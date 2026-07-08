Sao Việt "lãi to" trong ngày điên rồ nhất của Messi

World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn knock-out với bầu không khí nóng hơn bao giờ hết. Mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa sống còn, nhưng cuộc đối đầu giữa Argentina và Ai Cập ở vòng 1/8 có lẽ là màn so tài khiến người hâm mộ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc nhất từ đầu giải. Từ việc bị dẫn trước 2 bàn, Messi đá hỏng phạt đền cho đến màn lội ngược dòng ngoạn mục chỉ trong ít phút cuối trận, tất cả đã tạo nên một đêm bóng đá đúng nghĩa điên rồ.

Hàng chục nghìn cổ động viên có mặt trên khán đài đã được sống trong bầu không khí nghẹt thở ấy. Và trong số đó có một gương mặt quen thuộc của Vbiz - Bùi Công Nam.

Nam ca sĩ đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ và tranh thủ mua vé vào sân theo dõi trực tiếp trận đấu giữa Argentina và Ai Cập. Trên trang cá nhân, Bùi Công Nam liên tục livestream từ sân vận động, ghi lại khung cảnh trước giờ bóng lăn cũng như những khoảnh khắc đáng nhớ xuyên suốt trận đấu.

Bùi Công Nam đi diễn tại Mỹ và tranh thủ ra sân xem "anh guộc" Messi thi đấu

Ngay từ khi xuất hiện trên sóng livestream, Bùi Công Nam đã không giấu được sự háo hức. Nam ca sĩ hài hước đăng dòng trạng thái "Gặp a guộc", cách gọi vui dành cho Lionel Messi khiến nhiều người bật cười. Không cổ vũ thì thôi, nhưng khi ra sân thì Bùi Công Nam chọn đúng trận đấu không tưởng của thần tượng.

Nam ca sĩ trực tiếp chứng kiến Argentina rơi vào thế khó khi bị Ai Cập dẫn trước 2-0, chứng kiến cả khán đài chết lặng khi Messi không thể đánh bại thủ môn trên chấm phạt đền, rồi lại cùng hàng vạn CĐV bùng nổ khi đội bóng Nam Mỹ ghi liền 3 bàn thắng để hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục.

Rhymastic cho rằng Bùi Công Nam "lãi to" khi quyết định mua vé xem Messi

Việc Bùi Công Nam có mặt ngay trên khán đài cũng nhanh chóng trở thành chủ đề rôm rả trong hội Anh Tài. Khi thấy thông báo của Bùi Công Nam livestream, Kiên Ứng và Binz liên tục phải vào bình luận để hóng hớt. Trong khi đó, Rhymastic lại chúc mừng Bùi Công Nam khi mua được tấm vé xứng đáng. Rhymastic viết: "Trận cầu ảo nhất của Argentina từ đầu WC tới giờ. Bùi Công Nam lãi to tấm vé nhé".

Ca sĩ Hà Lê là một trong những người cập nhật tình hình nhiệt tình nhất. Trước khi Argentina lội ngược dòng, anh còn dí dỏm đăng bài: "Nay mà Argentina thua thì chắc chắn là bởi vì Bùi Công Nam đang xem ở sân!". Đến khi đội bóng Nam Mỹ tạo nên màn ngược dòng khó tin, Hà Lê lập tức đổi giọng xin lỗi đàn em khiến cư dân mạng bật cười. Loạt tương tác dí dỏm giữa các Anh Tài khiến không khí theo dõi World Cup thêm sôi động.

Các Anh Tài thân thiết liên tục trêu ghẹo khi biết Bùi Công Nam trực tiếp đến sân cổ vũ Messi

World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất khi vòng knock-out liên tiếp mang đến những trận cầu nghẹt thở. Càng tiến gần đến những trận đấu cuối, sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh càng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Mỗi trận đấu đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi, đặc biệt là những màn trình diễn của Lionel Messi cùng đội tuyển Argentina.

Nhiều nghệ sĩ Việt cũng hòa chung bầu không khí World Cup theo những cách rất riêng. Có người thức trắng đêm theo dõi từng trận đấu, liên tục cập nhật cảm xúc trên mạng xã hội, trong khi một số còn "chơi lớn" khi sang tận Mỹ để trực tiếp cổ vũ. Trước Bùi Công Nam, Mỹ Tâm từng gây chú ý khi xuất hiện trên khán đài theo dõi một trận đấu tại World Cup, còn Khắc Việt cũng chia sẻ những khoảnh khắc có mặt ở sân vận động để hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của giải đấu.

Mỹ Tâm, Trấn Thành, Bùi Công Nam và nhiều nghệ sĩ thừa nhận là fan của Messi

Ảnh: FBNV