Một chiếc bình hoa có thể thay đổi cả góc nhà: Bí quyết cắm hoa theo mùa giúp không gian luôn đẹp mà không tốn nhiều chi phí

Nhiều người nghĩ muốn ngôi nhà đẹp phải đầu tư nội thất đắt tiền hoặc liên tục thay đổi cách trang trí. Nhưng thực tế, chỉ cần một chiếc bình hoa cùng vài cành hoa được lựa chọn khéo léo, không gian sống cũng có thể mang diện mạo hoàn toàn khác. Điều thú vị là bí quyết này không nằm ở việc mua thật nhiều hoa, mà ở cách chọn bình phù hợp với từng loại hoa và để thiên nhiên kể câu chuyện của bốn mùa ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Bình hoa không chỉ để cắm hoa, mà còn là "linh hồn" của một góc sống

Có một điều rất dễ nhận ra ở những ngôi nhà mang cảm giác ấm áp và dễ chịu: Luôn có sự hiện diện của cây xanh hoặc hoa tươi.

Một bình hoa đặt trên bàn ăn, cạnh cửa sổ, góc đọc sách hay bàn làm việc không chỉ làm đẹp không gian mà còn khiến cả căn phòng trở nên có sức sống hơn. Đó cũng là lý do nhiều người yêu nhà coi chiếc bình hoa là món đồ trang trí "đáng đầu tư" nhất. Điều đặc biệt là cùng một chiếc bình, chỉ cần thay đổi loại hoa theo mùa, căn nhà cũng như khoác lên mình một tấm áo mới.

Mùa xuân có thể là sắc hồng của đào, tulip hay lan hồ điệp. Mùa hè rực rỡ với hướng dương, cẩm tú cầu hoặc lily. Mùa thu dịu dàng cùng cúc, đồng tiền hay lá khô. Mùa đông lại mang vẻ bình yên với bạch đàn, thông, quả đỏ hoặc những cành khô mang màu thời gian. Bốn mùa thay nhau đi qua, chiếc bình vẫn ở đó, chỉ có câu chuyện bên trong là đổi khác.

Muốn bình hoa đẹp, trước hết phải chọn đúng kích thước

Nhiều người cắm hoa mãi không đẹp rồi nghĩ mình không có "hoa tay". Thực ra, nguyên nhân đôi khi chỉ nằm ở việc chọn sai bình. Nếu bình quá thấp trong khi hoa quá cao, tổng thể sẽ mất cân đối. Nếu bình quá lớn còn bó hoa lại nhỏ, không gian sẽ trở nên trống trải. Theo kinh nghiệm của nhiều người yêu cắm hoa, việc chọn bình nên dựa vào kích thước của hoa nhiều hơn là chỉ nhìn vào kiểu dáng.

Lan hồ điệp hợp với bình vừa phải

Với lan hồ điệp trồng chậu, những chiếc bình hoặc chậu cao khoảng 20 cm, miệng rộng từ 9 đến 13 cm sẽ giúp tôn lên dáng hoa mềm mại mà không tạo cảm giác nặng nề. Lan vốn mang vẻ đẹp thanh thoát nên cũng không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm. Chỉ riêng một chậu hoa cũng đủ tạo điểm nhấn cho cả căn phòng.

Lily hợp với bình cao

Lily hay loa kèn là những loài hoa có thân dài và bông lớn. Vì vậy, bình cao khoảng 35 cm, miệng khoảng 14 cm sẽ giúp giữ dáng hoa tốt hơn. Chỉ cần khoảng năm cành lily nhiều nụ, bình hoa đã đủ tạo nên vẻ sang trọng mà không cần cắm quá dày. Đây cũng là kiểu cắm rất phù hợp với bàn ăn hoặc khu vực phòng khách.

Hoa hồng, cẩm chướng hay các bó hoa nhỏ nên chọn bình trung bình

Những bó hoa khoảng 10 cành như hoa hồng, cẩm chướng, đồng tiền hay cát tường sẽ hài hòa với bình cao khoảng 25 cm và miệng khoảng 12 cm. Kích thước này giúp hoa xòe tự nhiên, tạo cảm giác đầy đặn nhưng vẫn thanh thoát.

Đừng cố cắm thật nhiều hoa

Một trong những quan niệm khiến nhiều người tốn tiền khi chơi hoa là nghĩ rằng bình càng đầy càng đẹp. Thực tế, những không gian sống mang phong cách tối giản thường chỉ sử dụng vài cành hoa. Ba cành tulip. Năm cành lily. Một cành mộc lan. Hoặc chỉ một nhánh lá xanh.

Khoảng trống giữa các cành hoa cũng quan trọng như chính những bông hoa. Khoảng trống ấy tạo ra sự nhẹ nhàng, giúp mắt được nghỉ ngơi và khiến tổng thể trở nên tinh tế hơn. Đó cũng là triết lý mà nhiều phong cách cắm hoa nổi tiếng trên thế giới theo đuổi: Ít nhưng đủ.

Để thiên nhiên bước vào nhà theo từng mùa

Không phải lúc nào cũng cần những loài hoa nhập khẩu đắt tiền. Mùa nào thức nấy luôn là lựa chọn vừa tiết kiệm vừa đẹp. Mùa xuân có đào, mai, lan. Mùa hè có sen, hướng dương, bằng lăng. Mùa thu có cúc, thạch thảo. Mùa đông có trạng nguyên, thông hay những cành quả đỏ. Việc thay hoa theo mùa cũng giúp mỗi lần bước vào nhà đều có cảm giác mới mẻ. Đó là cách nhiều người tạo nên nhịp sống chậm giữa cuộc sống bận rộn.

Có người từng nói rằng, cắm hoa không phải để người khác ngắm, mà để bản thân mỗi sáng thức dậy đều thấy lòng mình dễ chịu hơn. Mười lăm phút cắt tỉa cành lá. Mười lăm phút thay nước. Mười lăm phút ngắm những bông hoa vừa nở. Khoảng thời gian ấy đủ để con người tạm rời điện thoại, công việc và những áp lực thường ngày.

Có lẽ vì vậy mà ngày càng nhiều người trẻ bắt đầu yêu việc cắm hoa. Không phải vì chạy theo xu hướng "sống đẹp", mà bởi họ nhận ra ngôi nhà cũng cần được chăm sóc như chính tâm hồn mình.

Một chiếc bình không làm thay đổi cuộc sống. Nhưng nó có thể thay đổi cảm xúc của người sống trong căn nhà ấy.

Và đôi khi, hạnh phúc cũng bắt đầu từ những điều rất nhỏ như thế: Một góc bàn có hoa, một căn phòng có hương thơm dịu nhẹ và cảm giác bốn mùa vẫn luôn hiện diện, dù ngoài cửa sổ đang là ngày nắng hay ngày mưa.