Một khách sạn 5 sao ở Hà Nội cùng lúc làm 3 việc đặc biệt

Đây cũng là dịp khách sạn giới thiệu ba điểm nhấn mới gồm không gian sự kiện The Drawing Room, chương trình hội viên Presidential Club và bộ sưu tập bánh Trung thu 2026 "Thanh Nhã".

Thay vì một buổi ra mắt sản phẩm thông thường, sự kiện được thiết kế như một hành trình khám phá, nơi khách mời lần lượt trải nghiệm các không gian, ẩm thực và những ý tưởng mới về nghệ thuật hiếu khách.

Một buổi tối kết hợp giữa thiết kế, ẩm thực và trải nghiệm

Lấy cảm hứng từ "withdrawing room" - phòng tiếp khách trong các dinh thự châu Âu từ thế kỷ XVII đến XIX, The Drawing Room mang tinh thần của một không gian riêng tư dành cho những buổi gặp gỡ, tiệc tối hay các sự kiện quy mô nhỏ.

Điểm nổi bật của không gian nằm ở sự kết hợp giữa thiết kế đương đại và các chi tiết thủ công mang cảm hứng văn hóa Việt. Hệ cửa kính lớn mở ra khu vườn bên hồ giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên, trong khi sân khấu và hệ thống trình chiếu được bố trí khéo léo phía sau các tác phẩm nghệ thuật để giữ sự liền mạch trong tổng thể kiến trúc.

Không gian được thiết kế linh hoạt, phù hợp cho nhiều hình thức sử dụng như tiệc riêng, tiệc chiêu đãi hay các trải nghiệm ẩm thực theo chủ đề.

Bên cạnh không gian mới, JW Marriott Hotel Hanoi cũng giới thiệu Presidential Club, chương trình hội viên hướng đến nhóm khách thường xuyên sử dụng các dịch vụ lưu trú, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe tại khách sạn.

Chương trình gồm hai hạng hội viên là President Membership và Supplement Membership dành cho người đồng hành hoặc thành viên trong gia đình, với nhiều quyền lợi được thiết kế theo nhu cầu sử dụng. Thay vì chỉ tập trung vào ưu đãi, mô hình này hướng đến trải nghiệm cá nhân hóa và sự thuận tiện trong quá trình sử dụng hệ sinh thái dịch vụ của khách sạn.

Bộ sưu tập bánh Trung thu 2026 lấy cảm hứng từ nón lá

Khép lại buổi trải nghiệm là màn giới thiệu bộ sưu tập bánh Trung thu 2026 mang tên "Thanh Nhã". Nguồn cảm hứng chính đến từ hình ảnh nón lá - một biểu tượng quen thuộc của văn hóa Việt Nam.

Thiết kế hộp quà sử dụng ngôn ngữ tạo hình hiện đại với các đường nét tối giản, bảng màu thanh lịch và kết cấu được hoàn thiện tỉ mỉ. Hình ảnh nón lá được thể hiện theo cách đương đại, tạo nên một món quà vừa mang giá trị thẩm mỹ vừa gợi nhắc nét đẹp truyền thống.

Bộ sưu tập gồm ba phiên bản: Hộp Cao Cấp, Hộp Thượng Hạng và Hộp Vinh Hoa. Mỗi hộp có từ bốn đến sáu loại bánh, kết hợp cùng trà Ô Long hoặc rượu vang tuyển chọn.

Xuyên suốt chương trình, khách mời thưởng thức thực đơn do đội ngũ bếp của JW Marriott Hotel Hanoi chuẩn bị cùng các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng riêng cho sự kiện.

Ba điểm nhấn mới cho thấy xu hướng ngày càng rõ của các khách sạn cao cấp: không chỉ cung cấp nơi lưu trú mà còn mở rộng thành những không gian dành cho gặp gỡ, ẩm thực, thiết kế và các trải nghiệm mang dấu ấn cá nhân. Từ một phòng tiệc mang hơi thở nghệ thuật, chương trình hội viên dành cho khách thường xuyên đến bộ sưu tập Trung thu lấy cảm hứng từ biểu tượng văn hóa Việt, mỗi điểm nhấn đều góp phần tạo thêm lựa chọn cho những người tìm kiếm trải nghiệm phong cách sống tinh tế.

(Ảnh: JW Marriott Hotel Hanoi)﻿