Việt Nam có nghệ sĩ trăm tỷ đổi đời nhờ 1 bản hit “đơn điệu”, cứ chạm tay là ra nhạc nổi cả nước

Tay ngang bước vào Vpop, đổi đời nhờ Vợ Người Ta

Phan Mạnh Quỳnh là một trong những trường hợp đặc biệt của Vpop. Anh không xuất thân từ trường lớp đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, cũng không đi lên bằng hình ảnh hào nhoáng của một ngôi sao giải trí. Nam ca sĩ sinh năm 1990 tại Nghệ An, bắt đầu tiếp xúc với âm nhạc từ khá sớm và chủ yếu tự tìm tòi, sáng tác theo bản năng.

Phan Mạnh Quỳnh là một trong những ca nhạc sĩ nổi tiếng hàng đầu Vpop

Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, Phan Mạnh Quỳnh từng có nhiều năm hoạt động âm nhạc khá âm thầm. Anh viết nhạc, đi hát nhưng chưa phải gương mặt nổi bật trên thị trường. Tên tuổi của nam ca sĩ chỉ thật sự bùng lên sau khi phát hành Vợ Người Ta vào năm 2015.

Ca khúc này nhanh chóng trở thành hiện tượng. Với giai điệu dễ nhớ, phần lời kể câu chuyện tình ngang trái trong bối cảnh đám cưới, Vợ Người Ta phủ sóng khắp nơi, từ mạng xã hội, quán xá đến các sân khấu bình dân. Đây là bài hát giúp Phan Mạnh Quỳnh từ một cái tên chưa quá nổi bật trở thành ca sĩ được cả nước biết đến.

Phiên bản MV Vợ Người Ta từng khiến Phan Mạnh Quỳnh trở thành cái tên nổi tiếng khắp mạng xã hội

Sau khi nổi tiếng, Vợ Người Ta mang lại bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của Phan Mạnh Quỳnh. Nam ca sĩ từng chia sẻ trước ca khúc này, anh đi diễn chưa đến 10 lần. Nhưng khi bài hát bùng nổ, lịch diễn tăng mạnh, có thời điểm mỗi tuần anh chạy 3-4 show ở nhiều tỉnh thành. Cát-xê của anh cũng tăng lên so với giai đoạn trước đó.

Tuy nhiên, thành công của Vợ Người Ta không chỉ đi kèm hào quang. Ca khúc từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì màu sắc quá bình dân, thậm chí bị chê là “đơn điệu”, “sến”... Đây cũng là giai đoạn Phan Mạnh Quỳnh bị đóng khung trong hình ảnh một hiện tượng mạng, nổi lên nhờ một bản hit dễ nghe, dễ lan truyền nhưng gây tranh cãi về chất lượng âm nhạc.

Điểm đáng chú ý là sau thành công của Vợ Người Ta , Phan Mạnh Quỳnh không tiếp tục lặp lại công thức tạo hit này. Thay vào đó, nam ca sĩ dần chuyển sang một màu nhạc trầm hơn, nhiều chất kể chuyện hơn và có dấu ấn cá nhân rõ rệt.

Sau Vợ Người Ta, Phan Mạnh QUỳnh cũng sở hữu nhiều bài hit nổi tiếng

Các ca khúc như Hồi Ức, Khi Người Mình Yêu Khóc, Nhạt cho thấy Phan Mạnh Quỳnh không phải hiện tượng một bài. Anh có khả năng viết những ca khúc đời thường, lời hát mộc mạc nhưng dễ gợi cảm xúc. Trước đó, anh từng đứng sau loạt sáng tác quen thuộc như Người Yêu Cũ của Khởi My, Bước Qua Thế Giới của Ưng Hoàng Phúc, Khóc Trong Mưa của Ngô Kiến Huy hay Ngày Chưa Giông Bão của Bùi Lan Hương. Từ một bản hit từng bị chê “đơn điệu”, nam ca sĩ từng bước thoát khỏi định kiến để xây dựng vị trí riêng trong Vpop.

