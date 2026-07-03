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Tin lời “hot girl” Hằng Hằng SN 1995, nhiều thanh niên đi theo rồi sập bẫy

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Từ những lời hứa hẹn về "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội, nhiều thanh niên đã bị lừa đưa sang Campuchia, giam lỏng và ép tham gia các đường dây lừa đảo công nghệ cao trước khi được lực lượng công an giải cứu.

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đối tượng phạm tội đã lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận, lôi kéo người dân bằng chiêu trò tuyển dụng "việc nhẹ lương cao", sau đó đưa nạn nhân vượt biên trái phép sang Campuchia để cưỡng ép tham gia các đường dây lừa đảo công nghệ cao.

Cụ thể, đối tượng Bàn Thị Chẩy (sinh năm 1995), sử dụng tài khoản Facebook "Hằng Hằng" với hình ảnh xinh đẹp cùng những lời quảng cáo hấp dẫn về "cơ hội đổi đời", đã chủ động tiếp cận nhiều thanh niên ở các vùng quê. Chẩy giới thiệu những công việc có thu nhập cao, không yêu cầu bằng cấp hay hồ sơ phức tạp, khiến nhiều người mất cảnh giác và đồng ý đi theo.

Ảnh: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Sau khi dụ dỗ thành công, Bàn Thị Chẩy móc nối với đối tượng Dương Thị Quỳnh để tổ chức đưa các nạn nhân vượt biên sang Campuchia.

Tuy nhiên, trái với những lời hứa ban đầu, các nạn nhân sau khi đến nơi đã bị giam lỏng và ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo công nghệ cao. Những người không đạt chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn bị các đối tượng quản lý đánh đập, tra tấn, thậm chí đánh gãy chân. Muốn được trở về Việt Nam, các nạn nhân phải nộp tiền chuộc lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, Bàn Thị Chẩy và Dương Thị Quỳnh được hưởng 300 USD cho mỗi nạn nhân bị đưa sang Campuchia.

Đến tháng 7/2022, từ một tin nhắn cầu cứu của nạn nhân gửi về từ Campuchia, lực lượng công an tại tỉnh Yên Bái (cũ) đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét.

Sau quá trình điều tra, lần theo dấu vết của các đối tượng, lực lượng chức năng đã bắt giữ Bàn Thị Chẩy và Dương Thị Quỳnh, đồng thời giải cứu thành công các nạn nhân, chấm dứt quãng thời gian bị giam giữ, cưỡng ép lao động nơi đất khách.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn tuyển dụng việc làm xuyên biên giới đang diễn biến ngày càng phức tạp.

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Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Hằng Hằng SN 1995

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