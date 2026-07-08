Không phải Sa Pa, đây là nơi thuộc vùng núi phía Bắc được đề cử hàng đầu châu Á: Lần đầu tiên xuất hiện!

Không phải Sa Pa hay Hà Giang, cái tên mới nhất của vùng núi phía Bắc xuất hiện trong danh sách đề cử du lịch hàng đầu châu Á là Tà Xùa, Sơn La.

Theo trang chính thức của World Travel Awards, Tà Xùa được đề cử ở hạng mục “Asia’s Leading Emerging Tourism Destination 2026” – Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026. Đây là một trong những hạng mục thuộc World Travel Awards lần thứ 33.

Đáng chú ý, theo VOV, đây là lần đầu tiên Tà Xùa được đề cử ở hạng mục này, đánh dấu cột mốc mới với điểm đến vùng cao vốn nổi tiếng trong cộng đồng du lịch nhờ cảnh quan núi non, biển mây và bản sắc văn hóa Tây Bắc.

Ảnh Báo Quảng Ninh

Lần đầu được gọi tên tại World Travel Awards

Trong danh sách đề cử năm 2026 của hạng mục Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á, Tà Xùa đứng cạnh nhiều cái tên quốc tế như Koh Kood của Thái Lan, Melaka của Malaysia, Morioka của Nhật Bản, Sumba Island của Indonesia, Taipei của Đài Loan (Trung Quốc). Việt Nam có 2 đại diện ở hạng mục này là Ninh Bình và Tà Xùa.

World Travel Awards được thành lập năm 1993, nhằm ghi nhận và tôn vinh sự xuất sắc trong các lĩnh vực du lịch, lữ hành và khách sạn. Tổ chức này tự giới thiệu thương hiệu của mình là một dấu ấn được công nhận toàn cầu trong ngành du lịch.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Tà Xùa hiện là điểm đến được đề cử, chưa phải điểm đến chiến thắng. Theo thông tin trên trang World Travel Awards, lễ trao giải khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026 dự kiến diễn ra tại Maldives ngày 27/9/2026.

Dù vậy, việc lần đầu có tên trong một hạng mục quốc tế vẫn là tín hiệu đáng chú ý. Từ một điểm săn mây quen thuộc với giới trẻ Việt, Tà Xùa đang được đặt trong cùng bảng đề cử với nhiều điểm đến của khu vực.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Vì sao Tà Xùa gây chú ý?

Trang du lịch chính thức của Việt Nam, Vietnam.travel, giới thiệu Tà Xùa là một trong những điểm săn mây đẹp ở vùng núi phía Bắc. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp còn nguyên sơ, với những dãy núi cao chìm trong biển mây trắng, tạo nên khung cảnh được nhiều du khách ví như “thiên đường mây”.

Tà Xùa cách Hà Nội khoảng 240 km, có thể kết hợp trong hành trình tới Mộc Châu. Khu vực này nằm ở độ cao khoảng 1.500-1.800 m, khí hậu mát mẻ quanh năm, phù hợp với nhóm du khách muốn rời thành phố để tìm đến không gian núi rừng.

Sức hút của Tà Xùa không chỉ đến từ biển mây. Theo Vietnam.travel, du khách đến đây có thể ghé Sống lưng Khủng Long, Đỉnh Gió, mỏm đá đầu rùa và rừng nguyên sinh Tà Xùa. Trong đó, Sống lưng Khủng Long là một trong những điểm được nhắc đến nhiều nhất, còn Đỉnh Gió là nơi phù hợp để ngắm hoàng hôn.

Ảnh Tripadvisors

Trước khi xuất hiện trong đề cử của World Travel Awards, Tà Xùa cũng từng được truyền thông quốc tế nhắc đến. VietnamPlus dẫn thông tin từ NDTV của Ấn Độ cho biết Tà Xùa là điểm đến duy nhất của Việt Nam trong danh sách 26 điểm đến toàn cầu nên ghé thăm năm 2026. Nguồn này mô tả Tà Xùa có cảnh quan còn ít bị tác động, mức độ thương mại hóa thấp, phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm và tìm kiếm những nơi chưa quá đông đúc.

Đây cũng là lý do Tà Xùa có lợi thế riêng nếu so với các điểm đến đã quá quen thuộc. Không ồn ào như những đô thị du lịch phát triển mạnh, Tà Xùa hấp dẫn bởi cảm giác nguyên bản: mây trời thay đổi theo từng khoảnh khắc, núi non hùng vĩ, đời sống bản địa chậm rãi và những cung đường đủ thử thách với người thích khám phá.

Du khách nên trải nghiệm gì ở Tà Xùa mùa này?

Mùa săn mây đẹp nhất ở Tà Xùa thường rơi vào tháng 1-3. Tuy nhiên, Vietnam.travel cho biết từ tháng 7, du khách đã có thể bắt đầu gặp những lớp mây sớm. Cũng theo nguồn này, giai đoạn tháng 4-7 là mùa nước đổ, khi ruộng bậc thang ở Tà Xùa mang vẻ đẹp mộc mạc, lấp lánh ánh nước giữa núi rừng.

Với du khách đi Tà Xùa thời điểm này, trải nghiệm được gợi ý là dậy sớm săn mây, ngắm hoàng hôn ở Đỉnh Gió, đi qua các cung đường núi, check-in Sống lưng Khủng Long, mỏm đá đầu rùa, ghé vùng chè Shan tuyết cổ thụ và ở homestay cộng đồng để tìm hiểu thêm văn hóa người Mông.

Theo Báo Sơn La, trong năm 2025, xã Tà Xùa đón 130.000 lượt khách, trong đó có 3.180 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch ước đạt 75 tỷ đồng. Xã hiện có 148 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ, trong đó 88 hộ kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng, đủ khả năng đáp ứng khoảng 1.500 lượt khách/ngày đêm.

Ảnh minh họa

Dù vậy, Tà Xùa vẫn là điểm đến vùng cao, đường đi có nhiều đoạn dốc, cua và dễ trơn trượt khi mưa. Vì thế, du khách nên theo dõi dự báo thời tiết trước chuyến đi, chuẩn bị áo mưa, giày chống trơn, ưu tiên thuê xe hoặc tài xế quen đường nếu chưa có kinh nghiệm đi cung núi.