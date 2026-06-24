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Bộ phim không bao giờ được lên sóng của Minh Hằng

| | Lifestyle

Bộ phim không bao giờ được lên sóng của Minh Hằng

Bộ phim có sự tham gia của Minh Hằng đã gần như bị lãng quên.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ "đào" lại dự án điện ảnh Bà Chằng của Minh Hằng và đặt câu hỏi liệu bộ phim này còn cơ hội ra mắt hay không. Chủ đề nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều netizen, đặc biệt là những người theo dõi hành trình hoạt động của nữ nghệ sĩ trong lĩnh vực phim ảnh. Dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng tỏ ra bất ngờ khi nhớ lại dự án này. Nhiều người cho biết nếu không được nhắc đến, họ gần như đã quên mất sự tồn tại của Bà Chằng bởi bộ phim đã im hơi lặng tiếng quá lâu.

Đáng nói, phần lớn ý kiến đều cho rằng khả năng tác phẩm được ra mắt ở thời điểm hiện tại là rất thấp. Sau nhiều năm không xuất hiện thêm bất kỳ thông tin cập nhật đáng chú ý nào từ ê-kíp sản xuất, nhiều người nhận định dự án có thể đã rơi vào tình trạng "đắp chiếu" hoặc âm thầm bị hủy bỏ.

Thực tế, Bà Chằng từng nhận được sự quan tâm lớn khi được công bố vào cuối năm 2023. Đây được xem là dự án đánh dấu sự trở lại của Minh Hằng với điện ảnh sau thời gian tập trung cho cuộc sống gia đình và chăm sóc con đầu lòng. Tại thời điểm đó, nữ nghệ sĩ xác nhận sẽ đảm nhận đồng thời hai vai trò là diễn viên và đồng sản xuất. Minh Hằng thậm chí còn chia sẻ hình ảnh tham gia các hoạt động liên quan đến dự án, xem đây là cột mốc đánh dấu sự trở lại với công việc sau khi sinh em bé.

Theo thông tin được công bố, Bà Chằng mang yếu tố thần thoại, kỳ ảo kết hợp yếu tố tình cảm lãng mạn. Bộ phim do đạo diễn trẻ Lê Huy Anh thực hiện, còn Minh Hằng tiếp tục tham gia sâu vào khâu sản xuất giống như những dự án điện ảnh trước đó mà cô từng đầu tư. Đáng chú ý, thời điểm ra mắt thông tin, ê-kíp cho biết dự án đang bước vào giai đoạn tuyển chọn diễn viên và chuẩn bị cho quá trình sản xuất.

Tuy nhiên, sau những thông báo ban đầu, Bà Chằng gần như biến mất khỏi đường đua điện ảnh. Không có thông tin khai máy, không có teaser, cũng không xuất hiện bất kỳ cập nhật chính thức nào về tiến độ thực hiện. Đến nay khi đã bước sang năm 2026, bộ phim vẫn chưa công bố lịch phát hành hay bất kỳ động thái tái khởi động nào. Chính điều này khiến nhiều khán giả xem Bà Chằng là một trong những dự án bí ẩn nhất của Minh Hằng.

Dù phía nhà sản xuất chưa từng xác nhận việc hủy bỏ dự án, quãng thời gian im lặng kéo dài hơn hai năm khiến không ít người cho rằng cơ hội để bộ phim xuất hiện trên màn ảnh rộng ngày càng mong manh. Giữa làn sóng phim điện ảnh liên tục ra rạp và cạnh tranh khốc liệt để giành sự chú ý của khán giả, Bà Chằng dường như đã bị bỏ lại phía sau.

Sau quãng thời gian dài tập trung cho gia đình, âm nhạc và các hoạt động sản xuất nội dung, Minh Hằng đang cho thấy những tín hiệu trở lại khá mạnh mẽ với điện ảnh. Hồi tháng 3 vừa qua, nữ nghệ sĩ chính thức tái xuất màn ảnh rộng khi tham gia dự án Mẹ Mìn của đạo diễn Jack Carry On, đánh dấu lần đầu đóng phim điện ảnh trở lại sau khoảng 3 năm vắng bóng. Tác phẩm thuộc thể loại huyền bí, tâm lý - giật gân và hiện đã bước vào giai đoạn ghi hình với sự góp mặt của Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy cùng nhiều gương mặt quen thuộc khác.

Bên cạnh Mẹ Mìn, Minh Hằng cũng được cho là đang chuẩn bị khởi động một dự án điện ảnh mới do chính cô tham gia sản xuất. Theo một số thông tin trong giới, bộ phim dự kiến sẽ bấm máy vào tháng 8 tới, tiếp tục cho thấy tham vọng của Minh Hằng trong vai trò nhà sản xuất sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Theo Mộng Điềm

Đời sống pháp luật

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