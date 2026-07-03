Cảnh báo khẩn đối với người dân đi du lịch từ ngày 4/7

Sáng ngày 3/7, fanpage Thông tin Chính phủ đã phát đi cảnh báo thời tiết xấu khi đi du lịch cuối tuần này từ ngày 4-7/7.

Theo đó từ ngày 4-7/7, bão có khả năng gây mưa lớn tại Bắc Bộ. Khu vực ven biển Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra dông lốc, gió mạnh, sóng lớn; vùng núi phía Bắc cần đặc biệt đề phòng lũ quét, sạt lở đất và lũ trên các sông, suối nhỏ.

Nếu bạn đang có kế hoạch đi du lịch trong những ngày tới, hãy nhớ:

1. Theo dõi liên tục các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trước và trong chuyến đi.

2. Không ra biển, không lên tàu, canô, chèo SUP hoặc tắm biển khi có cảnh báo dông, gió mạnh, sóng lớn.

3. Không vào thác nước, khe suối, cắm trại ven sông suối hoặc trekking khi có dự báo mưa lớn, thời tiết xấu. Đặc biệt cần lưu ý khoảng thời gian sau mưa lớn sẽ không phù hợp và có nhiều mối nguy hiểm với người leo núi. Không tự ý khám phá các cung đường trekking tự phát hoặc đi một mình vì rất dễ mất phương hướng và gặp nạn khi thời tiết xấu.

4. Tuyệt đối không lái xe qua ngầm tràn, cầu tràn hoặc đoạn đường đang ngập nước. Chỉ cần chênh lệch vài chục centimet mực nước cũng có thể khiến xe mất lái và bị dòng chảy cuốn trôi ngay cả với xe có trọng tải lớn.

5. Luôn tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và ban quản lý khu du lịch.

Một số quy trình xử lý khi gặp nạn:

1. Bình tĩnh, đánh giá tình huống: Không hoảng loạn, không chạy tán loạn. Giữ bình tĩnh quan sát xung quanh để xác định mối nguy hiểm lớn nhất: lũ đang lên, sạt lở, dông sét hay sóng lớn.

2. Dừng di chuyển và tìm chỗ trú ẩn an toàn: Tránh xa các mép vực, vách núi taluy có nguy cơ sạt lở, và không dựng trại dưới lòng khe suối hoặc gốc cây lớn đề phòng lốc sét.

3. Gọi cứu hộ khẩn cấp: Cố gắng liên hệ ngay với lực lượng chức năng địa phương, hướng dẫn viên du lịch hoặc số điện thoại 112 - Tổng đài tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm hoạ. Nếu điện thoại còn sóng và pin, hãy bật định vị (GPS), chia sẻ vị trí hiện tại và hạn chế di chuyển để lực lượng cứu hộ dễ dàng tiếp cận. Nếu mất sóng điện thoại, dùng còi, đèn pin, áo màu sáng hoặc các tín hiệu dễ nhận biết để thu hút lực lượng cứu hộ.

4. Bảo vệ tính mạng trong thời gian chờ cứu hộ: Mặc áo mưa hoặc quần áo khô nếu có, giữ cơ thể luôn ấm, hạn chế để quần áo ướt kéo dài. Sử dụng nước uống và thức ăn dự trữ một cách hợp lý để duy trì sức khỏe, tránh hạ thân nhiệt. Luôn ở cùng nhóm, động viên nhau và chỉ di chuyển khi thật sự cần thiết hoặc theo hướng dẫn của lực lượng cứu hộ.

5. Chỉ rời nơi trú ẩn khi bảo đảm an toàn: Không quay lại khu vực nguy hiểm để lấy tài sản. Chỉ di chuyển khi thời tiết ổn định hoặc có hướng dẫn của lực lượng chức năng. Sau khi được cứu hộ, kiểm tra sức khỏe và thông báo an toàn cho người thân.

Một số nguyên tắc “tuyệt đối không”:

- Không đi qua ngầm tràn hoặc cầu tràn khi có lũ, nước ngập sâu

- Không đứng chụp ảnh, quay video ở bờ biển khi có sóng lớn hoặc dông lốc.

- Không đứng chụp ảnh, quay video khi ở vị trí nguy hiểm để quay lũ quét, sạt lở đất

- Không ở trong lòng suối, khe núi dù lúc đó chưa có mưa to.

- Không trú dưới cây cao khi có sét.

- Không tách đoàn hoặc tự ý đi tìm đường khi bị lạc.

Việc hoãn một chuyến đi hay thay đổi lịch trình luôn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc phải đối mặt với những hậu quả không thể bù đắp. Thiên tai không hẹn trước. Chỉ một quyết định chủ quan cũng có thể trở thành điều khiến cả một gia đình phải ân hận.