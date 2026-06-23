Bí mật của "soái ca sạch scandal nhất VTV": Sẵn sàng xù lông bảo vệ vợ, dạy con sống khiêm nhường giữa hào quang định sẵn

Người ta thường đo đếm thành công của một ngôi sao màn ảnh bằng hào quang của những giải thưởng, bằng giá trị của những khối tài sản hữu hình. Nhưng với Mạnh Trường, ở tuổi vừa ngoài 40, đỉnh cao thành đạt lại gói gọn trong một bến đỗ bình yên sau cánh cửa: Nơi có người vợ gắn bó từ thuở hàn vi, có cô con gái lớn bắt đầu biết ứng xử chừng mực và cậu con trai phổng phao mặc vừa vặn chiếc áo của cha.

Nói không với scandal, sẵn sàng lên tiếng bảo vệ bạn đời trước "bão dư luận"

Giữa một showbiz đầy rẫy những biến động và cám dỗ, Mạnh Trường như một "mảng màu" khác biệt. Gần hai mươi năm làm nghề, sở hữu vẻ "nam thần" cùng hàng loạt vai diễn si tình trên sóng giờ vàng của VTV, anh vẫn giữ cho mình một lý lịch sạch bóng scandal. Bí quyết của sự kiên định đó, hóa ra lại bắt nguồn từ một bến đỗ duy nhất: Mối tình từ thuở thanh xuân với bà xã Lan Phương.

Khán giả ngưỡng mộ Mạnh Trường không chỉ bởi sự chung thủy, mà còn ở cách anh trân trọng người phụ nữ đã đi cùng mình từ thuở đôi mươi tay trắng. Đối với anh, vợ chính là người nhìn ra tiềm năng và định hướng cho anh theo đuổi con đường nghệ thuật.

Chính vì vậy, khi đứng trước những bình luận khiếm nhã hay sự soi mói từ dư luận hướng về nhan sắc của vợ, "soái ca màn ảnh" chưa từng chọn cách im lặng để bảo vệ hình tượng an toàn của bản thân. Anh sẵn sàng lên tiếng một cách thẳng thắn, chừng mực nhưng đầy kiên quyết để bảo vệ người bạn đời trên mạng xã hội.

Sự gắn kết hơn hai thập kỷ của Mạnh Trường và bà xã Lan Phương vốn chẳng cần đến những lời lẽ hoa mỹ hay phô trương. Nó ẩn hiện trong những chi tiết rất đỗi bình dị, như cách nam diễn viên từng tiết lộ trong một chương trình giải trí: Đến tận bây giờ, sau bao nhiêu năm chung sống, anh vẫn lưu số điện thoại của vợ là "Em Yeu" - nguyên vẹn như những ngày đầu mới hẹn hò.

Ngay cả cách họ trao nhau sự lãng mạn cũng mang một phong vị rất riêng, vừa ngọt ngào lại vừa hóm hỉnh. Nhân dịp Lễ tình nhân, ông bố ba con từng khiến khán giả bật cười thích thú khi "kể khổ" trên trang cá nhân: "Thế là cũng 23 mùa Valentine bên nhau rồi đấy. Tôi nhớ lần gần nhất tôi được nhận quà cũng cách đây 18 năm rồi...".

Những lời trêu đùa tếu táo ấy không giấu nổi niềm tự hào của một người đàn ông đã đi qua gần một phần tư thế kỷ bên cạnh một người phụ nữ - nơi tình yêu đã hóa thành tình thân, sự thấu hiểu đã vượt qua những nghi lễ cầu kỳ nhất.

Dạy con gái sống khiêm nhường, hạnh phúc thấy con trai lớn đến tuổi mặc vừa áo của bố

Sự chững chạc và ấm áp của Mạnh Trường càng tỏa sáng hơn khi anh bước vào thiên chức làm cha của ba đứa trẻ. Khi bé Chíp - cô con gái đầu lòng bước vào tuổi trăng tròn với visual xinh đẹp như Hoa hậu và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, Mạnh Trường luôn là người khéo léo kéo con về với sự bình lặng cần có.

Thay vì để con chìm đắm trong những lời tán dương trên mạng xã hội, anh ân cần khuyên bảo: "Mạng xã hội là vậy, mọi người yêu quý con là do cảm tình thôi, con không nên vì thế mà nghĩ mình là người nổi tiếng hay tự đặt mình ở vị trí đặc biệt". Anh hướng con đến một cuộc sống giản dị, đi học bằng xe ôm, trải nghiệm cuộc sống như bao bạn bè đồng trang lứa và tự lập từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Bên cạnh sự nghiêm khắc, tinh tế với con gái, Mạnh Trường lại là một người bạn lớn, cực kỳ gần gũi của các cậu con trai. Mới đây, nam diễn viên hài hước đăng tải bức ảnh mặc cùng một mẫu áo với con trai và dí dỏm viết: "Bảo sao dạo này thấy quần áo của mình cũ đi rất nhanh". Câu nói khiến nhiều người bật cười, nhưng cũng gợi lên hình ảnh quen thuộc của nhiều ông bố có con đang tuổi ăn tuổi lớn - từ việc chia sẻ sở thích, cùng nhau lựa chọn trang phục cho đến những khoảnh khắc vô tư "mượn đồ" của bố.

Với Mạnh Trường, hạnh phúc làm cha không phải là việc đứng từ xa nhìn các con lớn khôn, mà là được nắm tay cùng con trải qua từng cột mốc thiêng liêng trong cuộc đời.

Từ chối cảnh thân mật vì "Con gái lớn lắm rồi"

Bước qua tuổi 40, sự thay đổi trong cách làm nghề của Mạnh Trường cũng gắn liền với hành trình làm cha. Nam diễn viên cho biết những năm gần đây anh chủ động giảm nhịp độ công việc, mỗi năm chỉ nhận một dự án để có thêm thời gian dành cho gia đình.

Hai người con lớn đang bước vào tuổi dậy thì, đặc biệt là con gái đầu lòng đã đủ trưởng thành để có những quan sát và cảm nhận riêng. Chính điều đó khiến anh bắt đầu đặt ra giới hạn cho bản thân trong những cảnh quay tình cảm.

Nam diễn viên thừa nhận anh chủ động từ chối một số cảnh hôn hoặc thân mật trên màn ảnh. Lý do không phải vì sự ghen tuông của vợ mà bởi một tâm lý rất đời thường: "Chíp lớn lắm rồi, em ngại lắm".

Câu trả lời mộc mạc ấy khiến nhiều khán giả bật cười, nhưng cũng cho thấy sự tinh tế của một người cha. Khi các con trưởng thành, anh không chỉ ý thức hơn về hình ảnh của mình trước công chúng, mà còn quan tâm tới cảm xúc của con khi nhìn thấy bố trên màn ảnh. Với anh, sự trưởng thành của các con cũng chính là thước đo cho những lựa chọn mới trong cuộc sống và sự nghiệp.

Nhìn cách Mạnh Trường đặt gia đình lên trước hào quang, cùng vợ con trải qua những điều bình dị nhất trong cuộc sống, người ta chợt hiểu rằng: Có những vai diễn chỉ kéo dài vài tháng trên phim trường, có những nhân vật rồi sẽ khép lại khi bộ phim kết thúc, nhưng với Mạnh Trường, vai trò làm cha lại là một hành trình khác - hành trình không có kịch bản, không có đạo diễn và cũng không có hồi kết. Đó là "vai diễn suốt đời" mà anh dành trọn tâm huyết để hoàn thành bằng tình yêu thương, sự hiện diện và trách nhiệm.