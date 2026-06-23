Phát hiện nhiều cầu thủ World Cup đi tất rách ra sân

Nếu bạn chú ý đến những đôi tất của các cầu thủ tại các trận đấu World Cup năm nay hoặc nhiều năm về trước, bạn có thể cảm thấy rất thắc mắc vì chúng trông không chỉn chu. Thậm chí, có cầu thủ như đang đi tất trông giống như một mớ hỗn độn bị thủng lỗ chỗ.

Cơn sốt các cầu thủ cắt những lỗ hổng ở phía sau tất của họ không phải là điều gì mới mẻ (nó đã diễn ra ít nhất 8 năm nay) nhưng hiện cho thấy không có dấu hiệu gì là một trào lưu nhất thời, như bất kỳ ai đã theo dõi trận thua của Australia trước Hoa Kỳ vào thứ Sáu (19/6) vừa qua đều có thể làm chứng. Trong trận đấu đó, nhiều cầu thủ Australia dường như đã mang kéo ra để chỉnh sửa bộ trang phục thi đấu của mình.

Leroy Sane (ĐT Đức) là một trong nhiều cầu thủ World Cup thường xuyên cắt lỗ trên tất của mình.

Nhưng tại sao họ lại làm vậy và những lợi ích mang lại là gì, nếu có? The Athletic sẽ giải thích tất cả.

Tại sao các cầu thủ lại cắt lỗ trên tất?

Trước hết, đó là vấn đề về sự thoải mái.

Tất bóng đá hiện đại được làm từ polyester, loại vải này giữ phom dáng tốt và không thấm nước nhiều, nhưng nó có thể bó chặt và gây cảm giác khó chịu.

Một số cầu thủ tin rằng việc cắt các lỗ trên những đôi tất đó có thể làm giảm áp lực lên bắp chân, từ đó tăng lưu lượng máu đến khu vực này và giảm nguy cơ bị chuột rút cũng như chấn thương. Điều này sẽ mang lại cho họ sự tự do và thoải mái hơn, giúp họ thi đấu tốt hơn.

Đó là lý do 'khoa học' (không chính thức), nhưng cũng có lợi ích về việc cầu thủ thể hiện cá tính riêng, và những lợi ích về mặt tâm lý có thể kéo theo sau đó.

Cựu tiền đạo của West Ham United, Frank Nouble, từng chia sẻ với The Athletic vào năm 2023: “Bạn trông đẹp, bạn cảm thấy thoải mái, bạn chơi tốt. Điều quan trọng nhất luôn là cảm thấy dễ chịu nhất có thể trên sân cỏ.”

Có những ví dụ về các vận động viên ở những môn thể thao khác làm những việc tương tự. Các vận động viên ném bóng nhanh trong môn cricket đôi khi cắt lỗ trên đôi giày của họ để các ngón chân có thể thò ra ngoài, tránh việc chúng cọ xát vào mũi giày khi chân họ tiếp đất trên mặt cỏ, nhưng có vẻ như điều này phổ biến trong bóng đá hơn bất kỳ môn thể thao nào khác.

Các chuyên gia y tế nói gì về việc cắt lỗ trên tất?

Tiến sĩ Raj Brar, từ 3CB Performance, chia sẻ với Tifo Football vào năm 2023 rằng không có bằng chứng y tế nào ủng hộ việc cắt lỗ trên tất như một biện pháp phòng ngừa.

Ông cho biết: “Một cách y học để giảm áp lực lên bắp chân lại trái ngược hoàn toàn với việc cắt lỗ trên chúng, đó là sử dụng tất nén áp lực cao hơn trong khoảng thời gian giữa các trận đấu như một biện pháp phục hồi.”

“Việc đó sẽ tăng cường lưu thông máu và giảm sưng tấy ở các mức độ khác nhau tùy thuộc vào mức độ áp lực (độ chặt) của tất. Ngoài ra, các cầu thủ bóng đá đã vận động bắp chân đủ nhiều để không phải lo lắng về việc lưu thông máu và sưng tấy tích tụ.”

Cựu Giám đốc điều hành của Hummel, Allan Vad Nielsen, cho biết: “Một số thương hiệu dệt tất của họ rất chặt để làm nổi bật logo, điều này có thể dẫn đến sự vừa vặn quá mức mà một số cầu thủ cảm thấy khó chịu. Nhưng các vật liệu tiên tiến hơn như polypropylene mang lại độ bền và tính nhất quán tốt hơn.”

“Các công nghệ mới đã cho phép tạo ra các vùng đệm tốt hơn ở mắt cá chân và các vùng nén giúp vận chuyển máu tốt hơn, giảm nguy cơ chấn thương và nâng cao hiệu suất. Ngoài ra, các miếng lưới hiện được sử dụng trong tất bóng đá để cải thiện khả năng kiểm soát nhiệt và thông gió, giữ cho bàn chân khô ráo và thoáng mát.”

Có ai hoài nghi về những đôi tất thủng lỗ không?

Rất nhiều. Cựu hậu vệ của tuyển Anh và Manchester United, Gary Neville, đã nghi ngờ về sự cần thiết của việc các cầu thủ phải cắt tất của họ trên podcast Stick to Football vào năm 2024.

Ông nói: “Họ có khoảng 400 đôi giày, họ có mọi thứ được thiết kế theo số đo riêng. Tôi không tin rằng Nike hoặc nhà tài trợ trang phục lại không làm cho họ một đôi tất có kích thước lớn hơn một chút.”

Ở các giải đấu thấp hơn, có những mối lo ngại khác.

Tại câu lạc bộ Northwood, đội hiện đang chơi ở giải Combined Counties League Premier Division North (cấp độ năm của hệ thống giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp), tất đã trở thành một chủ đề gây tranh cãi và tốn kém.

Thư ký câu lạc bộ Northwood, Alan Evans, chia sẻ với The Athletic vào năm 2023 rằng ông đã yêu cầu các cầu thủ phải tự trả tiền cho tất của chính mình vì vấn đề này.

Nguồn: The New York Times