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Nam nghệ sĩ Việt xây nhà sàn ốp 8.000 thanh gỗ để báo hiếu bố mẹ: Cả cơ ngơi chất chứa tấm lòng người con

| | Lifestyle

4 triệu người trầm trồ với món quà ý nghĩa nhất trong cơ ngơi của nam nghệ sĩ.

Mạc Văn Khoa (sinh năm 1992) là nam diễn viên hài - điện ảnh được khán giả yêu thích nhờ lối diễn duyên dáng, mộc mạc và gần gũi. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, năm 2021, anh gây chú ý khi lần đầu tiên chia sẻ về căn nhà sàn tại Hải Dương - công trình rộng khoảng 380m² được xây dựng từ tiền nam nghệ sĩ tích góp cát-xê và sự chung tay của các thành viên trong gia đình để báo hiếu bố mẹ. Ngôi nhà sử dụng chất liệu gỗ chủ đạo khi được ốp tới 8.000 thanh gỗ, mang vẻ đẹp mộc mạc, vững chãi, nổi bật giữa nhiều thiết kế hiện đại, sang trọng hiện nay.

Tưởng chừng căn nhà đã là điểm nhấn ấn tượng nhất, mới đây Mạc Văn Khoa lại thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn video khoe cận cảnh khu vườn "bạc tỷ" ngay trong khuôn viên. Chỉ sau thời gian ngắn, clip đã đạt hơn 4 triệu lượt xem trên mạng xã hội, cho thấy sức hút không nhỏ của khu vườn này, thậm chí còn "chiếm sóng" hơn cả không gian nhà ở.

Nam nghệ sĩ Việt xây nhà sàn ốp 8.000 thanh gỗ để báo hiếu bố mẹ: Cả cơ ngơi chất chứa tấm lòng người con- Ảnh 1.

Mạc Văn Khoa sinh năm 1992

Nam nghệ sĩ Việt xây nhà sàn ốp 8.000 thanh gỗ để báo hiếu bố mẹ: Cả cơ ngơi chất chứa tấm lòng người con- Ảnh 2.

Nam nghệ sĩ tích góp cát-xê từ thuở vào nghề, cùng với các chị em xây nhà sàn rộng 380m² để báo hiếu bố mẹ

Nam nghệ sĩ Việt xây nhà sàn ốp 8.000 thanh gỗ để báo hiếu bố mẹ: Cả cơ ngơi chất chứa tấm lòng người con- Ảnh 3.

Cơ ngơi gây ấn tượng với không gian rộng rãi, mang đậm vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi thiên nhiên

Thứ đắt giá nhất trong căn nhà sàn là khu vườn "bạc tỷ"

Căn nhà sàn tại quê nhà của Mạc Văn Khoa gây ấn tượng với không gian rộng rãi, thoáng đãng, nhưng dường như vẫn phải "nhường spotlight" cho khu vườn xanh mướt phía sau. Nơi đây được gia đình nam nghệ sĩ trồng thành công đa dạng các loại rau củ quả và cây ăn trái. Trong đoạn clip mới đăng tải trên Facebook cá nhân, Mạc Văn Khoa đã chia sẻ cận cảnh khu vườn trồng đủ loại rau củ quen thuộc như rau muống, rau đay, mồng tơi, rau dền… Bên cạnh đó là hàng loạt loại quả như bí đao, bí đỏ, mướp, mướp đắng, tạo nên một "kho rau sạch" ngay tại nhà. Không chỉ dừng lại ở rau xanh, khu vườn còn có sự xuất hiện của nhiều loại cây ăn trái như thanh long, mít, quất, nhãn, sim, xoài… Tất cả đều phát triển tươi tốt, sai trĩu quả, phủ kín cả một khoảng không gian rộng lớn.

Nhìn tổng thể, từng luống rau, từng gốc cây đều được chăm chút kỹ lưỡng, xanh mướt và đầy sức sống. Quy mô khu vườn khiến nhiều người liên tưởng đến một nông trại thu nhỏ hơn là khuôn viên nhà ở, đủ để thấy rõ sự đầu tư và tâm huyết của gia đình nam nghệ sĩ.

Nam nghệ sĩ Việt xây nhà sàn ốp 8.000 thanh gỗ để báo hiếu bố mẹ: Cả cơ ngơi chất chứa tấm lòng người con- Ảnh 4.

Mạc Văn Khoa hào hứng khoe luống rau muống và rau đay phát triển xanh tốt

Nam nghệ sĩ Việt xây nhà sàn ốp 8.000 thanh gỗ để báo hiếu bố mẹ: Cả cơ ngơi chất chứa tấm lòng người con- Ảnh 5.

Rau mồng tơi và rau dền cũng phát triển chẳng kém cạnh

Nam nghệ sĩ Việt xây nhà sàn ốp 8.000 thanh gỗ để báo hiếu bố mẹ: Cả cơ ngơi chất chứa tấm lòng người con- Ảnh 6.

Gia đình nam nghệ sĩ trồng thành công bí đỏ và bí đao

Nam nghệ sĩ Việt xây nhà sàn ốp 8.000 thanh gỗ để báo hiếu bố mẹ: Cả cơ ngơi chất chứa tấm lòng người con- Ảnh 7.

Khu vườn thêm trù phú với sự xuất hiện của mướp đắng và mướp

Cận cảnh vườn cây trái "ai nhìn cũng thèm" trong khu vườn của gia đình Mạc Văn Khoa. Dễ nhận ra, dù có loại được trồng nhiều như mít, nhãn hay thanh long chỉ có một cây, thì tất cả đều có điểm chung là cây nào cây nấy cũng sai trĩu quả, nhìn thôi đã thấy "no mắt".

Nam nghệ sĩ Việt xây nhà sàn ốp 8.000 thanh gỗ để báo hiếu bố mẹ: Cả cơ ngơi chất chứa tấm lòng người con- Ảnh 8.

Thanh long ruột đỏ và mít sai trĩu quả từ dưới gốc lên ngọn

Nam nghệ sĩ Việt xây nhà sàn ốp 8.000 thanh gỗ để báo hiếu bố mẹ: Cả cơ ngơi chất chứa tấm lòng người con- Ảnh 9.

Quất và nhãn dù trái nhỏ xíu nhưng cũng không hề kém cạnh, cây nào cũng phát triển tốt và sai trĩu quả.

Nam nghệ sĩ Việt xây nhà sàn ốp 8.000 thanh gỗ để báo hiếu bố mẹ: Cả cơ ngơi chất chứa tấm lòng người con- Ảnh 10.

Cây xoài trong vườn được Mạc Văn Khoa hài hước mô tả "chín đỏ hết cây, rụng đầy dưới gốc".

Theo Phác Thái Anh

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