Mẹ 1 con chia sẻ: Bỏ gần nửa tủ quần áo, tôi tiết kiệm được gần 20 triệu đồng mỗi năm mà lại mặc đẹp hơn trước

Tủ quần áo chật kín nhưng năm nào cũng tốn thêm vài chục triệu đồng

Tôi là mẹ của một bé trai 6 tuổi, làm công việc văn phòng. Trước đây, mỗi tháng tôi đều dành khoảng 2-3 triệu đồng để mua quần áo. Tháng nào có đợt giảm giá lớn hoặc chuẩn bị đi du lịch, con số này có thể lên tới 4-5 triệu đồng. Tính sơ sơ, mỗi năm tôi chi khoảng 25-30 triệu đồng cho thời trang.

Thế nhưng, càng mua nhiều tôi lại càng thấy mình chẳng có gì để mặc.

Sáng nào cũng vậy, tôi đứng trước chiếc tủ quần áo chật cứng gần 20 phút, lấy bộ này ra rồi lại cất vào, cuối cùng vẫn mặc những món quen thuộc. Có những chiếc váy mua gần ba năm chưa mặc lần nào. Có những chiếc áo chỉ mặc đúng một buổi vì sau đó nhận ra không hợp với dáng người. Không ít món còn nguyên tem nhưng đã lỗi mốt trước khi tôi kịp sử dụng.

Điều khiến tôi giật mình nhất là khi kiểm tra lại, hơn một nửa số quần áo trong tủ đã không được mặc trong suốt 12 tháng.

Tôi quyết định bỏ hơn 30 món đồ và thay đổi cách mua sắm

Một cuối tuần dọn nhà, tôi lấy toàn bộ quần áo ra ngoài để phân loại. Những món quá chật vì hy vọng "đợi giảm cân sẽ mặc", những bộ chỉ mua vì thấy người nổi tiếng mặc đẹp hay những chiếc váy giữ lại chỉ vì tiếc tiền đều được đưa vào danh sách thanh lý hoặc quyên góp.

Kết thúc buổi dọn tủ, tôi bỏ đi hơn 30 món đồ.

Ban đầu tôi cũng thấy tiếc, bởi tổng giá trị số quần áo đó lên tới hàng chục triệu đồng. Nhưng rồi tôi nhận ra, khoản tiền ấy thực chất đã mất từ lúc mình quyết định mua. Tiếp tục giữ chúng chỉ khiến chiếc tủ thêm chật và mỗi sáng lại mất thời gian lựa chọn.

Khi khoảng trống xuất hiện trong tủ quần áo, điều bất ngờ cũng đến. Tôi chỉ mất khoảng 5 phút để chọn đồ đi làm thay vì 20-30 phút như trước. Những món còn lại đều là quần áo vừa vặn, dễ phối và phù hợp với công việc lẫn cuộc sống của một bà mẹ có con nhỏ.

Thay vì mua nhiều, tôi bắt đầu tính "giá trị trên mỗi lần mặc"

Sau lần dọn tủ đó, tôi thay đổi hoàn toàn cách mua quần áo.

Nếu trước đây tôi chỉ quan tâm món đồ có đẹp hay không, đang giảm giá bao nhiêu thì bây giờ tôi tự hỏi: "Mình sẽ mặc nó ít nhất 20-30 lần chứ?", "Nó có phối được với những món đang có trong tủ không?" và "Nếu không mua hôm nay thì cuộc sống của mình có thay đổi gì không?".

Chỉ cần một câu trả lời là "không", tôi sẽ bỏ qua.

Tôi cũng bắt đầu áp dụng cách tính khá thú vị mà nhiều người theo đuổi lối sống tối giản chia sẻ, đó là "chi phí trên mỗi lần mặc". Một chiếc áo giá 1,2 triệu đồng nhưng mặc được 60 lần chỉ tương đương khoảng 20.000 đồng mỗi lần sử dụng. Trong khi đó, một chiếc váy giảm giá còn 500.000 đồng nhưng chỉ mặc đúng một lần lại là khoản chi đắt đỏ hơn rất nhiều.

Nhờ thay đổi tư duy này, số lần mua sắm theo cảm hứng của tôi giảm rõ rệt.

Gần 20 triệu đồng mỗi năm được chuyển sang những khoản có ích hơn

Hiện nay, ngân sách mua sắm quần áo của tôi chỉ dao động khoảng 700.000-1 triệu đồng mỗi tháng và có những tháng không mua món nào.

Tính cả năm, số tiền dành cho thời trang giảm từ khoảng 30 triệu đồng xuống còn 10-12 triệu đồng. Như vậy, gia đình tôi tiết kiệm được gần 20 triệu đồng mỗi năm mà chất lượng tủ quần áo lại tốt hơn trước.

Khoản tiền này không còn nằm trong những chiếc váy mặc một lần rồi cất tủ. Tôi chuyển sang bổ sung vào quỹ dự phòng của gia đình, đóng thêm tiền học cho con hoặc dành cho những chuyến du lịch ngắn cuối tuần. Điều thú vị là những khoản chi này mang lại cảm giác hài lòng lâu hơn rất nhiều so với việc sở hữu thêm một chiếc áo mới.

Mặc đẹp không nằm ở số lượng quần áo

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là từ khi tủ quần áo trở nên gọn gàng, tôi lại được đồng nghiệp khen mặc đẹp và có gu hơn trước.

Sau nhiều lần nhìn lại, tôi nhận ra mình chỉ thực sự hợp với vài gam màu trung tính, thích những thiết kế đơn giản, dễ phối và có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thay vì chạy theo xu hướng trên mạng xã hội, tôi ưu tiên những món đồ có chất lượng tốt, mặc bền và phù hợp với nhịp sống hiện tại.

Bây giờ, tôi không còn cảm thấy áp lực mỗi khi các thương hiệu tung ra bộ sưu tập mới hay các sàn thương mại điện tử bước vào mùa khuyến mại. Tôi hiểu rằng giảm giá không đồng nghĩa với tiết kiệm nếu món đồ đó không thực sự cần thiết.

Nhìn lại, điều tôi học được sau lần dọn tủ quần áo không chỉ là cách mặc đẹp mà còn là một bài học về quản lý tài chính cá nhân. Một chiếc tủ gọn gàng giúp tôi tiết kiệm thời gian mỗi sáng, còn thói quen mua sắm có chọn lọc giúp gia đình giữ lại gần 20 triệu đồng mỗi năm. Đó là khoản tiền đủ để tạo một quỹ khẩn cấp nhỏ, đầu tư cho việc học của con hoặc đơn giản là mang lại cảm giác an tâm trong những lúc cần đến.



