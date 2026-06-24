Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cả thế giới bị Ronaldo lừa!

| | Lifestyle

IQ vô cực, đó là lời bình luận trên sóng trực tiếp của BLV VTV trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan khi chứng kiến pha dàn xếp đá phạt lừa cả thế giới của Ronaldo và đồng đội.

Messi gọi, Cristiano Ronaldo đã lên tiếng chỉ sau 7 phút bóng lăn và giúp Bồ Đào Nha khai thông thế bế tắc trước Uzbekistan. Tỉ số đang là 1 - 0 và CR7 đã ghi tên mình vào lịch sử World Cup với cột mốc chưa từng có, cầu thủ ghi bàn 6 kì World Cup liên tiếp.

Tuy nhiên, điều cả thế giới chú ý chính là tình huống Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm Uzbekistan ở phút thứ 17. Như thường lệ, Ronaldo bước lên, vào vị trí, tạo dáng và nghiêm mặt, hít thở sâu...

IQ vô cực! Cả thế giới bị Ronaldo lừa! - Ảnh 1.
IQ vô cực! Cả thế giới bị Ronaldo lừa! - Ảnh 2.
IQ vô cực! Cả thế giới bị Ronaldo lừa! - Ảnh 3.

Những hình ảnh quen thuộc trên chấm đá phạt của Ronaldo (Ảnh: Gettyimages)

Camera soi kỹ không sót một nhịp thở nào của Ronaldo, mọi góc quay, mọi ánh nhìn đều hướng về chủ nhân của bữa tiệc. Bên trên khán đài hàng ngàn cổ động viên lấy điện thoại chờ quay lại khoảnh khắc đặc biệt này, khoảnh khắc CR7 sẽ ghi bàn thứ 2 tại World Cup 2026 và đuổi theo kỷ lục của Messi.

Tiếng còi vang lên, và vàooooooooo! 2-0 cho Bồ Đào Nha, cú đá phạt trực tiếp thành bàn.

IQ vô cực! Cả thế giới bị Ronaldo lừa! - Ảnh 4.
IQ vô cực! Cả thế giới bị Ronaldo lừa! - Ảnh 5.
IQ vô cực! Cả thế giới bị Ronaldo lừa! - Ảnh 6.

Khung cảnh khiến cả thế giới bị đánh lừa, và người ghi bàn là Nuno Mendes. (Ảnh: Gettyimages)

Tuy nhiên, người ghi bàn là Nuno Mendes, là hậu vệ biên Nuno Mendes với một cú sút phạt đẳng cấp... như Ronaldo thời đỉnh cao. Và sau đó, Ronaldo chỉ vào đầu ám chỉ "IQ vô cực", anh chạy lại ăn mừng cùng Mendes và đồng đội! Lúc này, cả thế giới mới nhận ra, họ bị lừa, một màn dàn xếp quá tinh vi và thú vị. Kết quả xứng đáng cho Bồ Đào Nha. Tỉ số là 2 - 0. Ronaldo có thể không ghi bàn, nhưng anh vẫn biết cách biến mình thành tâm điểm chiếm trọn spolight trên sân.

Nói vui thì, khi Ronaldo nhường bóng, Bồ Đào Nha trở nên khó lường và nguy hiểm hơn rất nhiều! Họ đã dẫn trước 2 - 0.

IQ vô cực! Cả thế giới bị Ronaldo lừa! - Ảnh 7.
IQ vô cực! Cả thế giới bị Ronaldo lừa! - Ảnh 8.
IQ vô cực! Cả thế giới bị Ronaldo lừa! - Ảnh 9.

Ronaldo ăn mừng cùng đàn em sau tình huống dàn xếp "bá đạo". (Ảnh: Gettyimages)

Theo TN

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Đại chiến Anh trai” giữa các ngân hàng: Dàn sao showbiz cùng loạt concert triệu đô có chiến thắng được “Anh trai Tổng tài” Trần Hùng Huy và Đỗ Quang Vinh?

“Đại chiến Anh trai” giữa các ngân hàng: Dàn sao showbiz cùng loạt concert triệu đô có chiến thắng được “Anh trai Tổng tài” Trần Hùng Huy và Đỗ Quang Vinh? Nổi bật

4,5 triệu lượt thích thông điệp vợ nhắn Messi

4,5 triệu lượt thích thông điệp vợ nhắn Messi Nổi bật

Sốc visual mỹ nam có nụ cười tươi nhất Việt Nam, hút 12 triệu view vì nhan sắc đẹp ăn đứt sao Hoa - Hàn

Sốc visual mỹ nam có nụ cười tươi nhất Việt Nam, hút 12 triệu view vì nhan sắc đẹp ăn đứt sao Hoa - Hàn

08:56 , 24/06/2026
Thực hư chuyện Lisa (BLACKPINK) xác nhận chia tay bạn trai tỷ phú?

Thực hư chuyện Lisa (BLACKPINK) xác nhận chia tay bạn trai tỷ phú?

08:45 , 24/06/2026
Ronaldo phản ứng cực gắt khi được hỏi về Messi

Ronaldo phản ứng cực gắt khi được hỏi về Messi

08:36 , 24/06/2026
Nữ viện trưởng cảm ơn chồng thiếu gia: "Em yêu anh rất nhiều"

Nữ viện trưởng cảm ơn chồng thiếu gia: "Em yêu anh rất nhiều"

08:14 , 24/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên