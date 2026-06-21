Sơn Tùng M-TP vừa lăng xê du lịch Tràng An, em trai MONO lập tức mang Ngọ Môn Huế vào MV hoành tráng

Trong vòng chưa đầy một tháng, hai anh em Sơn Tùng M-TP và MONO lần lượt ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới, cùng chung một điểm đáng chú ý: lựa chọn các không gian di sản, văn hóa đặc sắc của Việt Nam làm bối cảnh chủ đạo. Nếu Sơn Tùng M-TP gây chú ý với Come My Way giữa cảnh sắc hùng vĩ của Ninh Bình cùng hàng loạt biểu tượng văn hóa được cài cắm tinh tế, thì MONO lại đưa khán giả bước vào không gian cung đình Huế đầy hoài niệm qua MV Công Tử Văn Thơ .

Sáng 19/6, MONO chính thức phát hành MV Công Tử Văn Thơ , ca khúc mở đường cho album phòng thu thứ hai dự kiến ra mắt trong năm nay. Sau khoảng thời gian khá im ắng với các sản phẩm cá nhân, màn tái xuất của nam ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nhạc.

Hình ảnh Đại Nội Huế xuất hiện trong MV của MONO

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở việc toàn bộ MV được ghi hình tại Huế. Trong đó, Ngọ Môn - cổng chính của Hoàng thành Huế, biểu tượng kiến trúc tiêu biểu của triều Nguyễn trở thành bối cảnh trung tâm xuyên suốt tác phẩm. Đây cũng là một trong số ít sản phẩm nghệ thuật được cấp phép ghi hình tại khu vực di sản mang tính biểu tượng và tôn nghiêm bậc nhất của cố đô.

Chia sẻ về quyết định lựa chọn Đại Nội Huế, MONO cho biết anh mong muốn góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc theo cách của một nghệ sĩ trẻ. Với nam ca sĩ, việc đưa di sản vào âm nhạc chính là cách kế thừa truyền thống vừa sức nhưng thiết thực nhất.

Từ những cánh đồng ngoại ô đến không gian Đại Nội, MV dẫn dắt khán giả qua hàng loạt hình ảnh đậm dấu ấn Huế như các gian phòng gỗ chạm trổ tinh xảo, hành lang son đỏ, cổng vàng điện ngọc, nhạc cụ dân tộc, những bộ áo dài nhiều màu sắc và kiến trúc cung đình đặc trưng. Tất cả được xử lý bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa nét cổ kính và tinh thần trình diễn đương đại.

Tựa như một chuyến dạo chơi giữa lòng di sản, Công Tử Văn Thơ mang đến bữa tiệc thị giác được dàn dựng công phu, nơi vẻ đẹp cung đình Huế hiện lên vừa gần gũi vừa mới mẻ với thế hệ khán giả trẻ.

Cùng ngày phát hành MV, MONO cũng tổ chức buổi công chiếu đặc biệt tại Nhà hát Duyệt Thị Đường bên trong Đại Nội Huế. Trong khuôn khổ sự kiện, lãnh đạo UBND thành phố Huế đã chính thức gửi lời mời nam ca sĩ trở thành Đại sứ Huế trong thời gian tới.

Qua MV, vẻ đẹp cung đình Huế hiện lên vừa gần gũi vừa mới mẻ với thế hệ khán giả trẻ.

Đại Nội Huế là trung tâm của Quần thể Di tích Cố đô Huế - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận năm 1993. Được xây dựng từ đầu thế kỷ XIX dưới triều Nguyễn, nơi đây từng là trung tâm hành chính, chính trị và sinh hoạt của hoàng gia trong suốt hơn 140 năm. Trong đó, Ngọ Môn là cổng chính phía nam của Hoàng thành, được xây dựng năm 1833 dưới thời vua Minh Mạng.

Đại Nội Huế nhìn từ trên cao

Với kiến trúc đồ sộ gồm phần đài hình chữ U bằng đá và lầu Ngũ Phụng phía trên, Ngọ Môn không chỉ là biểu tượng nổi tiếng nhất của Đại Nội Huế mà còn được xem là một trong những công trình kiến trúc cung đình tiêu biểu của Việt Nam. Ngày nay, đây là điểm tham quan không thể bỏ qua đối với du khách khi đến cố đô, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn của Huế.

