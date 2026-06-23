Dàn cầu thủ và hot creator Việt làm dậy sóng MXH, đua nhau thử tài bình chọn kết quả mùa World Cup 2026

World Cup 2026 đang tạo ra không khí vô cùng náo nhiệt. Lịch thi đấu của các đội được chia sẻ liên tục trong các nhóm chat, những cuộc tranh luận về đội hình hay tỷ số trong giờ nghỉ trưa, MXH ngập tràn những màn dự đoán đầy cảm xúc,... Trong sự rộn ràng đó, thử thách ShopeePay Hòa Nhịp Bóng Lăn - Chọn Đội Đỉnh, Rinh Quà Xịn cũng thu hút sự chú ý khi biến việc theo dõi bóng đá mỗi ngày thành một cuộc đua tương tác đầy hào hứng.

Không chỉ đơn thuần là chọn thắng, thua hay hòa, “sân chơi” này còn là nơi để người hâm mộ bóng đá rủ bạn bè cùng tham gia dự đoán kết quả và tích lũy điểm thưởng. Bởi hệ thống bảng xếp hạng được cập nhật liên tục theo thời gian thực, tạo nên những màn cạnh tranh sôi động giữa bạn bè, đồng nghiệp hay các cộng đồng yêu bóng đá.

Ngay khi xuất hiện, Hòa Nhịp Bóng Lăn đã nhận được sự hưởng ứng từ nhiều gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội. Cầu thủ Quế Ngọc Hải, Trần Thị Duyên cùng các hot creator như Ngọc Vy Review, Dịt Dàng Comic, Mai Tri Thức, Biết Thế ** Đi Làm, Insight Mất Lòng, Tường Hồng Phú, Bông Tím, Schannel, Duy Best,… đều góp phần khuấy động không khí bằng những màn dự đoán, chia sẻ và rủ rê dân tình cùng tham gia.

Với cầu thủ Quế Ngọc Hải, không khí bóng đá mùa hè này không chỉ nằm ở những trận cầu hấp dẫn mà còn ở cảm giác “đua TOP” sau mỗi lượt bình chọn. Nam cầu thủ chia sẻ: “Tôi hy vọng anh Ronaldo châu Á Son Heung Min trận tới tỏa sáng. Chọn Hàn, cổ vũ tinh thần châu Á nào!”.

Trần Thị Duyên cũng chọn cách hòa vào mùa bóng đá bằng tâm thế vừa là cầu thủ, vừa là fan cứng của Cristiano Ronaldo. Cô hào hứng: “Messi đã nổ súng, tối nay mình theo anh 7”. Ngoài ra cô cũng duy trì thói quen mở app ShopeePay để kiếm lượt vote, bình chọn kết quả các trận đấu và hồi hộp chờ quà. “Cảm giác rất ê nha”, cô nói.

Không khí của Hòa Nhịp Bóng Lăn cũng nhanh chóng lan sang cộng đồng creator, nơi mỗi người mang đến một cách hưởng ứng rất riêng. Dịt Dàng Comic gây chú ý bằng tranh minh hoạ hài hước.

Trong khi đó, Biết Thế ** Đi Làm lại khiến nhiều người đi làm thấy mình trong câu chuyện quen thuộc: “Hồi nhỏ có ba má cho nghỉ chứ lớn lên nghỉ một cái là Zalo, Viber ting ting liền”. Một câu nói vui nhưng cũng phần nào cho thấy với nhiều người trẻ, việc hoà mình vào không khí bóng đá giờ đây không nhất thiết phải đánh đổi bằng một đêm thức trắng; chỉ cần tranh thủ vài phút mở app ShopeePay, bình chọn và quay lại với công việc.

Insight Mất Lòng thì gọi đây là cơ hội để “flex kiến thức cùng hội bạn”, rủ rê cộng đồng mê bóng đá lên app ShopeePay bình chọn cho đội bóng yêu thích, đồng thời nhấn mạnh cảm giác thú vị của trò chơi: chọn đúng có quà, còn nếu dự đoán chưa chính xác thì vẫn có cơ hội nhận nhiều phần thưởng khác.

Nhóm creator hài hước nổi tiếng cõi mạng như Bông Tím, Mai Tri Thức, Tường Hồng Phú, Duy Best… cũng nhập cuộc khi tái hiện lại những tình huống đời thường theo phong cách gây cười. Điểm chung là ai cũng mang đến tinh thần vui vẻ, khiến thử thách không chỉ xoay quanh chuyện chọn đúng - sai mà còn trở thành một chủ đề để cộng đồng mạng cùng bàn tán.

Mùa World Cup năm nay, Mai Tri Thức điều phối quá nhiều trận đấu rồi!

Cuộc trò chuyện của nhóm bạn fan bóng đá tháng 6 của Tường Hồng Phú

Các kênh chuyên review như Ngọc Vy Review, Schannel,… lại tiếp cận theo hướng thực tế hơn: hướng dẫn cách tham gia Hòa Nhịp Bóng Lăn, cách tích lũy lượt vote và những phần quà người chơi có thể nhận được.

Với 3 chiếc Samsung Galaxy S26 Ultra cùng các siêu voucher trị giá hàng chục triệu đồng, mỗi lượt bình chọn không chỉ là câu chuyện “đoán cho vui”, mà còn là cơ hội để người hâm mộ biến tình yêu bóng đá thành những phần quà thực tế.

Team Schannel và Ngọc Vy Review cũng đã "Hoà Nhịp Bóng Lăn"

Mùa bóng đá luôn có những khoảnh khắc khiến người ta muốn gọi ngay cho bạn bè, gửi một tin nhắn dự đoán hay tranh luận xem đội nào sẽ thắng. Với Hòa Nhịp Bóng Lăn, những cuộc trò chuyện ấy được kéo dài thêm bằng một sân chơi chung, nơi người hâm mộ có thể chọn đội, chờ kết quả và cùng nhau tận hưởng nhịp sôi động của mùa giải.