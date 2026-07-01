Việt Nam có 1 đại học vùng lọt top thế giới 2026: Sở hữu 174 Giáo sư, Phó Giáo sư, 890 Tiến sĩ, quy mô lên đến hơn 60.000 người học

Được thành lập năm 1994, sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Đại học Đà Nẵng đã khẳng định vị thế là đại học vùng trọng điểm quốc gia, đa ngành, đa lĩnh vực, đồng thời là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Hiện nay, Đại học Đà Nẵng gồm 6 trường đại học thành viên: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.

Bên cạnh đó, đại học còn có các đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc như Trường Y Dược, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh cùng nhiều viện, khoa, trung tâm nghiên cứu khác.

Đến nay, Đại học Đà Nẵng có quy mô hơn 60.000 người học, đào tạo trên 150 ngành trình độ đại học, 49 ngành thạc sĩ và 32 ngành tiến sĩ, trải rộng trên các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ, sư phạm, y dược và khoa học xã hội.

Những năm gần đây, Đại học Đà Nẵng liên tục mở thêm nhiều ngành và chương trình đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như vật liệu bán dẫn, công nghệ tài chính (Fintech), kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao, quản trị truyền thông số và sự kiện giải trí..., nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Năm 2025, Đại học Đà Nẵng là một trong những đơn vị tiên phong tham gia Liên minh bán dẫn cùng các trường đại học hàng đầu Việt Nam nhằm phát triển hệ sinh thái gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu, phát triển ứng dụng, chế tạo và thương mại hóa sản phẩm công nghệ bán dẫn.

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Theo Báo cáo thường niên năm 2025, Đại học Đà Nẵng có 2.630 cán bộ, viên chức, trong đó có 174 giáo sư, phó giáo sư và 890 tiến sĩ, tiến sĩ khoa học.

Song song với việc mở rộng quy mô đào tạo, Đại học Đà Nẵng cũng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Năm 2025, các đơn vị thuộc đại học triển khai 178 đề tài khoa học và công nghệ các cấp. Hoạt động công bố khoa học ghi nhận 571 bài báo và công trình trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục WoS và Scopus, cùng hàng trăm công bố trên các tạp chí và kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước, quốc tế.

Cùng với đó, Đại học Đà Nẵng tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức trên thế giới. Các chương trình hợp tác tập trung vào trao đổi giảng viên, sinh viên, nghiên cứu chung, liên kết đào tạo và tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế.

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Những kết quả về đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế đã góp phần nâng cao vị thế của Đại học Đà Nẵng trên các bảng xếp hạng đại học uy tín thế giới. Theo QS World University Rankings: Asia 2026 do Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) công bố, Đại học Đà Nẵng được xếp trong nhóm 421 - 430 châu Á.

Ở bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026, Đại học Đà Nẵng được xếp trong nhóm 1401+ các trường đại học hàng đầu thế giới. Trong khi đó, bảng xếp hạng THE World University Rankings 2026 của Times Higher Education (THE) ghi nhận trường thuộc nhóm 1501+ thế giới.

Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn - Đại học Đà Nẵng

Mới đây, theo Thông báo Kết luận số 45-TB/TGV của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Đại học Đà Nẵng được lựa chọn là một trong bốn đại học được đầu tư trọng điểm để trở thành hình mẫu của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo định hướng đến năm 2030, 4 đại học này phấn đấu lọt vào top 150 đại học hàng đầu châu Á, có ít nhất một lĩnh vực nằm trong top 100 thế giới theo các bảng xếp hạng đại học uy tín.

Đồng thời, mỗi đại học hướng tới hình thành khoảng 50 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc doanh nghiệp khoa học và công nghệ mỗi năm, thu hút tối thiểu 50 triệu USD đầu tư cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2026 - 2030, cũng như có ít nhất 10 doanh nghiệp khởi nghiệp thành công đạt mức định giá trên 200 triệu USD.