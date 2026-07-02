Cụ ông câu được "con rùa" lạ, chuyên gia kích động: Nó có giá trị hơn 6.500 tỷ đồng!

Con rùa lạ dưới sông khiến các chuyên gia lập tức vào cuộc

Con rùa xuất hiện ở cuối sợi dây câu trong một buổi sáng tưởng chừng không có gì đặc biệt. Theo Sohu, sự việc xảy ra tại tỉnh Hà Nam vốn là một địa phương được xem là một trong những cái nôi của nền văn minh Trung Quốc. Không chỉ nổi tiếng với bề dày lịch sử hàng nghìn năm, nơi đây còn là khu vực từng ghi nhận nhiều phát hiện khảo cổ quan trọng.

Câu chuyện của cụ ông ở Hà Nam là một ví dụ điển hình. Hôm đó, như thường lệ, ông mang cần ra bờ sông câu cá. Sau một thời gian chờ đợi, dây câu bất ngờ chùng xuống vì mắc phải một vật rất nặng.

Khác với cảm giác khi cá cắn câu, vật dưới nước gần như không hề vùng vẫy. Với kinh nghiệm nhiều năm, ông đoán rằng mình có thể đã móc phải một vật thể lạ chứ không phải cá.

Ông kiên nhẫn thu dây từng chút một để tránh làm gãy cần. Khi vật thể dần nổi lên mặt nước, ông không khỏi sững sờ. Trước mắt ông là một vật có hình dáng giống một con rùa khổng lồ, trên lưng cắm bốn mũi tên. Toàn bộ bề mặt phủ lớp gỉ màu xanh đồng, cho thấy nó đã nằm dưới nước trong thời gian rất dài.

Sau nhiều nỗ lực, cụ ông mới đưa được vật này lên bờ. Dù linh cảm đây không phải món đồ bình thường, ông và gia đình vẫn không thể xác định được nguồn gốc của nó sau khi tra cứu nhiều tài liệu.

Cuối cùng, cụ ông quyết định liên hệ với cơ quan quản lý văn vật địa phương.

Theo Sohu, ngay sau khi nhận được thông tin, các chuyên gia khảo cổ đã nhanh chóng có mặt để kiểm tra hiện vật. Ngay khi tận mắt quan sát, họ tỏ ra vô cùng phấn khích.

Một chuyên gia nhận định với cụ ông rằng, chỉ với một lần buông cần, ông có thể đã vô tình phát hiện một cổ vật có giá trị đặc biệt, thậm chí khó có thể định lượng bằng tiền.

Bí mật phía sau bức tượng đồng và quyết định khiến nhiều người tranh luận

Qua giám định ban đầu, các chuyên gia nhận định hiện vật nhiều khả năng là một bức tượng một con giải được đúc bằng đồng, có niên đại từ thời Thương - Chu.

Theo lời các chuyên gia, trong một số thư tịch cổ của Trung Quốc từng ghi lại câu chuyện về một vị vua nhà Thương bắn trúng một con giải khổng lồ bằng bốn mũi tên trong chuyến đi săn. Để ghi dấu sự kiện này, người xưa được cho là đã đúc một tượng đồng mô phỏng con vật với bốn mũi tên cắm trên lưng.

Tuy nhiên, trong thời gian dài, câu chuyện trên vẫn được xem là truyền thuyết do chưa có hiện vật đủ sức chứng minh.

Sự xuất hiện của pho tượng đồng mà cụ ông tình cờ câu được vì thế đã thu hút sự quan tâm lớn của giới khảo cổ, bởi nó có thể bổ sung thêm tư liệu phục vụ nghiên cứu lịch sử.

Theo bài viết, sau khi đánh giá tổng thể về giá trị lịch sử, nghệ thuật và khảo cổ, các chuyên gia cho rằng hiện vật này có thể có giá trị lên tới 1,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng hơn 6.500 tỷ đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện nay. Tuy nhiên, đây là mức định giá được đề cập trong nguồn tin, chưa có công bố chính thức từ các cơ quan thẩm định độc lập.

Biết hiện vật có giá trị rất lớn, cụ ông vẫn không nảy sinh ý định giữ lại. Ông cho rằng bản thân không có điều kiện bảo quản một cổ vật quý hiếm và việc giao cho cơ quan chuyên môn là lựa chọn phù hợp nhất.

Sau đó, ông đã tự nguyện bàn giao hiện vật cho cơ quan chức năng. Đổi lại, ông được trao phần thưởng cùng giấy chứng nhận nhằm ghi nhận hành động góp phần bảo vệ di sản văn hóa.

Hiện vật sau đó được đưa về bảo tàng để phục vụ công tác nghiên cứu và trưng bày.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng cụ ông đã có quyết định đáng trân trọng khi đặt lợi ích của di sản lên trên lợi ích cá nhân. Trong khi đó, cũng có ý kiến tiếc nuối vì cho rằng ông đã từ bỏ cơ hội sở hữu một hiện vật được cho là có giá trị đặc biệt lớn.

Dù còn nhiều tranh luận, việc một buổi câu cá bình thường lại dẫn đến phát hiện gây chú ý trong giới khảo cổ vẫn là câu chuyện khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Theo Sohu, Sina, 163