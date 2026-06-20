Bí mật trị giá hàng nghìn USD trong phòng ngủ năm 2026 của các CEO công nghệ Mỹ là gì?

Theo Tạp chí công nghệ nổi tiếng Tom’s Guide, trong những năm 2010, ngủ chỉ 4 tiếng mỗi đêm từng được xem là biểu tượng của sự thành công tại Thung lũng Silicon.

Tuy nhiên, quan niệm đó đang thay đổi nhanh chóng. Thay vì tự hào vì thiếu ngủ, những doanh nhân và nhà sáng lập công nghệ hàng đầu nước Mỹ hiện coi giấc ngủ là tài sản cần được đầu tư nghiêm túc.

Sự thay đổi này cũng phản ánh xu hướng mới của ngành công nghệ sức khỏe khi giấc ngủ không còn đơn thuần là nhu cầu sinh lý mà đã trở thành lĩnh vực được tối ưu hóa bằng AI, cảm biến sinh học và các thiết bị thông minh trị giá hàng nghìn USD.

Năm 2017, một nghiên cứu của Khoa Y học Giấc ngủ thuộc Trường Y Đại học Harvard cho thấy khoảng một nửa số CEO chỉ ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm. Nhưng chỉ sau chưa đầy một thập kỷ, bức tranh đã hoàn toàn đảo chiều.

Ngày nay, những người đứng đầu các tập đoàn công nghệ lớn đang ưu tiên chất lượng giấc ngủ như một phần của chiến lược nâng cao hiệu suất và kéo dài tuổi thọ.

Theo dữ liệu được tờ Wall Street Journal phân tích, các tỷ phú đã đầu tư hơn 5 tỷ USD vào các startup về kéo dài tuổi thọ (longevity) trong vòng 25 năm qua.

Điều đó cũng biến công nghệ giấc ngủ trở thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD, nơi các thiết bị có giá từ hàng trăm đến hàng nghìn USD đang trở thành xu hướng mới.

Nệm thông minh: Trung tâm của hệ sinh thái giấc ngủ

Nền tảng quan trọng nhất của xu hướng này là giường và nệm thông minh.

Theo một công ty nghiên cứu và tư vấn dữ liệu thị trường toàn cầu Verified Market Research, thị trường giường thông minh được định giá 3,38 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến đạt 5,51 tỷ USD vào năm 2032, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 6,30% trong giai đoạn 2026–2032.

Một trong những thương hiệu nổi bật nhất là Eight Sleep, được nhiều tên tuổi như Mark Zuckerberg và Elon Musk tin dùng.

Danh mục sản phẩm của Eight Sleep bao gồm: Tấm phủ nệm có khả năng làm nóng, làm mát và theo dõi giấc ngủ, khung giường điều chỉnh tư thế, chăn sử dụng năng lượng thủy lực và gối kiểm soát nhiệt độ.

Hệ thống này cho phép người dùng điều chỉnh nhiệt độ toàn bộ chiếc giường, theo dõi chất lượng giấc ngủ mà không cần đeo thiết bị, thay đổi tư thế nằm và đánh thức bằng rung động nhẹ thay vì chuông báo thức truyền thống.

Tháng 8 năm ngoái, công ty có trụ sở tại New York do Matteo Franceschetti, Massimo Andreasi Bassi và Alexandra Zatarain đồng sáng lập đã huy động thành công 100 triệu USD trong vòng gọi vốn Series D từ nhóm các nhà đầu tư chiến lược.

Thiết bị đeo theo dõi giấc ngủ ngày càng thông minh

Song song với giường thông minh, thiết bị theo dõi giấc ngủ cũng trở thành công cụ quen thuộc của giới công nghệ.

Oura Ring hiện được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những thiết bị theo dõi giấc ngủ tốt nhất năm 2026. Mark Zuckerberg từng chia sẻ với Forbes rằng ông sử dụng nhẫn Oura để theo dõi chu kỳ ngủ và nhịp tim nhằm đảm bảo ngủ đủ 8 giờ mỗi đêm.

Không chỉ giới công nghệ, Arianna Huffington, nhà đồng sáng lập Huffington Post và người luôn cổ vũ lối sống ngủ lành mạnh cũng là người dùng trung thành của thiết bị này.

Bà viết trên LinkedIn rằng: “Tôi yêu chiếc nhẫn Oura của mình và việc có thể theo dõi giấc ngủ của bản thân”.

Bên cạnh đó, các sản phẩm mới cũng đã xuất hiện tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES 2026).

Đáng chú ý là Tedream Patch của WisMedical, miếng dán mềm tích hợp nhiều cảm biến đặt trên trán, ngực hoặc cẳng tay, được giới thiệu có khả năng tái hiện quy trình nghiên cứu của một phòng thí nghiệm giấc ngủ ngay tại nhà.

Một thiết bị khác được tiết lộ là Luna Band, đối thủ mới của Whoop.

