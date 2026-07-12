Nam nghệ sĩ đa tài, là con trai của 1 nữ NSƯT - nguyên Phó giám đốc Nhà hát Công An nhân dân

Minh Tuấn - Á vương 3 cuộc thi Hoa hậu & Nam vương du lịch Việt Nam 2026 chính thức công bố sẽ “lấn sân” sang lĩnh vực âm nhạc trong buổi gặp gỡ truyền thông sau thời gian đăng quang.

Minh Tuấn - Á vương 3 cuộc thi Hoa hậu & Nam vương du lịch Việt Nam 2026

Minh Tuấn giới thiệu với công chúng hình ảnh là một Nghệ sĩ trình diễn, gồm: Diễn viên, Người mẫu, Ca sĩ. Đây là mô hình nghệ sĩ đa năng mà rất nhiều bạn trẻ đang theo đuổi hiện nay. Từng tốt nghiệp khoá diễn xuất tại Trung tâm sản xuất phim Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) và tham gia đóng một số phim, Minh Tuấn cho thấy anh là một gương mặt đầy triển vọng với lối diễn xuất tự nhiên và ngoại hình đẹp, rất thuận lợi với nghề diễn.

Trong lĩnh vực người mẫu, anh đã từng tham gia khoá học do siêu mẫu Hạ Vy trực tiếp hướng dẫn, giảng dạy và từng tham gia các show diễn thời trang. Mới đây, Minh Tuấn tham gia show diễn Aquafina trong Tuần lễ thời trang Việt Nam 2026. Hồi tháng 5, Minh Tuấn đoạt danh hiệu Á vương 3 cuộc thi Hoa hậu & Nam vương du lịch Việt Nam 2026, tiếp tục hoàn thiện kỹ năng trình diễn thời trang và biểu diễn.

Đến với vai trò ca sĩ, anh được thừa hưởng giọng hát từ người mẹ của mình - NSƯT Thanh Tâm - nguyên Phó giám đốc Nhà hát Công An nhân dân. Bên cạnh việc hàng ngày được mẹ truyền cảm hứng và những kỹ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp, Minh Tuấn còn theo học thanh nhạc từ cô giáo Đinh Lan Hương - Trưởng khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội để hoàn thiện kỹ thuật thanh nhạc.

Trong buổi ra mắt vai trò ca sĩ, Minh Tuấn đã hát song ca với mẹ bài Papa nổi tiếng của ca - nhạc sĩ người Canada - Paul Anka, như một lời cảm ơn sâu sắc đến người cha đã luôn âm thầm đứng phía sau làm điểm tựa cho anh. Dịp này, anh cũng chính thức giới thiệu ca khúc Thanh xuân do nhạc sĩ Phạm Hoàng Huy sáng tác. Đây chính là tiết mục giúp Minh Tuấn giành giải thưởng The Best Talent tại cuộc thi Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026. Với giọng hát nội lực cùng phần trình diễn kết hợp vũ đạo sôi động, Minh Tuấn đã mang đến một hình ảnh trẻ trung, giàu năng lượng trên sân khấu.

Minh Tuấn hát song ca với mẹ bài Papa

Chia sẻ về định hướng hoạt động nghệ thuật, Minh Tuấn cho rằng một nghệ sĩ trong thời đại mới cần được trang bị nhiều kỹ năng để có thể thích nghi và phát triển bền vững. Trong hành trình đó, anh luôn nhận được sự định hướng, động viên từ gia đình cùng các nghệ sĩ như NSND Thái Bảo, NSND Tấn Minh, NSND Thu Huyền và đặc biệt là mẹ - NSƯT Thanh Tâm.

Nhân dịp này, Minh Tuấn gửi lời tri ân đến gia đình, thầy cô, bạn bè và những người đã luôn đồng hành, hỗ trợ anh trên con đường nghệ thuật. Anh cũng khẳng định sẽ nỗ lực xứng đáng với danh hiệu Á vương Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 thông qua việc lan tỏa hình ảnh đẹp về du lịch Việt Nam, đặc biệt là du lịch Hà Nội trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời theo đuổi hình mẫu nghệ sĩ trình diễn có trách nhiệm và tạo những giá trị tích cực cho cộng đồng.

"Tôi muốn hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc. Trong ba năm qua, tôi đã chủ động trau dồi bản thân bằng cách theo học các khóa đào tạo về diễn xuất, kỹ năng trình diễn, thuyết trình, vũ đạo, thanh nhạc... song song với việc rèn luyện thể chất mỗi ngày. Những hành trang đó giúp tôi tự tin hơn, bản lĩnh hơn trước những thử thách và mở ra nhiều cơ hội để phát triển trên con đường nghệ thuật", Minh Tuấn chia sẻ.

Sở hữu chiều cao 1,83 m, vóc dáng cân đối, gương mặt sáng cùng phong thái tự tin, Minh Tuấn được đánh giá là gương mặt phù hợp để phát triển ở nhiều lĩnh vực của nghệ thuật biểu diễn. Bên cạnh lợi thế ngoại hình, anh còn gây thiện cảm với khả năng thuyết trình lưu loát và chất giọng truyền cảm.

Tại cuộc thi Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Minh Tuấn tạo ấn tượng với Ban Giám khảo ngay từ vòng sơ khảo. Dù là lần đầu tham gia một cuộc thi nhan sắc, anh liên tục tiến bộ qua từng vòng thi và thể hiện tinh thần cầu thị, nghiêm túc trong suốt hành trình tại vòng chung kết diễn ra ở Cần Thơ.

Không phải là thí sinh xuất hiện nhiều trên truyền thông trong quá trình dự thi, Minh Tuấn ghi dấu ấn bằng sự bền bỉ và những nỗ lực trong từng phần thi. Anh lọt Top 5 ở ba hạng mục phụ gồm Best in Fashion (Thời trang), Best in Talent (Tài năng), Best in Community project (Dự án cộng đồng).

Đặc biệt, với phần trình diễn ca khúc Thanh xuân do nhạc sĩ Phạm Hoàng Huy sáng tác, kết hợp cùng vũ đoàn trên sân khấu, Minh Tuấn đã chinh phục Ban Giám khảo để giành giải thưởng The Best Talent (Nam vương Tài năng). Đây được xem là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và sự đầu tư nghiêm túc của anh dành cho cuộc thi.

Để mang đến một tiết mục hoàn chỉnh, Minh Tuấn đã đặt hàng sáng tác riêng ca khúc Thanh xuân để dự thi, dành nhiều thời gian luyện thanh cùng mẹ là NSƯT Thanh Tâm, tập luyện vũ đạo với biên đạo chuyên nghiệp và đầu tư vũ đoàn biểu diễn. Sự chuẩn bị công phu này thể hiện quyết tâm cũng như thái độ nghiêm túc của anh đối với mỗi cơ hội nghề nghiệp.

Ngoài danh hiệu Á vương và hoạt động người mẫu tích cực, Minh Tuấn đã có cơ hội tham gia nhiều chương trình biểu diễn cũng như góp mặt trong các bộ phim truyền hình như: Đi giữa trời rực rỡ (đạo diễn Đỗ Thanh Sơn), Gió ngang khoảng trời xanh (đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh)... Hiện Minh Tuấn tiếp tục hoàn thành chương trình học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Song song với việc học, anh lựa chọn theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp với định hướng phát triển ở ba lĩnh vực: âm nhạc, người mẫu và diễn xuất.