Đúng 12 ngày nữa, 190 rạp chiếu phim trên cả nước đồng loạt thực hiện 1 việc lần đầu tiên có trong lịch sử của Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Trong Tuần phim, Cục điện ảnh và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức chiếu phim miễn phí phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo người dân trong thời gian 21/7 đến 28/7.

Điểm nhấn của tuần phim là lần đầu tiên, toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng chung tay tham gia một chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với cách mạng.

Đến nay, Trung tâm Chiếu phim quốc gia cùng 13 doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim và kinh doanh rạp chiếu phim gồm CGV, Galaxy, Lotte Cinema, Beta Cinema, AEON BETA, BHD, Cinestar, Cinemax, MegaGS, EVG, Dcine, Starlight và Rio đã xác nhận tham gia chương trình với tổng số 190 cụm rạp trên cả nước.

Theo đó, trong các ngày 22, 23 và 24/7 các cụm rạp sẽ tổ chức chiếu phim miễn phí, mỗi ngày 2 suất chiếu (vào 10 giờ và 16 giờ), phục vụ các đối tượng ưu tiên gồm: Cựu chiến binh, người có công và gia đình người có công với cách mạng; lực lượng vũ trang; đoàn viên, thanh niên; học sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân.

Các bộ phim được chiếu trong tuần phim đều do Nhà nước đặt hàng phục vụ nhiệm vụ chính trị, có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, nội dung nhân văn sâu sắc như: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên, Bình minh đỏ .

Song song với hoạt động chiếu phim miễn phí tại hệ thống rạp thương mại, Cục Điện ảnh phối hợp với các đơn vị triển khai chiếu phim tại hệ thống rạp nhà nước, các đội chiếu phim lưu động và trên nền tảng TV360.

Cục Điện ảnh phối hợp với Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phát hành phim Quân đội triển khai chiếu phim phục vụ các chiến sĩ và nhân dân tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo bảo đảm phạm vi triển khai rộng khắp trên toàn quốc.

Ngoài ra, ban tổ chức còn kết hợp các hoạt động giao lưu nghệ sĩ, đoàn phim, nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh.

Theo đó, Lễ Khai mạc Tuần phim dự kiến được tổ chức vào ngày 21/7, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội. Bộ phim Đừng đốt của đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh, Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất được lựa chọn chiếu Khai mạc. Chương trình dự kiến có sự tham gia giao lưu của đạo diễn, diễn viên, đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Sau đó, tối 22/7, Lễ Khai mạc Tuần phim khu vực miền Nam sẽ được tổ chức TPHCM với bộ phim Khai mạc Chị Tư Hậu . Tiếp nối các hoạt động của Tuần phim, tối ngày 23/7, Lễ Khai mạc Tuần phim khu vực miền Trung sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh, kết hợp chiếu phim và giao lưu giữa đoàn làm phim Thanh âm vượt đại dương với cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.

Ngày 24/7/2026, đoàn nghệ sĩ, diễn viên bộ phim Thanh âm vượt đại dương sẽ tiếp tục tham gia Chương trình chiếu phim và giao lưu tại tỉnh Quảng Trị.

Theo Ban tổ chức, lịch chiếu phim sẽ được đăng tải trên website của rạp và các phương tiện truyền thông khác. Vé xem phim phát trực tiếp tại quầy vé của rạp trước buổi chiếu từ 3-5 ngày. Khán giả đến lấy vé xem phim tại các cụm rạp theo lịch chiếu đã ấn định. Bên cạnh đó, các rạp sẽ dành 1-2 hàng ghế cho Cựu chiến binh, gia đình chính sách... đến xem trực tiếp mà không cần phải lấy vé từ trước.