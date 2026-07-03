EVN miền Bắc phát công điện khẩn: Toàn bộ người dân chú ý

Trước diễn biến của bão số 1 và nguy cơ mưa lớn, ngập úng, sạt lở tại nhiều địa phương, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã ban hành Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 01 và mưa lũ sau bão, yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Theo đó, các đơn vị tập trung kiểm tra, gia cố lưới điện và các vị trí xung yếu; bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, sẵn sàng xử lý sự cố và khôi phục cấp điện an toàn khi thiên tai xảy ra. Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền phòng tránh tai nạn điện trong mùa mưa bão và tuyệt đối bảo đảm an toàn cho người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ảnh: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Mùa mưa bão đang đến gần, EVNNPC khuyến cáo khách hàng và người dân chủ động thực hiện các biện pháp sử dụng điện an toàn, không đến gần khu vực có thiết bị điện bị ngập nước, dây điện đứt hoặc cột điện có dấu hiệu mất an toàn; kịp thời thông báo cho ngành Điện khi phát hiện các nguy cơ có thể gây mất an toàn điện.