Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 giờ sáng đến Đà Lạt nhận phòng, khách Tây "đứng hình" vì chủ khách sạn vẫn ngủ ngon trên sofa

| | Lifestyle

Tưởng đâu đến sớm sẽ được nhận phòng nhanh, một du khách nước ngoài ở Đà Lạt lại bất ngờ "đứng hình" khi chủ khách sạn ngủ ngon lành giữa sảnh, gọi mãi không tỉnh.

Mới đây, một vị khách nước ngoài đã chia sẻ đoạn video ghi lại trải nghiệm "dở khóc dở cười" trong chuyến du lịch Đà Lạt, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ, khoảng 6 giờ sáng, anh cùng bạn đến nơi lưu trú với mong muốn làm thủ tục check-in sớm. Thế nhưng, ngay khi bước vào bên trong, cả hai không khỏi bất ngờ khi thấy chủ khách sạn vẫn đang đắp chăn ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa ở sảnh.

Ngay khi bước vào bên trong, cả hai vị khách không khỏi bất ngờ khi thấy chủ khách sạn vẫn đang đắp chăn ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa ở sảnh. Nguồn: Jensen Sturgeon

Hai vị khách thử gọi, lay nhẹ chân và liên tục cất tiếng "Hello", "Xin chào" nhưng chủ nhà vẫn mải say giấc, hoàn toàn không hay biết có khách đã đến. Thậm chí, cuộc "đối thoại" giữa một bên nhiệt tình chào hỏi và một bên ngủ ngon như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến cả hai vị khách chỉ biết nhìn nhau rồi bật cười.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng Việt Nam cười nghiêng ngả. Không ít người còn hài hước "hiến kế" cho vị khách nước ngoài: "Anh cứ tự check-in, lấy chìa khóa rồi lên phòng đi, chiều tối ổng dậy tính sau", "Thử gọi 'anh ơi' xem, biết đâu hiệu quả hơn 'hello'", "Chắc tối qua thức xem World Cup nên chưa tỉnh", hay "World Cup cộng thêm vài lon bia là ngủ thế đấy, ráng thông cảm hết mùa giải nhé!".

Dù vị khách đã lay chân vài lần, nhưng chủ nhà vẫn say giấc khiến anh phì cười. Nguồn: Jensen Sturgeon

Dù không rõ cuối cùng vị khách đã đánh thức chủ nhà bằng cách nào hay phải chờ bao lâu mới nhận được phòng, nhưng câu chuyện vẫn khiến dân mạng được phen cười sảng khoái.

Thực tế, đây không phải lần đầu những tình huống như vậy xuất hiện. Trước đó, nhiều video của du khách nước ngoài cũng từng gây sốt khi ghi lại cảnh lễ tân hoặc chủ homestay, khách sạn ở Việt Nam ngủ trưa hoặc vẫn chưa thức giấc vào sáng sớm trong lúc khách đã đến nhận phòng. Đặc biệt vào mùa World Cup, những khoảnh khắc này càng xuất hiện nhiều hơn: cửa vẫn mở, tivi vẫn phát bóng đá, còn chủ nhà thì ngủ say không biết trời đất.

Trước đó 2 tuần, một du khách cũng chia sẻ tình huống tương tự tại Nha Trang khiến dân mạng Việt cười lăn. Nguồn: Goyasin

Dân mạng Việt vì thế thường đùa rằng: "Việc ai nấy làm, khách cứ nhận phòng, chủ nhà cứ ngủ". Nghe có vẻ khó tin, nhưng chính sự vô tư ấy lại khiến không ít du khách nước ngoài ngạc nhiên, đồng thời phần nào cảm nhận được sự an toàn ở Việt Nam. Bởi hiếm có nơi nào mà cửa vẫn mở, người lạ có thể bước vào, còn chủ nhà vẫn yên tâm đánh một giấc ngon lành như vậy.

Khách Tây ngồi xổm ven đường ở Hà Giang, tay chạm vào loài cây dại: Nhìn thấy phải rút điện thoại ra quay gấp

Theo Bích Ngọc

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
khách Tây

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Đà Nẵng hay Phú Quốc, đây là vùng biển duy nhất của Việt Nam lọt Top 10 xu hướng du lịch toàn cầu năm 2026, hơn 200.000 lượt khách nước ngoài tìm đến để lướt ván

Không phải Đà Nẵng hay Phú Quốc, đây là vùng biển duy nhất của Việt Nam lọt Top 10 xu hướng du lịch toàn cầu năm 2026, hơn 200.000 lượt khách nước ngoài tìm đến để lướt ván Nổi bật

Lưu ý cho khách bay từ Nội Bài: Chỉ cần nhìn con số này là biết đi ống lồng hay xe thang

Lưu ý cho khách bay từ Nội Bài: Chỉ cần nhìn con số này là biết đi ống lồng hay xe thang Nổi bật

Ngô Kiến Huy đang hẹn hò gái xinh kém 9 tuổi?

Ngô Kiến Huy đang hẹn hò gái xinh kém 9 tuổi?

13:57 , 08/07/2026
Messi phủ sóng trang nhất báo thể thao toàn thế giới sau màn ngược dòng không tưởng trước Ai Cập

Messi phủ sóng trang nhất báo thể thao toàn thế giới sau màn ngược dòng không tưởng trước Ai Cập

13:50 , 08/07/2026
Một khách sạn 5 sao ở Hà Nội cùng lúc làm 3 việc đặc biệt

Một khách sạn 5 sao ở Hà Nội cùng lúc làm 3 việc đặc biệt

13:40 , 08/07/2026
Tiêu chí shopping của giới trẻ thay đổi, nhiều “ông lớn” lao đao: Giờ ai còn chi tiền để trưng logo thương hiệu lên người nữa?

Tiêu chí shopping của giới trẻ thay đổi, nhiều “ông lớn” lao đao: Giờ ai còn chi tiền để trưng logo thương hiệu lên người nữa?

13:34 , 08/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên