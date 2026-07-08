Ngôi nhà của ông chủ Facebook

Không chỉ được biết đến là nhà sáng lập Facebook và CEO Meta, Mark Zuckerberg còn là một trong những tỷ phú công nghệ sở hữu danh mục bất động sản đồ sộ bậc nhất nước Mỹ. Từ California, Hawaii đến Florida, mỗi cơ ngơi của ông đều nằm ở những vị trí đắt giá, có tính riêng tư cao và được đầu tư với quy mô hàng chục đến hàng trăm triệu USD.

Siêu biệt thự 170 triệu USD trên "đảo tỷ phú" Miami

Thương vụ mới nhất của Mark Zuckerberg được hoàn tất vào đầu tháng 3 trên đảo Indian Creek, hòn đảo biệt lập nổi tiếng tại Miami (Mỹ), nơi quy tụ hàng loạt tỷ phú và người nổi tiếng như Jeff Bezos, Tom Brady, Ivanka Trump hay Norman Braman.

Với giá trị lên tới 170 triệu USD, đây được xem là một trong những giao dịch bất động sản đắt đỏ nhất lịch sử nước Mỹ, đồng thời lập kỷ lục mới tại khu vực Miami-Dade. Trước khi thuộc về Zuckerberg, khu đất này từng được vợ chồng bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Aaron Rollins mua với giá khoảng 30 triệu USD vào năm 2020 và phát triển thành một dự án biệt thự quy mô lớn.

Toàn bộ công trình hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Theo thiết kế, biệt thự có diện tích sử dụng gần 2.800 m² với 9 phòng ngủ, nằm trên khu đất rộng hơn 8.000 m² và sở hữu tầm nhìn trực diện ra Vịnh Biscayne.

Khu vực sinh hoạt bên trong được thiết kế theo tiêu chuẩn của một dinh thự siêu sang, ưu tiên những không gian rộng mở dành cho gia đình và các hoạt động tiếp khách. Biệt thự có nhiều phòng chức năng phục vụ đời sống thường nhật, từ phòng tiệc, phòng khách lớn cho đến các không gian thư giãn riêng biệt. Điểm đặc biệt nằm ở thư viện được tích hợp một lối đi bí mật phía sau kệ sách, chi tiết khiến nhiều người liên tưởng tới những bộ phim trinh thám.

Khu bếp và phòng tiệc.

Bên cạnh không gian sinh hoạt, biệt thự còn được xây dựng như một khu nghỉ dưỡng khép kín. Theo bản thiết kế, ngôi nhà sở hữu phòng gym hiện đại, phòng massage riêng và cả salon chăm sóc tóc. Những khu vực này được bố trí liền mạch nhằm phục vụ nhu cầu luyện tập và thư giãn ngay tại nhà mà không cần di chuyển ra bên ngoài. Một điểm nhấn khác là bể cá cỡ lớn với dung tích khoảng 1.500 gallon, tương đương gần 5.700 lít nước, được xem là một trong những hạng mục nổi bật nhất của toàn bộ dinh thự.

Phòng chiếu phim, phòng sách và các khu vực tiện ích khác.

Lợi thế lớn nhất của bất động sản này nằm ở vị trí ven biển. Phía sau biệt thự là hồ bơi riêng được trang bị hệ thống sưởi, khu vườn rộng và bến tàu cá nhân kết nối trực tiếp với mặt nước. Không gian mở kết hợp cảnh quan thiên nhiên giúp toàn bộ khuôn viên mang dáng dấp của một resort nghỉ dưỡng cao cấp.

Chính sự riêng tư tuyệt đối cùng hệ thống an ninh nghiêm ngặt là yếu tố khiến Indian Creek được mệnh danh là "boong-ke của các tỷ phú", đồng thời trở thành điểm đến yêu thích của giới siêu giàu tại Mỹ.

