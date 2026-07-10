Nữ hoàng nhạc đỏ là mẹ đơn thân 4 con: "Em thấy vừa vặn nhất là khi đứng cạnh anh"

Được khán giả yêu mến với danh xưng "nữ hoàng nhạc đỏ", Anh Thơ không chỉ ghi dấu ấn bằng giọng soprano nội lực mà còn khiến nhiều người quan tâm bởi cuộc sống riêng nhiều thăng trầm. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ ca sĩ trở thành mẹ đơn thân của 4 người con, lựa chọn dành phần lớn thời gian cho gia đình và sự nghiệp.

Mới đây, chia sẻ đầy cảm xúc của cô về tình yêu tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng. Trên trang cá nhân, Anh Thơ viết: "Người ta nói thế gian này rộng lớn lắm, nhưng em thấy vừa vặn nhất là khi đứng cạnh anh".

Anh Thơ gây chú ý khi viết dòng chia sẻ ẩn ý về tình cảm

Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận. Không ít khán giả bày tỏ sự vui mừng, suy đoán rằng nữ ca sĩ đã tìm được bến đỗ bình yên sau nhiều năm kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Trước đó, Anh Thơ từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm trước khi quyết định ly hôn. Sau biến cố, cô chọn cuộc sống của một người mẹ đơn thân, trực tiếp chăm sóc 4 người con. Nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ việc vừa làm nghệ thuật, vừa quán xuyến gia đình không hề dễ dàng, song cô luôn cố gắng mang đến cho các con một cuộc sống đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần.

"Nữ hoàng nhạc đỏ" ngày càng xinh đẹp, đằm thắm theo thời gian

Anh Thơ là giọng ca hàng đầu trong dòng nhạc cách mạng. Sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, cô sở hữu chất giọng nữ cao đẹp, từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín và hiện là giảng viên thanh nhạc, đồng thời thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật lớn trên cả nước. Những ca khúc như Xa khơi, Khúc hát sông quê, Tình ta biển bạc đồng xanh... gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ suốt hơn hai thập kỷ.