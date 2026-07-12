Đàm Vĩnh Hưng thức tới sáng, nói sẽ có lúc ra đi

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tâm sự về chuyện làm nghề trên trang cá nhân cùng khán giả, bạn bè.

Anh chia sẻ: " Bữa giờ rộ lên vụ thu phí tác quyền tại các quán cà phê hay nhà hàng khiến mình cứ bị mâu thuẫn trong suy nghĩ.

Đúng là để có được 1 album hay thì phải tốn khoảng 7, 8 trăm triệu:

- Tiền mua độc quyền.

- Tiền hoà âm.

- Tiền phòng thu.

- Tiền bè.

- Tiền mix.

- Tiền chụp hình.

- Tiền in bìa, hộp.

- Tiền in CD, mặc dù số người còn nghe và chịu mua CD may mắn khoảng 0,05%, dân đa số họ nghe trên mạng vì là thời đại kỹ thuật số mà.

Đàm Vĩnh Hưng

- Tiền chạy quảng bá cho album.

- Tiền thuê địa điểm họp báo ra mắt album.

- Tiền quay MV để gây chú ý cho cả album hay PR bài hát đó! Cộng lại sương sương cũng mất khoảng tỷ rưỡi, hai tỷ.

Nhưng đường thu lại chi phí này rất mịt mờ! Dù có bán được cho nhạc số thì cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi!

Trong chuyện này mỗi nghệ sĩ đều có quyết định riêng cho mình. Hưng cũng chưa dám đưa ra lựa chọn cuối cùng nữa!

Cũng có nhiều quán lịch sự chủ động gọi điện thoại cho mình và công ty để hỏi cũng như xin! Nhưng Hưng chưa trả lời được.

Thú thật, đây là điều trước đây ít ai nghĩ tới, nên Hưng cũng xem nó như chưa từng tới, nhưng liệu mình làm vậy có đi ngược lại với xu thế của xã hội và sự công bằng cho chính sự đầu tư của mình hay không?

Chắc chắn sẽ có người cho rằng đó là chuyện của nghệ sĩ, nghệ sĩ muốn giữ nóng tên tuổi thì phải biết chấp nhận và hy sinh, cống hiến chứ.

Dạ, suy nghĩ đó cũng đúng! Nhưng nó bị cũ, và chúng ta đã tự buộc mình trong cái vòng cũ kỹ đó quá lâu trong khi ngoài kia thế giới đã thay đổi và xin phép được dùng hai chữ văn minh từ bao giờ rồi!

Vì mình chưa từng là người bỏ tiền ra đầu tư và không bao giờ được cầm viên sỏi nguyên vẹn đó lại một lần nào nữa, nên mình chưa cảm thông cho nghệ sĩ đó thôi ạ!

Sẽ có người nói ra bài hot thì có show kiếm lại mấy hồi. Cái này cũng đúng luôn! Nhưng nó bị gì đó cấn cấn, cộm cộm, khó nói ghê luôn á!

Mọi người có thể đưa mắt nhìn quanh Việt Nam mình xem hiện tại còn có bao nhiêu tụ điểm ca nhạc để mà hát, mà gỡ lại? Chỉ có vài phòng trà.

Mà đâu phải ca sỹ nào cũng vô phòng trà nồi! Hát phòng trà là phải đủ lực hát live liên tục khoảng 1 tiếng đến 3 tiếng! Vốn bài phải nhiều và quan trọng là có thuyết phục được khách đến phòng trà hay không mới nói chuyện tiếp!

Còn event thì cũng chỉ trông mong vào cuối năm khi các công ty làm tiệc tổng kết hay có nhãn hàng nào ra mắt sản phẩm mới!

Event thì đếm được, nhưng ca sỹ Việt Nam bây giờ nhiều hơn lá mùa thu! Ai hát ai nhịn? Sao gỡ gạc?

Thôi thư đã dài! Hưng muốn đưa ra suy nghĩ và có thể xem đây là lời đề nghị được không? Bên công ty Hưng sẽ xin được đưa ra mức giá dễ chịu nhất cho cả đôi bên!

Và Hưng và công ty sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được sau khi trừ phí quản lý của nhà nước (nếu có), còn lại để giúp cho những em bé có số phận không may mắn, đang mắc bệnh hiểm nghèo mà gia cảnh lại khốn khó ở khắp nơi trên cả nước.

Xem như cả hai bên cùng chung tay làm phước để tích đức cho con cái mình, cho quán mình được không các anh chị?

Hưng và công ty sẽ chọn một giải pháp nào đó sao cho ai cũng có thể xem và kiểm tra được số tiền đó đi về đâu.

Có thể trước mắt là sẽ giao cho quỹ Mạch sống của Bệnh viên Nhi đồng 2 trong khoảng thời gian Hưng và Polo còn tại nhiệm đại sứ hình ảnh.

Quán cà phê của Hưng cũng không vì tránh né chuyện thu phí mà chọn lựa sự ích kỷ bằng cách chỉ mở CD giọng hát của mình thôi, sẵn sàng đóng phí.

Hưng đã xem nó chưa từng có trong bao nhiêu năm qua, thì giờ phút này cũng không nghèo đến mức phải mừng rỡ bám vào nó.

Tạm thời đưa ra ý kiến này để tham khảo "lòng dân" thế nào. Hưng và công ty sẽ còn bàn bạc nhiều thứ lắm, trong đó có cả việc thời gian bao lâu?

Vì cũng sẽ tới lúc Hưng phải ra đi và đến đời con Hưng lại có những chính sách mới thay đổi thì người thừa hưởng phải là con mình nữa chứ.

Có lẽ đây là lời tâm sự dài nhất trong mấy năm gần đây. Cảm ơn những ai đã đọc hết và thấu hiểu cảm thông! Thức tới 7 giờ 30 sáng rồi".

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng nhận được nhiều ủng hộ từ bạn bè, khán giả.