Khu nghỉ dưỡng ven hồ Lake Tahoe trị giá 59 triệu USD

Trước khi mua biệt thự tại Miami, Mark Zuckerberg đã sở hữu hai căn biệt thự liền kề bên hồ Lake Tahoe với tổng giá trị khoảng 59 triệu USD. Hai bất động sản được mua vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019, nằm giữa khung cảnh núi Sierra Nevada và hồ nước rộng lớn. Riêng khu đất của gia đình Zuckerberg trải dài trên khoảng 10 mẫu Anh, đồng thời sở hữu khoảng 182m bờ hồ riêng.

Mark Zuckerberg chi 59 triệu USD để mua 2 căn biệt thự liền kề.

Biệt thự gỗ mang phong cách cổ điển

Căn biệt thự đầu tiên có diện tích hơn 494m², được xây dựng từ những năm 1920 và vẫn giữ đậm nét kiến trúc cổ điển. Tổng thể công trình sử dụng tông nâu xám làm chủ đạo, kết hợp với kết cấu chia thành nhiều không gian riêng biệt, tạo cảm giác như một ngôi nhà nghỉ dưỡng truyền thống giữa thiên nhiên. Điểm nổi bật của căn biệt thự nằm ở việc gần như toàn bộ nội thất và kết cấu đều được hoàn thiện bằng gỗ cao cấp. Chất liệu này không chỉ mang đến vẻ đẹp mộc mạc, ấm cúng mà còn tạo bầu không khí gần gũi, đúng tinh thần của một ngôi nhà ven hồ.

Bước vào bên trong, phòng khách được bố trí ở vị trí trung tâm và đóng vai trò là nơi kết nối mọi khu vực chức năng. Từ đây, các phòng ngủ cùng những không gian sinh hoạt khác được sắp xếp bao quanh, giúp các thành viên trong gia đình dễ dàng gặp gỡ và quây quần trong những dịp nghỉ dưỡng.

Các phòng ngủ đều sở hữu tầm nhìn rộng mở hướng ra hồ Lake Tahoe, mang đến khung cảnh thiên nhiên yên bình ngay từ khung cửa sổ.

Phía trước căn biệt thự còn có ban công rộng rãi với khu vực nghỉ ngơi tắm nắng và 1 hồ bơi nhỏ, là nơi lý tưởng để ngắm cảnh hoặc tận hưởng không khí trong lành.

Hoàn thiện trải nghiệm nghỉ dưỡng là bến thuyền riêng nằm ngay sát mép hồ, cho phép gia đình Mark Zuckerberg dễ dàng tham gia các hoạt động trên mặt nước hoặc tận hưởng không gian thiên nhiên ngay trước cửa nhà.

Biệt thự trắng hiện đại

Nằm ngay bên hồ Tahoe, căn biệt thự thứ hai mang phong cách hiện đại với tông trắng chủ đạo và được định giá khoảng 22 triệu USD. Công trình gồm 8 phòng ngủ cùng 9 phòng tắm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình trong những kỳ nghỉ dài ngày.

Điểm gây ấn tượng đầu tiên là khoảng sân cỏ xanh rộng lớn phía trước biệt thự. Không gian ngoài trời này được xem là nơi lý tưởng để gia đình Mark Zuckerberg thư giãn, vui chơi hoặc tổ chức các buổi gặp mặt cùng người thân, bạn bè. So với căn biệt thự gỗ cổ điển bên cạnh, ngôi nhà trắng sở hữu diện mạo trẻ trung hơn, đồng thời mang phong cách bài trí hiện đại và giàu tính thẩm mỹ.

Bên trong, sắc trắng được sử dụng làm tông nền chủ đạo, kết hợp với nhiều món nội thất có họa tiết và điểm nhấn màu sắc nhằm tạo chiều sâu cho không gian. Cách phối này vừa giúp tổng thể bớt đơn điệu, vừa mang lại cảm giác ấm cúng và gần gũi.

Căn biệt thự được xây dựng từ năm 1967, sau đó được cải tạo vào 1998 trước khi tiếp tục được Mark Zuckerberg nâng cấp sau khi mua lại. Không gian nội thất rộng rãi, sáng sủa cùng cách thiết kế tinh tế đã khiến nhiều người ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài ra, ngôi nhà còn sở hữu một hiên rộng hướng ra thiên nhiên, là nơi lý tưởng để ngồi nghỉ, thưởng trà và tận hưởng khung cảnh yên bình của hồ Tahoe.

