Phụ nữ trẻ lâu thường làm 6 việc chống lão hóa tự nhiên, giúp họ trông trẻ hơn khi về già

Nếu bạn quan sát kỹ, bạn sẽ thấy những phụ nữ lão hóa chậm thường làm những điều này. Những điều này có đặc tính chống lão hóa, có thể làm chậm quá trình lão hóa và giúp bạn trông trẻ hơn 10 tuổi so với những người cùng tuổi.

1. Hầu như không bao giờ ăn đồ ngọt hoặc uống đồ uống có đường

Nhiều cô gái quen uống nước, uống trà sữa và ăn bánh ngọt. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể đẩy nhanh quá trình oxy hóa tế bào, khiến nếp nhăn, da chảy xệ và xỉn màu xuất hiện nhanh hơn. Những cô gái muốn lão hóa chậm thường ăn rất ít đồ ngọt, và có thể chỉ uống trà sữa hoặc ăn đồ ngọt không quá một lần một tháng.

Các hướng dẫn về chế độ ăn uống quốc gia cũng khuyến nghị rằng lượng đường bổ sung mà mỗi người tiêu thụ hàng ngày không nên vượt quá 25g. Vì đường được thêm vào nhiều loại bánh mì, bánh quy và nước sốt salad, việc vô tình tiêu thụ quá nhiều đường có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Nếu muốn lão hóa chậm hơn, bạn cần kiểm soát chặt chẽ lượng đường nạp vào cơ thể và ăn nhiều rau củ giàu chất chống oxy hóa và ngũ cốc nguyên hạt để làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

2. Ăn đủ protein

Theo HLV Phạm Hoàng Vũ (làm việc tại Hà Nội), protein là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Việc tiêu thụ quá nhiều protein có thể dẫn đến mất cơ bắp theo thời gian, đặc biệt là sau tuổi 30. Nhiều phụ nữ chọn cách chỉ ăn rau và không ăn thịt để giảm cân. Tuy nhiên, điều này có thể gây thiếu hụt protein trong cơ thể, đẩy nhanh quá trình mất cơ và sản sinh collagen, làm giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản và khiến da ngày càng chảy xệ.

Bổ sung đủ protein (ăn một lượng thịt ức gà, cá, thịt bò, thịt cừu, trứng, tôm, v.v. bằng lòng bàn tay trong mỗi bữa ăn) có thể giúp duy trì khối lượng cơ bắp tốt hơn. Cơ bắp có tác dụng nâng đỡ da, giữ cho da đàn hồi, làm cho cơ thể săn chắc hơn và giúp người ta trông trẻ hơn.

3. Duy trì thói quen tập thể dục và giảm thời gian ngồi một chỗ

Tập thể dục có thể làm chậm quá trình lão hóa của telomere và là một trong số ít những lựa chọn lối sống được chứng minh là có thể đảo ngược "tuổi sinh học". Thay thế lối sống ít vận động bằng 30 phút tập thể dục cường độ vừa phải đến cao mỗi ngày có thể giúp các chức năng cơ thể trẻ trung hơn và làm chậm quá trình lão hóa.

Nên duy trì thói quen tập thể dục 3-5 lần một tuần. Kết hợp tập luyện aerobic và rèn luyện sức mạnh thậm chí còn hiệu quả hơn. Các bài tập aerobic như chạy bộ, aerobic và chơi bóng có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và ngăn ngừa tăng cân, trong khi các bài tập rèn luyện sức mạnh như squat, chống đẩy, đẩy tạ và nâng hông có thể chống lại sự mất cơ và giữ cho cơ thể săn chắc.

4. Ngủ đủ giấc

Theo Healthline, giấc ngủ giống như giấc ngủ làm đẹp. Những người thức khuya hoặc ngủ không đủ giấc trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của da, dẫn đến tổn thương chức năng hàng rào bảo vệ da, giảm khả năng phục hồi , da xỉn màu, xuất hiện nếp nhăn, quầng thâm và làm trầm trọng thêm các dấu hiệu lão hóa.

Những người duy trì giờ giấc ngủ đều đặn, tránh thức khuya và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày thường có tuổi sinh học trẻ hơn so với những người thức khuya hoặc ngủ ít hơn 7 tiếng.

5. Tránh lo lắng và mâu thuẫn nội tâm, duy trì thái độ tích cực

Căng thẳng, lo âu, trầm cảm và các "cảm xúc tiêu cực" khác kéo dài có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa thể chất. Ngược lại, những người có cái nhìn tích cực về tuổi già có thể giảm viêm mãn tính trong cơ thể, từ đó làm chậm quá trình lão hóa của tế bào và các cơ quan từ gốc rễ.

Phụ nữ duy trì trạng thái cảm xúc bình yên ổn định có tỷ lệ mắc các chỉ số viêm mãn tính thấp hơn 47% và quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn đáng kể. Một nghiên cứu quốc tế cũng xác nhận rằng những người có cái nhìn tích cực về tuổi già sống lâu hơn trung bình 7,5 năm so với những người có cái nhìn tiêu cực về tuổi già.

6. Thoa kem chống nắng hàng ngày để chống lại tia cực tím

Theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), tia cực tím trong ánh nắng mặt trời trực tiếp gây ra sự suy thoái và mất đi các sợi collagen và elastin, đây là nguyên nhân gốc rễ của nếp nhăn, da chảy xệ và các đốm đồi mồi (lão hóa do ánh nắng).

Những người chủ động bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời thường có làn da đẹp hơn, trắng sáng và trẻ trung hơn. Phụ nữ muốn chống lại quá trình lão hóa nên thường xuyên sử dụng kem chống nắng. Tia cực tím luôn hiện diện bất kể trời nắng hay nhiều mây, vì vậy chúng ta nên thoa kem chống nắng hàng ngày và sử dụng các biện pháp bảo vệ da vật lý như quần áo chống nắng và ô dù khi ra ngoài. Điều này có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa da.

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