Tất cả người dân đang dùng email chú ý quy định phạt tới 70 triệu đồng từ 1/7

Khung pháp lý quản lý môi trường số tại Việt Nam vừa có bước chuyển mình nghiêm ngặt hơn với việc Chính phủ chính thức áp dụng Nghị định số 174/2026/NĐ-CP kể từ ngày 1/7/2026. Đây là văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Hành vi ẩn danh, giả mạo email và tin nhắn

Theo nội dung quy định tại điểm b khoản 5 Điều 96 của Nghị định 174, các tổ chức có hành vi cố tình che giấu thông tin nhận diện (tên, địa chỉ điện tử) hoặc mạo danh tên, địa chỉ điện tử của các cá nhân, tổ chức khác để phát tán tin nhắn, thư điện tử sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền rất nặng, dao động từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng.

Trong kỷ nguyên số, hiện tượng giả mạo thương hiệu, ẩn danh để gửi tin nhắn rác hoặc mạo danh các cơ quan Nhà nước (như tòa án, ngân hàng, công an) để lừa đảo đang trở thành một vấn đề nhức nhối, trực tiếp đe dọa an ninh tài chính của người dân.

Quy định mới này đóng vai trò như một "lá chắn" pháp lý cần thiết để ngăn chặn từ gốc rễ vấn đề. Việc đánh mạnh vào công cụ liên lạc (email, tin nhắn ẩn danh) giúp tăng cường tính minh bạch của thông tin điện tử, triệt tiêu không gian hoạt động của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao, bảo vệ an toàn cho tài sản và quyền lợi hợp pháp của công dân.

Mạnh tay xử lý nạn mua bán dữ liệu khách hàng viễn thông

Không dừng lại ở việc xử lý tin nhắn giả mạo, khoản 5 Điều 96 của Nghị định cũng áp dụng khung phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với những tổ chức có hành vi mua bán, trao đổi trái phép dữ liệu cá nhân hay thông tin riêng tư của người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Nghị định cũng quy định mức phạt từ 30 - 50 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư hoặc các thông tin thuộc diện bảo mật khi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đặc biệt, bên cạnh việc chịu phạt tiền, các pháp nhân vi phạm còn phải đối mặt với hình phạt bổ sung vô cùng nghiêm khắc: Bị tước quyền sử dụng Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trong thời gian từ 22 đến 24 tháng.

Từ trước đến nay, thông tin số điện thoại, danh tính của người dùng viễn thông bị rò rỉ và buôn bán qua lại giữa các doanh nghiệp nhằm mục đích quảng cáo bẩn hoặc lừa đảo diễn ra khá phổ biến.

Việc bổ sung hình phạt khóa tài khoản, trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung liên quan theo quy định tối đa lên tới 2 năm là rất cần thiết đối với các doanh nghiệp cố tình trục lợi trên dữ liệu người dùng. Quy định này buộc các nhà cung cấp dịch vụ phải nâng cấp hệ thống bảo mật, nâng cao trách nhiệm đạo đức kinh doanh và quản lý dữ liệu chặt chẽ hơn.

Đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng một nền kinh tế số an toàn, nơi dữ liệu cá nhân của con người được tôn trọng và bảo vệ tuyệt đối.

Phân định mức phạt giữa tổ chức và cá nhân

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, toàn bộ khung phạt tiền từ 50 triệu đến 70 triệu đồng nêu trên là mức áp dụng đối với các chủ thể là tổ chức. Đối với các cá nhân có cùng hành vi vi phạm pháp luật này, số tiền phạt sẽ được tính bằng một nửa mức phạt của tổ chức, tức là dao động từ 25 triệu đồng đến 35 triệu đồng.

Việc triển khai toàn diện Nghị định 174/2026/NĐ-CP từ thời điểm này được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt lớn, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức khi khai thác môi trường số, đồng thời xây dựng một không gian mạng lành mạnh, an toàn và văn minh hơn cho cộng đồng.