Ảnh: Internet

Trước đó không lâu, ngày 28/5, Sơn Tùng M-TP cũng tạo nên làn sóng thảo luận mạnh mẽ khi phát hành MV Come My Way kết hợp cùng rapper Tyga.

Khác với cách tiếp cận quen thuộc là đưa trực tiếp chất liệu dân gian vào giai điệu hoặc ca từ, Come My Way lựa chọn kể câu chuyện về bản sắc Việt Nam thông qua ngôn ngữ hình ảnh. Những địa danh nổi tiếng như quần thể danh thắng Tràng An hay khu vực chùa Bái Đính xuất hiện không phải như một video quảng bá du lịch thông thường mà được tái hiện dưới lớp màu điện ảnh giàu tính siêu thực.

Phần lớn các cảnh quay ngoại cảnh được thực hiện tại Tràng An, cách trung tâm thành phố Ninh Bình khoảng 7 km. Khu danh thắng nổi tiếng này sở hữu hệ thống hàng chục hồ đầm, hang động xuyên thủy cùng những dãy núi đá vôi hàng triệu năm tuổi.

Sông núi Tràng An hiện lên với vẻ đẹp hùng vĩ trong MV của Sơn Tùng

Trong MV, Tràng An không đơn thuần đóng vai trò phông nền. Những vách núi sừng sững, mặt nước tĩnh lặng và lớp sương bảng lảng đặc trưng được xử lý như một phần của câu chuyện thị giác. Khác với gam màu xanh sáng thường thấy trong các video du lịch, Sơn Tùng và ê-kíp lựa chọn tông màu trầm tối, huyền bí, tạo nên không gian vừa mang tính điện ảnh quốc tế vừa giữ nguyên tinh thần của vùng đất cố đô Hoa Lư.

Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được Sơn Tùng đăng tải trên mạng xã hội, cộng đồng người hâm mộ đã ráo riết truy tìm địa điểm ghi hình. Sau khi MV đạt hàng triệu lượt xem, nhiều diễn đàn du lịch xuất hiện hàng loạt bài viết chia sẻ tọa độ các bối cảnh trong sản phẩm.

Không ít khán giả trẻ cho biết muốn đến Ninh Bình để trực tiếp trải nghiệm những khung cảnh từng xuất hiện trong MV. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho xu hướng du lịch gắn với điện ảnh và âm nhạc đang phát triển mạnh mẽ, khi sức ảnh hưởng của các nghệ sĩ có thể góp phần đưa hình ảnh điểm đến tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng.

Song song với yếu tố thắng cảnh, Come My Way còn gây chú ý bởi hệ thống biểu tượng văn hóa được cài cắm xuyên suốt tác phẩm. Hình ảnh chim Lạc, họa tiết rồng thời Lý hay lễ hội đua bò An Giang xuất hiện trong cấu trúc thị giác hiện đại, mang hơi hướng fashion film và art film.

Chùa Bái Đính nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng nhất Việt Nam

Đặc biệt, chi tiết chim Lạc xuất hiện giữa khung cảnh Los Angeles được nhiều khán giả xem như một tuyên ngôn về sự hội nhập văn hóa. Biểu tượng Việt Nam không còn bị giới hạn trong không gian truyền thống mà được đặt giữa bối cảnh toàn cầu, như cách người trẻ mang bản sắc dân tộc bước ra thế giới.

MV cũng gợi nhắc đến nhiều trường phái mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX, tạo thêm những lớp nghĩa dành cho người xem yêu thích việc giải mã hình ảnh. Đây được xem là hướng đi khác biệt của Sơn Tùng M-TP khi văn hóa bản địa không được trình bày trực diện mà hòa quyện vào ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Dù lựa chọn hai cách tiếp cận khác nhau, Sơn Tùng M-TP và MONO đều cho thấy một điểm chung đáng chú ý: thay vì chỉ sử dụng di sản như bối cảnh đẹp mắt, cả hai đang nỗ lực đưa các giá trị văn hóa Việt Nam trở thành một phần của câu chuyện nghệ thuật. Từ non nước Ninh Bình đến vẻ đẹp cung đình Huế, những sản phẩm âm nhạc này không chỉ góp phần quảng bá du lịch mà còn mở ra cách tiếp cận mới, giúp di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ trong thời đại số.