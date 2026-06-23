Nữ tiếp viên hàng không sở hữu gương mặt như "thần tiên": Bí mật lấy chồng, sinh con, hot cả thập kỷ

Nếu từng theo dõi mạng xã hội châu Á khoảng 10 năm trước, nhiều người có lẽ vẫn còn nhớ đến Lâm Xảo Tử (hay còn gọi là Tiểu Tiểu, Cheryl Lin) -nữ tiếp viên hàng không sở hữu gương mặt trong trẻo đến mức được ví như “nữ sinh cấp 3”.

Nữ tiếp viên hàng không lên sóng truyền hình vài phút bất ngờ nổi tiếng toàn quốc

Sinh năm 1988 và tốt nghiệp Đại học Đạm Giang (Đài Loan), Lâm Xảo Tử lựa chọn theo đuổi nghề tiếp viên hàng không. Ai mà ngờ công việc này lại vô tình đưa cô trở thành một hiện tượng mạng.

Lâm Xảo Tử bất ngờ nổi tiếng khi xuất hiện trên sóng truyền hình.

Theo đó, vào năm 2015, trong một tập của chương trình thực tế nổi tiếng chiếu trên sóng truyền hình Đài Loan (Trung Quốc), ê-kíp ghi hình trên chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ V Air - nơi Lâm Xảo Tử đang làm việc.

Sau khi chương trình phát sóng, những hình ảnh của Lâm Xảo Tử được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Đài Loan rồi lan sang đến Nhật Bản, và nhiều nước Châu Á khác.

Khi ấy, nữ tiếp viên trẻ chỉ xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi và trò chuyện với các khách mời. Thế nhưng gương mặt thanh tú, nụ cười tươi cùng vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật đã nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Với gương mặt nhỏ nhắn, làn da sáng cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng, Lâm Xảo Tử khi ấy thường xuyên bị nhầm là học sinh trung học. Không ít cư dân mạng nhận xét nếu nói cô mới 18 tuổi hoặc vẫn đang học cấp 3 thì họ cũng sẵn sàng tin. Chính vẻ ngoài trẻ hơn nhiều so với tuổi thật đã giúp nữ tiếp viên nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Truyền thông địa phương sau đó lần lượt gọi cô bằng những danh xưng như “tiếp viên hàng không đẹp nhất”, “tiếp viên mang vẻ đẹp thần tiên”, thậm chí là “thiên thần thế kỷ”.

Visual đời thường của Lâm Xảo Tử năm 27-30 tuổi.

Cô được truyền thông săn đón, tham gia trả lời phỏng vấn, Xảo Tử cho biết làm tiếp viên hàng không là đam mê từ nhỏ của cô. Việc đi làm giúp cô có nhiều thời gian tương tác với hành khách. Là người yêu thích hội họa, cô thậm chí còn tự tay vẽ những hình minh họa nhỏ lên bao bì suất ăn, kèm theo lời chúc để mang đến niềm vui cho hành khách trong chuyến đi.

Ngoài công việc, nữ tiếp viên cũng có niềm đam mê đặc biệt với du lịch, bơi lội và lặn biển. Cô thường mang theo sổ vẽ trong các chuyến đi để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, đồng thời từng bày tỏ mong muốn sau này có thể xuất bản một cuốn sách tranh lưu giữ ký ức từ những hành trình của mình.

Sau khi V Air ngừng hoạt động vào năm 2016, cô chuyển sang làm tiếp viên trên máy bay thương gia. Công việc mới yêu cầu nhiều kỹ năng hơn, từ chuẩn bị thực đơn, dọn dẹp đến chăm sóc hành khách, nhưng đổi lại cũng mang đến mức thu nhập hấp dẫn hơn. Nhiều năm sau, cô tiếp tục quay trở lại lĩnh vực hàng không dân dụng và hiện là tiếp viên của StarLux Airlines, đồng thời hoạt động với vai trò nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Thông báo mang thai, sinh con nhưng giấu kín hình ảnh chồng

Nếu sự nghiệp của Lâm Xảo Tử luôn nhận được nhiều sự quan tâm thì đời tư của cô lại kín đáo hoàn toàn.

Trong nhiều năm, nữ tiếp viên gần như không công khai chuyện tình cảm, cũng chưa từng xác nhận có bạn trai hay kế hoạch kết hôn.

Chính vì vậy, tháng 7/2022, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi cô đăng tải bài viết chia sẻ tin vui trên Instagram. “Xin chia sẻ với mọi người một tin vui. Mình và A Bảo đã bước sang chương mới của cuộc đời: kết hôn, sinh con và xây dựng gia đình”, cô viết.

Cô kết hôn, sinh con gái.

Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Xảo Tử nhắc đến người bạn đời với biệt danh A Bảo

Đáng chú ý, dù công khai việc lập gia đình và có con, cô vẫn giữ kín gần như toàn bộ thông tin liên quan đến chồng, không hề có bất kỳ bức ảnh nào của cả hai. Đến nay, cô cũng chưa từng chia sẻ ảnh cưới.

Trong bài đăng thông báo mang thai, Lâm Xảo Tử tiết lộ bản thân từng mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), trải qua giai đoạn ốm nghén rất nặng, thường xuyên nôn ói và có ngày ngủ tới 12 tiếng. Cô thậm chí phải hủy kế hoạch chụp ảnh cưới đã chuẩn bị từ trước. Từng cân nhắc nhiều phương án hỗ trợ sinh sản nhưng cuối cùng, cô mang thai tự nhiên.

Sau khi con gái Aliah chào đời vào cuối năm 2022, cuộc sống của Lâm Xảo Tử bước sang một chương mới.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai mẹ con trong các chuyến du lịch hay dịp lễ đặc biệt. Tuy nhiên, cũng giống như chồng, gương mặt của bé thường được che hoặc chụp từ xa để bảo vệ quyền riêng tư.

Song song với vai trò làm mẹ, Lâm Xảo Tử vẫn quay trở lại công việc tiếp viên hàng không, đồng thời phát triển nội dung về cuộc sống gia đình, du lịch và phong cách sống trên mạng xã hội.

Xảo Tử hiện đang làm tiếp viên hàng không.

Điều khiến công chúng bất ngờ nhất có lẽ là sau gần một thập kỷ kể từ khi nổi tiếng, Lâm Xảo Tử gần như vẫn giữ nguyên vẻ ngoài từng gây sốt.

Theo những chia sẻ trên mạng xã hội, cô duy trì thói quen tập luyện đều đặn nhiều buổi mỗi tuần, yêu thích các môn thể thao như bơi lộ, yoga, đồng thời chú trọng cân bằng giữa công việc, gia đình và thời gian chăm sóc bản thân.

Cô dành thời gian đi du lịch, rèn luyện thể thao.

Từ “nữ tiếp viên như học sinh cấp 3” vô tình nổi tiếng nhờ vài phút lên sóng truyền hình, Lâm Xảo Tử của hiện tại đã trở thành một người mẹ, vẫn tiếp tục bay trên bầu trời và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình, nhưng gần như chưa bao giờ đánh đổi sự riêng tư của gia đình để thu hút sự chú ý từ công chúng.