Ngôi nhà có hiên hóng mát, thưởng trà đpẹ như tiên cảnh.

"Facebook House" - nơi khai sinh mạng xã hội lớn nhất thế giới

Trước khi sở hữu hàng loạt bất động sản trị giá hàng chục đến hàng trăm triệu USD, Mark Zuckerberg từng sống và làm việc trong một căn nhà khá giản dị tại Palo Alto, California. Đây chính là nơi anh cùng những nhân viên đầu tiên của Facebook chuyển đến vào năm 2004 để phát triển nền tảng mạng xã hội sau này trở thành lớn nhất thế giới.

Sau khi Facebook dời trụ sở sang Menlo Park, căn nhà được biết đến với cái tên "Facebook House" và trở thành điểm đến đặc biệt dành cho các doanh nhân, startup trẻ, sinh viên cũng như những người muốn tìm cảm hứng từ câu chuyện khởi nghiệp của Mark Zuckerberg.

Tọa lạc tại số 819 La Jennifer Way, trong một khu dân cư yên tĩnh, nhiều cây xanh và cách trung tâm San Francisco khoảng 30 dặm về phía Nam, căn nhà mang kiến trúc gỗ đơn giản với quy mô gồm 5 phòng ngủ cỡ vừa. Nhìn từ bên ngoài, nơi đây không quá nổi bật hay phô trương, thậm chí rất khó nhận ra đây từng là địa điểm ghi dấu một trong những cột mốc quan trọng nhất của Thung lũng Silicon.

Hiện nay, ngôi nhà được sử dụng làm nơi cho thuê dành cho các nhóm sinh viên và startup trong thời gian tối đa một năm. Điều đặc biệt là hầu hết những người thuê đều giữ nguyên hiện trạng của căn nhà, gần như không thay đổi bất kỳ chi tiết nào. Nhờ vậy, không gian bên trong vẫn lưu giữ gần như trọn vẹn diện mạo quen thuộc của thời Mark Zuckerberg và các cộng sự từng sinh hoạt, làm việc tại đây.

Bên trong, phòng khách được thiết kế rộng rãi với hệ cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng và gần gũi.

Phòng khách rộng rãi và ngập tràn ánh sáng.

Phía sau nhà là khu sân vườn xanh mát cùng một hồ bơi lớn, mang đến không gian thư giãn giữa khu dân cư yên bình. Chính bối cảnh này cũng từng được đoàn làm phim Hollywood lựa chọn để thực hiện bộ phim "The Social Network" vào năm 2010.

Hồ bơi sau nhà.

Cảnh ngôi nhà trong bộ phim "The Social Network" vào năm 2010.

Dấu ấn hiếm hoi còn sót lại từ thời Facebook mới thành lập là một bảng điện tử lưu giữ những thông tin, bài viết và câu chuyện về lịch sử của căn nhà.

Ngoài chi tiết này, hầu như mọi thứ vẫn được bảo tồn nguyên trạng. Đến nay, vẫn chưa ai xác định được chính xác căn phòng nào từng là phòng ngủ của Mark Zuckerberg, bởi các phòng đều có thiết kế khá tương đồng.

Một trong những phòng ngủ trong nhà.

Điều khiến "Facebook House" trở nên đặc biệt không nằm ở kiến trúc hay sự xa hoa, mà ở giá trị biểu tượng. Nhiều người sẵn sàng thuê nơi đây chỉ vì muốn được sống trong chính không gian từng chứng kiến sự ra đời của Facebook. Với cộng đồng startup và những người trẻ theo đuổi công nghệ, đây vẫn là một địa điểm truyền cảm hứng, nhắc nhớ rằng những ý tưởng có thể thay đổi cả thế giới đôi khi lại bắt đầu từ một căn nhà rất bình thường.