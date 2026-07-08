Người có tiền có thuê nhà không?

Với họ, đây không phải dấu hiệu của việc "chưa thành công", mà là một quyết định về tài chính, sự linh hoạt và ưu tiên trong từng giai đoạn cuộc sống.

"Tại sao không mua luôn?"

Đó có lẽ là câu hỏi quen thuộc nhất mà những người có thu nhập tốt nhưng vẫn đi thuê nhà thường nhận được. Trong suy nghĩ của nhiều người, thuê nhà chỉ là một giải pháp tạm thời, còn mua nhà mới là đích đến. Vì vậy, nếu đã có đủ tiền mà vẫn ở nhà thuê, hẳn phải có điều gì đó chưa ổn.

Nhưng chính cách đặt câu hỏi đó đã phản ánh một định kiến rất phổ biến: cứ có tiền là nên mua nhà. Thực tế, "có đủ tiền" và "nên mua" không giống nhau.

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Hãy hình dung một người đang làm việc tại TP.HCM với mức thu nhập đủ tốt để vay mua hoặc thậm chí thanh toán phần lớn giá trị một căn hộ. Tuy nhiên, công việc của họ vẫn có thể thay đổi sau một hoặc hai năm, hoặc họ chưa chắc sẽ gắn bó lâu dài với thành phố này. Trong trường hợp đó, việc thuê nhà mang lại cho họ một thứ rất có giá trị: sự linh hoạt. Họ có thể chuyển đến gần nơi làm việc hơn, thay đổi khu vực sống hoặc thậm chí chuyển sang một thành phố khác mà không phải lo đến việc bán nhà, cho thuê hay gánh áp lực từ một khoản vay dài hạn.

Một trường hợp khác là những người hoàn toàn có khả năng mua nhà nhưng chưa tìm được căn phù hợp. Nhà ở là quyết định có thể gắn bó hàng chục năm, nên họ chấp nhận thuê thêm một hoặc hai năm để chờ đúng vị trí, đúng nhu cầu và đúng mức giá thay vì vội vàng xuống tiền chỉ vì nghĩ rằng "đến lúc phải mua".

Không ít người cũng lựa chọn thuê nhà vì muốn dành dòng tiền cho những mục tiêu khác. Thay vì dồn phần lớn tài sản vào một bất động sản, họ ưu tiên vốn cho công việc kinh doanh, đầu tư hoặc giữ một khoản dự phòng lớn hơn để cảm thấy an toàn trước những biến động trong cuộc sống. Với họ, quyết định chưa mua nhà không đồng nghĩa với việc không đủ khả năng, mà đơn giản là có những ưu tiên khác đang đứng trước.

Điều đó không có nghĩa mua nhà là lựa chọn kém hơn. Với nhiều người, đặc biệt là khi công việc đã ổn định, gia đình đã có con hoặc xác định sẽ gắn bó lâu dài với một nơi, sở hữu một căn nhà vẫn là quyết định hợp lý. Điều quan trọng là thời điểm đó có thực sự phù hợp với cuộc sống của mình hay không, thay vì chỉ dựa trên suy nghĩ rằng "đến tuổi này thì phải mua nhà".

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Có một sự thay đổi đáng chú ý trong cách người trẻ nhìn về chuyện nhà cửa những năm gần đây. Họ vẫn mong muốn sở hữu một căn nhà, nhưng không còn xem đó là cột mốc bắt buộc phải hoàn thành càng sớm càng tốt. Thay vào đó, họ cân nhắc nhiều hơn đến chất lượng cuộc sống, áp lực tài chính, cơ hội nghề nghiệp và sự linh hoạt trong tương lai. Với họ, một quyết định đúng không phải lúc nào cũng là quyết định giúp mình sở hữu nhiều tài sản hơn ngay lập tức, mà là quyết định khiến cuộc sống bớt áp lực và có nhiều lựa chọn hơn.

Có lẽ vì thế mà câu hỏi "Người có tiền có thuê nhà không?" không còn quan trọng bằng một câu hỏi khác: "Ở giai đoạn này của cuộc sống, thuê hay mua sẽ phù hợp với mình hơn?". Bởi việc một người đang thuê hay sở hữu nhà không phản ánh đầy đủ khả năng tài chính của họ, càng không thể dùng để đo mức độ thành công. Có người mua nhà rất sớm vì đó là ưu tiên lớn nhất. Có người đủ khả năng mua nhưng vẫn chọn thuê vì muốn giữ sự linh hoạt hoặc dành nguồn lực cho những kế hoạch khác. Không có đáp án đúng cho tất cả.

Suy cho cùng, tiền không chỉ mang đến khả năng sở hữu, mà còn mang đến quyền được lựa chọn. Và đôi khi, việc tiếp tục thuê nhà dù hoàn toàn có thể mua lại chính là một trong những lựa chọn rất có chủ đích của những người biết mình muốn gì ở giai đoạn hiện tại, thay vì chỉ làm theo điều mà số đông cho là đúng.