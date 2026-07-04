Thuê nhà cũ 5 triệu, chi 500 triệu để sửa lại: Chàng trai ngủ dậy là thấy điều "đắt giá"

Về quê thuê nhà gần 5 triệu/tháng nhưng chi nửa tỷ để sống đúng với điều mình mong muốn

Trên nền tảng Xiaohongshu, chàng trai sở hữu tài khoản "Tiểu viện Dân Cày" - cái tên lấy cảm hứng từ tiếng lóng "ngưu mã", dùng để chỉ những người trẻ miệt mài làm việc như "cày cuốc" mỗi ngày. Đúng như tên gọi ấy, anh chia sẻ bản thân đã dành gần 10 năm lao động trước khi quyết định thay đổi cách sống.

Thay vì tiếp tục ở giữa thành phố, anh chuyển về vùng nông thôn thuộc Thượng Hải và thuê một căn nhà tự xây rộng khoảng 300m² với mức giá chỉ 1.250 Nhân dân tệ/tháng (gần 5 triệu đồng).

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là số tiền anh bỏ ra để cải tạo căn nhà. Theo chia sẻ, toàn bộ quá trình sửa chữa, thiết kế và hoàn thiện tiêu tốn khoảng 150.000 Nhân dân tệ (khoảng 580 triệu đồng) - cao gấp nhiều lần chi phí thuê nhà.

Chàng trai cho biết mình không hướng đến một căn biệt thự sang trọng mà chỉ muốn tạo ra nơi có thể "nuôi dưỡng lại chính mình", làm hết những điều từng muốn nhưng chưa có cơ hội thực hiện.

"Ngày nhỏ luôn mong lớn thật nhanh để được bước ra thế giới bên ngoài ngôi làng. Nhưng khi trưởng thành rồi quay về quê, tôi mới nhận ra những ngày tháng dễ chịu nhất là khi có thể kết hợp nhịp sống chậm của tuổi thơ với công nghệ hiện đại", anh chàng chia sẻ.

Đó cũng là lý do anh dành nhiều thời gian và công sức để cải tạo từng góc nhỏ trong ngôi nhà.

Bên ngoài căn nhà trước và sau khi cải tạo.





Một góc bên trong căn nhà sau khi cải tạo.

Toàn bộ căn nhà được thiết kế theo phong cách gần gũi thiên nhiên với tông trắng, nâu gỗ và các vật liệu thô làm chủ đạo. Chủ nhân vẫn giữ lại nhiều chi tiết cũ như xà gỗ, tường trát thô, bàn ghế gỗ đã nhuốm màu thời gian để tạo cảm giác ấm áp thay vì làm mới hoàn toàn.

Căn bếp rộng được bố trí theo phong cách đồng quê với bàn ăn gỗ đặt ở trung tâm, các kệ mở trưng bày gia vị, lọ thủy tinh và đồ dùng nấu nướng. Dù mang vẻ ngoài mộc mạc, không gian vẫn được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, đúng với triết lý kết hợp giữa cuộc sống chậm và sự tiện nghi mà chủ nhân theo đuổi.

Các góc bếp.

Phòng ngủ sau khi cải tạo.

Nhà vệ sinh sau khi cải tạo.

Phòng khách là khu vực nổi bật nhất trong ngôi nhà với ô cửa kính khổ lớn hướng thẳng ra cánh đồng phía trước. Từ chiếc ghế mây đặt cạnh cửa sổ, chỉ cần ngồi yên cũng có thể ngắm đồng lúa, hoa dại và ánh nắng thay đổi theo từng mùa.





Khung cửa sổ mà chàng trai xem là điều đắt giá nhất, ngồi chill hay làm việc cũng thích mê.

Chính vì vậy, anh từng chia sẻ: "Dù không phải biệt thự sang trọng nhưng khung cảnh ngoài cửa sổ thì rất 'sang'."

Bên cạnh đó, căn nhà còn có phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng ngủ dành cho khách và khu vệ sinh được cải tạo đồng bộ theo phong cách mộc mạc, ưu tiên ánh sáng tự nhiên cùng cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Sống chậm giữa vùng quê, mỗi ngày mở cửa sổ là cánh đồng, sân vườn và những chú chó chạy quanh nhà

Sau khi hoàn thiện việc cải tạo, cuộc sống của chàng trai cũng thay đổi đáng kể.

Thay cho khung cảnh xe cộ và những tòa nhà cao tầng, mỗi sáng thức dậy anh chỉ cần kéo tấm rèm lớn là cánh đồng trải dài hiện ra ngay trước mắt. Theo từng mùa, khung cảnh bên ngoài ô cửa lại thay đổi, từ màu xanh non của lúa đến sắc vàng óng khi mùa thu ghé qua.

Khoảng sân rộng trước nhà cũng trở thành nơi cả gia đình và bạn bè thường xuyên quây quần. Những bữa cơm ngoài trời, tiếng trò chuyện, thú cưng chạy quanh sân tạo nên nhịp sống chậm mà trước đây anh khó có thể tìm thấy giữa đô thị.

Anh chàng siêu hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Hình ảnh những chú chó nằm cạnh ghế đọc sách, chạy tung tăng trong sân hay quấn quýt bên chủ nhân xuất hiện thường xuyên trên trang cá nhân. Điều này cũng phù hợp với định hướng mà tài khoản theo đuổi: đưa thiên nhiên, động vật và cuộc sống thường nhật hòa vào không gian sống.

Điều thu hút nhiều người không nằm ở việc căn nhà rộng bao nhiêu hay chủ nhân đã chi bao nhiêu tiền để cải tạo, mà là cảm giác bình yên mà không gian ấy mang lại. Dù không phải biệt thự hay nhà sang, căn nhà vẫn sở hữu ô cửa kính nhìn thẳng ra cánh đồng - một khung cảnh được nhiều người nhận xét là "đắt giá" giữa Thượng Hải.

Với chàng trai, đây không đơn thuần là một dự án cải tạo nhà ở, mà còn là cách hiện thực hóa điều mình từng mong muốn từ khi còn nhỏ: có một khoảng sân, có chó mèo, có cánh đồng trước cửa và một cuộc sống đủ chậm để tận hưởng từng khoảnh khắc thường ngày. Đó cũng là lý do anh sẵn sàng dành toàn bộ số tiền tiết kiệm sau nhiều năm đi làm để biến căn nhà thuê thành "khu vườn tuổi thơ" của riêng mình.

Nguồn: Xiaohongshu.