Phát hiện 1 cầu thủ sở hữu khối tài sản khổng lồ, ước tính tới hơn 1,1 tỷ đô

Sau cú đúp vào lưới tuyển Áo tại World Cup 2026, Lionel Messi tiếp tục khiến làng bóng đá thế giới nhắc đến tên mình không chỉ bởi những cột mốc lịch sử trên sân cỏ mà còn bởi khối tài sản khổng lồ mà anh tích lũy được sau hơn hai thập kỷ thi đấu.

Theo Forbes, đội trưởng tuyển Argentina hiện sở hữu tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD, trở thành một trong số rất ít vận động viên trên thế giới gia nhập câu lạc bộ tỷ phú khi chưa giải nghệ. Trước Messi, chỉ một số tên tuổi như LeBron James, Tiger Woods hay Cristiano Ronaldo đạt được cột mốc đặc biệt này.

Sinh năm 1987 tại Rosario (Argentina), Messi lớn lên trong một gia đình lao động bình thường. Khi còn nhỏ, anh được chẩn đoán mắc chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng và phải điều trị trong thời gian dài. Bước ngoặt lớn đến khi Barcelona chấp nhận đưa cậu bé 13 tuổi sang Tây Ban Nha, đồng thời chi trả toàn bộ chi phí chữa bệnh.

Từ đây, Messi từng bước vươn lên trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Anh giành 8 Quả bóng vàng, 4 Champions League, 10 chức vô địch La Liga cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác. Với tuyển Argentina, Messi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu bằng chức vô địch World Cup 2022 và tiếp tục chinh phục World Cup 2026.

Thành công trên sân cỏ giúp thu nhập của Messi tăng mạnh theo từng năm. Theo Forbes, tổng tiền lương trước thuế mà siêu sao người Argentina kiếm được trong sự nghiệp đã vượt 1,2 tỷ USD. Tổng thu nhập cộng dồn từ bóng đá và quảng cáo đạt khoảng 1,8 tỷ USD.

Trong giai đoạn đỉnh cao tại Barcelona, truyền thông Tây Ban Nha từng tiết lộ Messi nhận tới 177 triệu USD chỉ riêng mùa giải 2017-2018. Năm 2023, anh từ chối lời đề nghị được cho là trị giá khoảng 400 triệu USD mỗi năm từ Saudi Arabia để chuyển sang khoác áo Inter Miami tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Tại Mỹ, Messi không chỉ nhận lương thi đấu mà còn hưởng nhiều điều khoản đặc biệt hiếm có trong giới bóng đá. Anh được chia sẻ doanh thu từ gói phát sóng MLS Season Pass trên Apple TV, đồng thời nhận một phần lợi nhuận từ doanh số bán áo đấu toàn cầu của Adidas.

Ông Jorge Mas, đồng sở hữu Inter Miami, từng tiết lộ tổng thu nhập hàng năm của Messi tại Mỹ dao động từ 70-80 triệu USD.

Ngoài tiền lương, nguồn thu khổng lồ khác của Messi đến từ các hợp đồng quảng cáo. Anh là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Mastercard, Lay's, Pepsi, Hard Rock, Michelob Ultra hay Apple.

Đặc biệt, bản hợp đồng trọn đời với Adidas được ký từ năm 2017 được đánh giá là một trong những thỏa thuận tài trợ giá trị nhất lịch sử thể thao.

Bên cạnh đó, Messi cũng tích cực mở rộng danh mục đầu tư. Sau vụ việc liên quan đến thuế tại Tây Ban Nha năm 2016, ngôi sao người Argentina tái cấu trúc hệ thống tài chính và chuyển hướng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Anh đầu tư vào chuỗi khách sạn MiM Hotels, công ty truyền thông 525 Rosario, thương hiệu nước tăng lực Mas+ by Messi, công ty công nghệ Play Time Sports-Tech và quỹ bất động sản Edificio Rostower Socimi.

Messi cũng sở hữu CLB Deportivo LSM tại Uruguay và được cho là có quyền mua cổ phần Inter Miami trong tương lai sau khi giải nghệ. Kể từ khi siêu sao Argentina gia nhập, giá trị của Inter Miami đã tăng mạnh từ khoảng 600 triệu USD lên hơn 1,35 tỷ USD.

Theo Sportico, Messi hiện nằm trong nhóm những vận động viên kiếm tiền nhiều nhất lịch sử, chỉ xếp sau một số biểu tượng thể thao như Michael Jordan, Tiger Woods hay Cristiano Ronaldo.

Không chỉ tập trung vào kinh doanh, Messi còn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động thiện nguyện. Quỹ Leo Messi Foundation được thành lập từ năm 2007 đã phối hợp cùng UNICEF triển khai nhiều dự án giáo dục, y tế dành cho trẻ em tại Syria, Mozambique và nhiều quốc gia khác.

Ở tuổi 39, Messi vẫn chưa có ý định dừng lại. Sau khi tiếp tục phá sâu hàng loạt kỷ lục tại World Cup 2026, đội trưởng Argentina khẳng định anh sẽ còn thi đấu chừng nào thể trạng vẫn cho phép.

Với những gì đã đạt được cả trong và ngoài sân cỏ, Lionel Messi không chỉ là biểu tượng của bóng đá thế giới mà còn là một trong những vận động viên thành công nhất về mặt tài chính trong lịch sử thể thao hiện đại.