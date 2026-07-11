Cô gái SN 2005 được giải Nhì Đồ Rê Mí năm 2013 giờ ra sao?

Cô sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Lưu Hương Thảo vừa xuất sắc giành giải Vàng tại Asia Arts Festival lần thứ 13 năm 2026. Asia Arts Festival lần thứ 13 diễn ra từ ngày 6 đến 12/7/2026 tại Singapore.

Lưu Hương Thảo vừa xuất sắc giành giải Vàng tại Asia Arts Festival lần thứ 13 năm 2026

Sau 13 mùa tổ chức, Asia Arts Festival đã trở thành sân chơi nghệ thuật quốc tế chuyên nghiệp, hằng năm thu hút thí sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực cũng như trên thế giới. Dưới sự dẫn dắt và đào tạo của Sao mai Hương Ly, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Lưu Hương Thảo đã mang về niềm tự hào cho đoàn Việt Nam khi xuất sắc giành giải Vàng.

Lưu Hương Thảo và người thầy của mình - sao mai Hương Ly

Giải Vàng tại Asia Arts Festival 2026 tiếp tục nối dài bảng thành tích trên hành trình nghệ thuật của Lưu Hương Thảo. Sinh năm 2005, cô từng giành giải Nhì Đồ Rê Mí năm 2013. Trải qua nhiều năm rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm biểu diễn từ khi còn nhỏ, tình yêu âm nhạc trong Lưu Hương Thảo ngày càng lớn dần. Chính điều đó đã thôi thúc cô lựa chọn theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2024, Lưu Hương Thảo tham gia cuộc thi Tiếng hát Hà Nội và giành giải Thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất.

Đặc biệt, bên cạnh việc theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, Lưu Hương Thảo vẫn song song theo học chuyên ngành Marketing tại Đại học Thương mại. Cô cho biết luôn muốn thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Việc học chuyên ngành Marketing cũng mang đến cho cô nhiều kiến thức bổ trợ trên con đường nghệ thuật, giúp cô từng bước hướng tới, định hình hình ảnh của một nghệ sĩ thế hệ mới.

Lưu Hương Thảo đến với Asia Arts Festival 2026 với mong muốn thử sức tại một sân chơi quốc tế, đồng thời trau dồi thêm kinh nghiệm và kỹ năng biểu diễn trong dòng nhạc Opera cổ điển.

“Em tham dự Asia Arts Festival 2026 bởi cuộc thi có tính chuyên môn cao, khắt khe về kỹ thuật nhưng vẫn đề cao bản sắc riêng của mỗi thí sinh” - Lưu Hương Thảo chia sẻ.

Tuy nhiên, để giành được chiến thắng, Lưu Hương Thảo đã phải vượt qua không ít áp lực. Việc học song song tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Đại học Thương mại khiến quỹ thời gian của cô vô cùng eo hẹp. Đặc biệt, giai đoạn chuẩn bị cho cuộc thi cũng trùng với thời điểm thi cuối kỳ cùng lịch học và các hoạt động dày đặc, khiến nhiều lúc Lưu Hương Thảo rơi vào cảnh “tối tăm mặt mũi”. Dẫu vậy, cô vẫn luôn sắp xếp thời gian để tập luyện kỹ lưỡng nhất cùng cô giáo Hương Ly trước khi lên đường tranh tài.

Ở lần dự thi này, Lưu Hương Thảo lựa chọn tác phẩm Je veux vivre – một trích đoạn trong vở opera nổi tiếng Romeo & Juliet. Cô cho biết lựa chọn tác phẩm này bởi giai điệu tươi trẻ, phù hợp với lứa tuổi và khát vọng sống của mình. Tuy nhiên, đây là tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật coloratura linh hoạt và điêu luyện, vì vậy Lưu Hương Thảo đã phải tập luyện với cường độ cao trước ngày lên đường dự thi. Lưu Hương Thảo nói, thành công của cô có vai trò đặc biệt quan trọng của Sao mai Hương Ly. Cô giáo đã tận tâm, kiên trì chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trong suốt quá trình luyện tập, giúp Lưu Hương Thảo có được sự tự tin và chuẩn xác trong từng nốt cao của Je veux vivre.

Lưu Hương Thảo hạnh phúc khi được trao Giải Vàng

“Giải thưởng không chỉ là một cột mốc trong sự nghiệp âm nhạc của em, mà còn giúp em thêm vững tin vào con đường mình đã chọn. Đồng thời, đây cũng là động lực để em tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên hành trình nghệ thuật chuyên nghiệp. Cuộc thi giúp em học được bản lĩnh thi đấu từ bạn bè quốc tế, cũng như cách giữ tâm lý vững vàng trước áp lực của sân khấu lớn. Đây là điều rất cần thiết cho chặng đường nghệ thuật phía trước của em” - Lưu Hương Thảo bày tỏ.

Theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp là giấc mơ từ thuở nhỏ của Lưu Hương Thảo. Dù gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng luôn dành cho nữ nghệ sĩ trẻ sự ủng hộ để sống hết mình với đam mê. Lưu Hương Thảo cho biết chính sự đồng hành và dõi theo của gia đình đã tiếp thêm động lực để cô luôn tiến lên, không bao giờ nản lòng trên hành trình theo đuổi sự nghiệp.

“Em mong muốn sau này có thể trở thành một nghệ sĩ Opera thế hệ mới, được góp một phần nhỏ bé của mình đưa nhạc cổ điển đến gần hơn với khán giả trẻ Việt Nam” - Lưu Hương Thảo chia sẻ về giấc mơ nghệ thuật của mình.

Sao mai Hương Ly cho biết Lưu Hương Thảo là cô học trò luôn nỗ lực, kiên trì và sở hữu ý chí phấn đấu đáng nể trên cả con đường học vấn lẫn nghệ thuật. “Tôi tin rằng với tinh thần ấy, Lưu Hương Thảo sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp trong tương lai”- Sao mai Hương Ly khẳng định.