Kích thích dây thần kinh phế vị: Xu hướng mới của biohacking

Một trong những lĩnh vực thu hút nhiều sự chú ý gần đây là kích thích dây thần kinh phế vị (vagus nerve), dây thần kinh quan trọng của hệ thần kinh đối giao cảm.

Những nhân vật có sức ảnh hưởng như diễn giả truyền động lực người Mỹ Mel Robbins và nhà thần kinh học Andrew Huberman thường xuyên chia sẻ về việc kiểm soát dây thần kinh này nhằm giúp cơ thể thư giãn và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Từ đó, các thiết bị kích thích dây thần kinh phế vị ra đời. Chúng phát ra các xung điện nhẹ giúp đưa cơ thể vào trạng thái thư thái, từ đó hỗ trợ người dùng dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Bryan Johnson, biohacker nổi tiếng với mục tiêu kéo dài tuổi thọ và khoản chi 2 triệu USD mỗi năm cho các liệu trình chống lão hóa, là một trong những người ủng hộ công nghệ này.

Ông từng sử dụng thiết bị đeo cổ không xâm lẫn tác động trực tiếp lên dây thần kinh phế vị Pulsetto trong bộ phim tài liệu “Đừng chết: Người đàn ông muốn sống mãi mãi” (Netflix Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever).

Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES 2026) cũng chứng kiến sự xuất hiện của WillSleep, miếng dán kích thích dây thần kinh phế vị không xâm lấn, kết hợp khả năng theo dõi các tín hiệu sinh học và hướng tới hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ.

Nếu trước đây mặt nạ che mắt là phụ kiện phổ biến thì năm 2026, băng đeo đầu hỗ trợ giấc ngủ được dự báo sẽ trở thành sản phẩm dẫn đầu xu hướng.

Các thương hiệu như Elemind, Somnee và Muse đang phát triển những thiết bị có khả năng theo dõi hoạt động não bộ bằng cảm biến, theo dõi nhịp tim và tuần hoàn máu bằng cảm biến, đồng thời sử dụng kích thích thính giác để làm chậm hoạt động não, giúp người dùng thư giãn và ngủ nhanh hơn.

Năm 2024, Village Global, quỹ đầu tư mạo hiểm được hậu thuẫn bởi Jeff Bezos, Reid Hoffman và Bill Gates đã đầu tư vào Elemind Technologies.

Một năm sau, Meredith Perry, đồng sáng lập kiêm CEO công ty, cho biết trên LinkedIn rằng Elemind đạt 3,1 triệu USD doanh thu thuần kể từ khi ra mắt và duy trì mức tăng trưởng 20% mỗi tháng trong quý IV/2025.

Sự hậu thuẫn từ các quỹ đầu tư lớn cùng sức hút trên mạng xã hội được kỳ vọng sẽ giúp dòng sản phẩm này bùng nổ trong năm 2026.

Có thể nói rằng, không lâu trước đây, việc đeo đồng hồ thông minh qua đêm để theo dõi giấc ngủ đã được xem là công nghệ tiên tiến.

Hiện nay, người dùng đã có thể tiếp cận những chiếc giường tự điều chỉnh nhiệt độ, băng đeo đầu tác động lên sóng não và các thiết bị phân tích giấc ngủ bằng thuật toán AI.

Theo Research Nester, thị trường thiết bị công nghệ giấc ngủ toàn cầu được định giá gần 27 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến đạt khoảng 30,74 tỷ USD trong năm 2026, trong đó thiết bị đeo là phân khúc tăng trưởng mạnh nhất.

Cùng với đó, AI được dự báo sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm khi các thiết bị không chỉ ghi nhận dữ liệu mà còn cung cấp dịch vụ huấn luyện giấc ngủ cá nhân hóa dựa trên các chỉ số sinh học của từng người dùng.

Nếu trước đây các tỷ phú công nghệ chạy đua tối đa hóa thời gian làm việc thì hiện nay họ lại cạnh tranh trong việc tối ưu hóa chất lượng nghỉ ngơi.

Những chiếc giường có thể tự điều chỉnh nhiệt độ, thiết bị đeo phân tích giấc ngủ bằng AI hay băng đeo đầu tác động lên sóng não cho thấy phòng ngủ đang dần trở thành “phòng thí nghiệm sức khỏe” thu nhỏ.

Khoảng cách giữa các phòng nghiên cứu giấc ngủ chuyên nghiệp và thiết bị tiêu dùng cũng ngày càng thu hẹp, khi người dùng phổ thông đã có thể tiếp cận những công nghệ từng chỉ xuất hiện trong môi trường y khoa.

Có thể những chiếc xe bay vẫn chưa xuất hiện, nhưng cách con người ngủ đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Và năm 2026 nhiều khả năng sẽ là cột mốc đưa công nghệ giấc ngủ từ một xu hướng của giới tỷ phú trở thành thị trường đại chúng.

* Nguồn: Tom’s Guide, Wall Street Journal, The Guardian.