Đứng sau loạt nhạc phim trăm tỷ

Nếu Vợ Người Ta giúp Phan Mạnh Quỳnh đổi đời, nhạc phim lại là mảng giúp anh được nhìn nhận rõ hơn ở vai trò nhạc sĩ. Trong nhiều năm qua, anh liên tục gắn tên với các dự án điện ảnh lớn, trong đó có nhiều phim đạt doanh thu trăm tỷ của Việt Nam.

Phan Mạnh Quỳnh sở hữu loạt nhạc phim nổi tiếng

Dấu mốc nổi bật đầu tiên là Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ, ra mắt năm 2019. Bộ phim chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh đạt doanh thu khoảng 180 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt ăn khách thời điểm đó. Trong dự án này, Phan Mạnh Quỳnh sáng tác và thể hiện nhiều ca khúc quan trọng như Có Chàng Trai Viết Lên Cây, Từ Đó, Tôi Chỉ Muốn Nói và Hà Lan .

Có Chàng Trai Viết Lên Cây - Phan Mạnh Quỳnh

Trong đó, Có Chàng Trai Viết Lên Cây được xem là ca khúc gắn chặt nhất với cảm xúc của Mắt Biếc. Bài hát không chỉ xuất hiện trong phim mà còn trở thành một trong những bản nhạc được khán giả nhắc lại nhiều nhất sau khi phim công chiếu. Ca khúc góp phần làm nổi bật nỗi tiếc nuối, sự đơn phương và màu buồn xuyên suốt câu chuyện của Ngạn - Hà Lan.

Sau Mắt Biếc , Phan Mạnh Quỳnh tiếp tục góp mặt trong Bố Già, bộ phim của Trấn Thành ra mắt năm 2021. Đây là một trong những phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé, đạt khoảng 427 tỷ đồng. Trong phim, anh thể hiện ca khúc Sao Cha Không , một bản nhạc gắn với tuyến cảm xúc cha con.

Sau Lời Từ Khước là một trong những bản nhạc phim nổi tiếng nhất của Phan Mạnh Quỳnh

Đến năm 2024, Phan Mạnh Quỳnh tiếp tục đứng sau một bản nhạc phim gây chú ý khác là Sau Lời Từ Khước trong phim Mai. Bộ phim của Trấn Thành đạt doanh thu hơn 520 tỷ đồng, trở thành tác phẩm điện ảnh Việt có thành tích phòng vé đặc biệt ấn tượng. Cùng với hiệu ứng của phim, Sau Lời Từ Khước cũng được khán giả nghe lại nhiều vì gắn trực tiếp với tâm trạng của nhân vật chính.

Ngoài các dự án trăm tỷ, Phan Mạnh Quỳnh còn tham gia nhiều phim Việt khác. Anh có ca khúc Xuân Thì trong phim Người Bất Tử của Victor Vũ. Năm 2024, anh tiếp tục thể hiện Có Một Chuyện Tình cho phim Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình , cũng là tác phẩm chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh.

Showbiz hiếm có nhạc sĩ nào "mát tay" như Phan Mạnh Quỳnh

Điểm đặc biệt ở Phan Mạnh Quỳnh là nhiều ca khúc nhạc phim của anh không dừng lại ở vai trò minh họa cho câu chuyện trên màn ảnh. Từ Có Chàng Trai Viết Lên Cây, Từ Đó đến Sao Cha Không, Sau Lời Từ Khước, các bài hát đều có sức sống riêng, nổi tiếng khắp cả nước và được khán giả nhắc lại như một phần không thể tách rời khỏi thành công của phim.

Nhìn lại hành trình của Phan Mạnh Quỳnh, sự nghiệp của anh có một cú xoay khá đặc biệt. Anh nổi tiếng nhờ Vợ Người Ta , một bản hit từng bị chê “đơn điệu”, nhưng sau đó lại được công nhận nhờ loạt nhạc phim gắn với các dự án điện ảnh lớn. Từ một nghệ sĩ tay ngang, Phan Mạnh Quỳnh dần trở thành cái tên quen thuộc mỗi khi phim Việt cần một ca khúc đủ sức đẩy cảm xúc khán giả lên cao.

Ảnh: FBNV