Cảnh tượng khác lạ ở sân bay Nội Bài tại quầy làm thủ tục của hàng hãng không Nhật Bản

Theo thông tin từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nếu có dịp ghé qua khu vực quầy làm thủ tục của hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways (ANA) tại Nhà ga hành khách quốc tế T2, bạn sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ và thích thú trước một không gian rực rỡ, thơ mộng của Lễ hội Thất Tịch - Tanabata Festival.

Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài

Trong văn hóa của người Nhật Bản, Tanabata là dịp để người dân xứ Phù Tang gửi gắm ước mơ vào những mảnh giấy ngũ sắc (Tanzaku) treo trên cành trúc xanh để cầu mong điều ước thành sự thật.

Tại Nhà ga T2 Nội Bài, hành khách có thể bắt gặp hình ảnh những nhân viên ANA vô cùng duyên dáng trong trang phục mùa hè truyền thống Yukata đang tận tình hướng dẫn hành khách nắn nót viết lời nguyện ước lên những tờ Tanzaku xinh xắn. Những cành trúc xanh điểm xuyết hạc giấy Origami tỉ mỉ, đung đưa cùng những lời chúc tốt đẹp bằng cả tiếng Việt và tiếng Nhật đã thực sự thắp sáng một góc nhà ga.

Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài

Đặc biệt, sự chu đáo của hãng hàng không 5 sao ANA không chỉ dừng lại ở một sự kiện trải nghiệm tại sân bay. Toàn bộ những tờ giấy ghi điều ước (Tanzaku) của hành khách tại Nội Bài sẽ được ANA trân trọng mang sang tận Nhật Bản, gửi gắm tại đền Hoshi (thành phố Nagoya) để làm lễ cầu nguyện. Một hành động vô cùng tinh tế, biến những nguyện ước bé nhỏ thành sự trân trọng to lớn dành cho từng khách hàng!

Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài

Cảnh tượng này khiến nhiều hành khách ghé sân bay Nội Bài vào ngày 7/7 vô cùng thích thú. Là hành khách trong chuyến bay của All Nippon Airways ngày 7/7, chị Hương Lan (43 tuổi, Hà Nội) cho biết nhờ có trải nghiệm này chị lại biết thêm một văn hóa độc đáo của người Nhật. Nữ hành khách chia sẻ có kế hoạch khám phá nước Nhật trong 10 ngày tới cùng gia đình trong dịp nghỉ hè này.