Ngôi sao Canada gãy chân kinh hoàng ở World Cup lên tiếng sau ca phẫu thuật

Chấn thương kinh hoàng của tiền vệ ngôi sao IIsmael Kone gây rùng rợn trong trận Canada thắng 6-0 trước Qatar tại vòng bảng World Cup 2026 ngày 19/6. Mới đây, ngôi sao đang khoác áo CLB Sassuolo đã chính thức lên tiếng lần đầu tiên kể từ sau cú va chạm kinh hoàng.

Kone bị gãy chân (Ảnh: VTV)

“Thử thách này chính là bài kiểm tra cho đức tin và bản lĩnh của tôi. Tình yêu và sự ủng hộ của mọi người là điều tôi có thể cảm nhận rõ ràng. Tôi thực lòng biết ơn sâu sắc. Các bạn không thể tưởng tượng được tôi trân trọng nhường nào những lời hỏi thăm và những lời cầu nguyện mà mọi người dành cho tôi”.

Dù giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh đã khép lại sớm với cá nhân Kone, tiền vệ này khẳng định anh vẫn sẽ đồng hành cùng đội tuyển Canada với một vai trò mới ở hậu trường. Gửi lời nhắn nhủ đến các đồng đội, anh viết: “Tôi muốn các bạn biết rằng tôi yêu các bạn từ tận đáy lòng, và tình anh em của chúng ta là tất cả đối với tôi. Những gì các bạn đã làm được ngày hôm qua sẽ khắc sâu trong tâm trí tôi mãi mãi. Tôi sẽ trở lại sớm thôi, và chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp".

Kone đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật (Ảnh: IG)

Tình huống xảy ra ở phút 52 của trận đấu. Sau một pha vào bóng nguy hiểm của tiền vệ Assim Madibo bên phía Qatar, Kone đã bị gãy chân và phải rời sân bằng cáng. Trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR đã ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Madibo.

Pha va chạm kinh hoàng dẫn đến gãy chân (Ảnh: Reuters)

Trước đó, HLV Jesse Marsch đã xác nhận Kone được chuyển thẳng đến bệnh viện ngay sau trận đấu để chuẩn bị cho ca phẫu thuật khẩn cấp. Việc mất đi sự phục vụ của Kone, cầu thủ đang có phong độ cực cao sau mùa giải bùng nổ tại Serie A là một tổn thất không nhỏ cho tuyến giữa của đội tuyển Canada trong hành trình chinh phục World Cup năm nay.