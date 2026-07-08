Lưu ý cho khách bay từ Nội Bài: Chỉ cần nhìn con số này là biết đi ống lồng hay xe thang

Với nhiều tín đồ xê dịch, mỗi lần ra sân bay không chỉ là bắt đầu một chuyến đi mà còn là cơ hội trải nghiệm những điều thú vị rất riêng. Trong đó, việc được lên máy bay bằng ống lồng hay xe thang luôn là chủ đề khiến không ít người tò mò.

Có người thích đi ống lồng vì nhanh chóng, thuận tiện, không phải xuống sân đỗ. Ngược lại, nhiều người lại "mê" xe thang bởi được ngồi xe buýt chạy quanh sân bay, ngắm cận cảnh những chiếc máy bay đủ màu sơn của các hãng hàng không trước khi bước lên tàu bay.

Việc được lên máy bay bằng ống lồng hay xe thang luôn là chủ đề khiến không ít người tò mò. Ảnh minh hoạ

Thực tế, chỉ cần nhìn vào số gate (cửa ra máy bay) trên vé hoặc thẻ lên tàu, hành khách hoàn toàn có thể đoán trước mình sẽ đi bằng ống lồng hay xe thang. Mới đây, mẹo nhỏ này được một nhân viên truyền thông của Vietnam Airlines chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu du lịch.

Chỉ cần nhìn vào số gate (cửa ra máy bay) trên vé hoặc thẻ lên tàu, hành khách hoàn toàn có thể đoán trước mình sẽ đi bằng ống lồng hay xe thang. Ảnh minh hoạ

Về cơ bản, ống lồng là hành lang khép kín nối trực tiếp từ nhà ga đến cửa máy bay. Hành khách chỉ cần đi bộ một mạch từ phòng chờ lên tàu bay mà không phải xuống sân đỗ. Trong khi đó, nếu máy bay đỗ ở vị trí xa nhà ga, hành khách sẽ lên xe buýt trung chuyển ra sân đỗ, sau đó tiếp tục đi xe thang để lên máy bay.

Theo chia sẻ này, với các chuyến bay nội địa tại sân bay Nội Bài, hành khách có thể ghi nhớ như sau:

Gate 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11: Thường sẽ lên máy bay bằng ống lồng.

Gate 1, 2, 4, 9, 12: Thường sẽ được xe buýt đưa ra sân đỗ và lên máy bay bằng xe thang.

Đối với các chuyến bay quốc tế, cách nhận biết cũng khá đơn giản:

Gate 23, 24, 25: Thường lên máy bay bằng xe thang.

Các gate còn lại từ 20 đến 36: Thường sẽ đi ống lồng.

Tuy nhiên, nhân viên Vietnam Airlines cũng lưu ý rằng đây chỉ là cách khai thác thông thường tại sân bay Nội Bài. Trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn máy bay phải đổi vị trí đỗ, thay đổi kế hoạch khai thác hoặc do yêu cầu điều hành của sân bay, hình thức lên máy bay có thể được điều chỉnh vào phút cuối. Vì vậy, số gate chỉ mang tính chất tham khảo và không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác 100% việc hành khách sẽ đi ống lồng hay xe thang.