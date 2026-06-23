Cảnh báo khẩn về loại đồ chơi quen thuộc của trẻ em chứa hóa chất nguy hiểm: Cha mẹ nên vứt bỏ ngay

Thời gian gần đây, "Squishy Dumpling" (bánh bao bóp mềm) trở thành một trong những món đồ chơi cảm giác (sensory toy) được săn lùng nhiều nhất trên mạng xã hội. Đặc biệt, các phiên bản hiếm phủ kim tuyến lấp lánh đang được nhiều người tìm mua.

Sản phẩm chính hãng mang tên Mystery Squishy Dumpling do công ty RMS của Anh sản xuất và được bán dưới dạng gói kín, khiến người mua chỉ biết màu sắc sản phẩm sau khi mở bao bì. Tuy nhiên, sức hút của món đồ chơi này cũng kéo theo sự xuất hiện tràn lan của hàng giả, hàng nhái từ nhiều nhà sản xuất khác nhau.

Mới đây, Hội đồng thành phố Swansea (xứ Wales) đã phát đi cảnh báo sau khi nhận được nhiều phản ánh về mùi hóa chất nồng nặc phát ra từ các sản phẩm Squishy Dumpling đang lưu hành trên thị trường. Qua kiểm nghiệm, cơ quan này phát hiện nhiều mẫu đồ chơi chứa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), gồm Ethyl Benzene, Styrene, m-Xylene, p-Xylene và o-Xylene.

Ông Rhys Harries, cán bộ Tiêu chuẩn Thương mại của Hội đồng Swansea, cho biết những món đồ chơi này đặc biệt hấp dẫn trẻ em nhờ hiệu ứng lan truyền từ mạng xã hội, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng an toàn.

"Khi một món đồ chơi phát ra mùi hóa chất mạnh và thiếu các thông tin an toàn cơ bản, đó là dấu hiệu cảnh báo đối với phụ huynh cũng như các nhà bán lẻ", ông nói.

Theo ông Harries, mối lo ngại lớn nhất là nguy cơ trẻ em tiếp xúc với các sản phẩm không an toàn tại nhà, trong cặp sách hoặc tại khu vui chơi.

Nhu cầu tăng cao khiến Mystery Squishy Dumpling thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng chỉ sau vài giờ được bổ sung tại các cửa hàng. Điều này tạo điều kiện cho hàng giả, hàng nhái xuất hiện ngày càng nhiều.

Theo Hội đồng Swansea, nhiều phụ huynh phản ánh các món đồ chơi này có mùi giống xăng dầu. Kết quả xét nghiệm cho thấy mùi đặc trưng đó có liên quan đến các hợp chất VOC được phát hiện trong sản phẩm. Cơ quan này nhận định nồng độ các hóa chất được ghi nhận trong các báo cáo thử nghiệm đã làm dấy lên những lo ngại đáng kể về an toàn, trong đó một số chất được xếp vào nhóm nguy hại.

Không chỉ tiềm ẩn rủi ro về hóa chất, nhiều sản phẩm còn không đáp ứng các yêu cầu cơ bản về an toàn đồ chơi.

Một số mẫu không có hướng dẫn xử lý trong trường hợp bị rò rỉ hoặc thủng vỡ. Một số khác thiếu dấu chứng nhận CE hoặc UKCA, những ký hiệu cho thấy sản phẩm đã được đánh giá về mức độ an toàn. Thậm chí, nhiều món đồ chơi không ghi rõ tên và địa chỉ của đơn vị chịu trách nhiệm tại Anh như nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu.

Ông Harries cho rằng các nền tảng mạng xã hội như TikTok có thể khiến những cơn sốt đồ chơi lan rộng chỉ trong thời gian ngắn, nhưng cũng giúp cơ quan chức năng nhanh chóng phát hiện các sản phẩm giả mạo hoặc không tuân thủ quy định. Ông khuyến cáo phụ huynh nên mua hàng từ các nhà bán lẻ uy tín, đồng thời kiểm tra kỹ các dấu chứng nhận an toàn và thông tin nhà cung cấp trước khi cho trẻ sử dụng.

Cảnh báo này được đưa ra không lâu sau khi các chuyên gia của tổ chức an toàn phòng ngừa tai nạn Hoàng gia Anh (RoSPA) lên tiếng về một trào lưu nguy hiểm trên TikTok, trong đó trẻ em cho các món đồ chơi bóp mềm vào lò vi sóng để làm chúng mềm hơn.

Theo RoSPA, nhiều trường hợp trẻ em đã bị bỏng nghiêm trọng sau khi đồ chơi phát nổ trong lò vi sóng, khiến chất gel nóng bên trong bắn ra ngoài. Tổ chức này công bố hình ảnh một bé trai 9 tuổi bị bỏng nặng ở vùng mặt. Một bé gái 7 tuổi khác rơi vào tình trạng hôn mê sau khi chất lỏng nóng đỏ bắn vào mặt và ngực, gây bỏng độ ba.

Gần đây, một bà mẹ tại Anh cũng chia sẻ rằng con gái 10 tuổi của cô phải chịu những vết bỏng kéo dài sau khi làm theo trào lưu tương tự trên mạng xã hội.

Bà Rhiain Reynolds, đại diện RoSPA, cảnh báo việc sử dụng sai mục đích các thiết bị gia dụng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bà nhấn mạnh phụ huynh cần nhắc nhở trẻ rằng lò vi sóng không phải là đồ chơi và không nên sử dụng để làm nóng các sản phẩm không được thiết kế cho mục đích này.

Nguồn: Daily Mail