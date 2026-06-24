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Ronaldo phản ứng cực gắt khi được hỏi về Messi

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Ronaldo phản ứng cực gắt khi được hỏi về Messi

Ronaldo ngắt lời phóng viên khi bị hỏi về Messi sau cú đúp rực lửa tại World Cup 2026

Tại lượt trận bảng K diễn ra trên sân vận động tại Houston (Mỹ) rạng sáng 24/6, đội tuyển Bồ Đào Nha đã có một ngày thi đấu thăng hoa khi đè bẹp Uzbekistan với tỷ số hủy diệt 5-0. Người truyền cảm hứng lớn nhất cho chiến thắng này chính là thủ quân Cristiano Ronaldo. Ngay từ phút thứ 6, siêu sao mang áo số 7 đã lên tiếng với bàn mở tỷ số đầy chớp nhoáng. Trước khi hiệp một khép lại, anh một lần nữa tỏa sáng ở phút 39 để hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Thế nhưng, tâm điểm của truyền thông lại đổ dồn sau trận. Khi một phóng viên đang cố gắng đặt câu hỏi liên quan đến đại kình địch Lionel Messi, Cristiano Ronaldo đã ngay lập tức cắt ngang lời người này. Thay vì đưa ra câu trả lời xã giao, tiền đạo kỳ cựu mang băng đội trưởng Bồ Đào Nha đã thẳng thừng quay mặt đi chỗ khác và chỉ tay nhờ một phóng viên khác đặt câu hỏi tiếp theo. Hành động dứt khoát này cho thấy CR7 hoàn toàn không muốn những tranh luận ngoài lề làm lu mờ màn trình diễn của anh và các đồng đội.

Ronaldo không trả lời câu hỏi về Messi

Thực tế, việc giới truyền thông liên tục đặt hai cái tên này lên bàn cân là điều dễ hiểu khi Lionel Messi cũng đang tạo nên những cơn địa chấn thực sự trong màu áo nhà ĐKVĐ Argentina. Chỉ một ngày trước đó, vào ngày 23/6, Messi đã phô diễn đẳng cấp thiên tài ghi một cú đúp đẳng cấp giúp Argentina đánh bại đội tuyển Áo. Trước đó một tuần, siêu sao người Argentina thậm chí còn bùng nổ hơn với một cú hat-trick thượng hạng vào lưới Algeria chỉ trong 80 phút góp mặt trên sân.

Sự thăng hoa đồng điệu cùng những cá tính trái ngược của cả Ronaldo và Messi tại World Cup 2026 không chỉ giúp đội bóng của họ tiến một bước dài, mà còn là lời khẳng định cho thời kỳ đỉnh cao của hai vị vua bóng đá vẫn chưa hề kết thúc và ngọn lửa cạnh tranh giữa họ thì chưa bao giờ tắt.

Theo Tiên Tiên

Phụ nữ mới

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