Vừa mở cửa, người phụ nữ bị gió hất văng không kịp trở tay: Camera ghi lại khoảnh khắc khó tin

Người phụ nữ vừa mở cửa đã bị gió hất bổng khỏi mặt đất

Chỉ định bước ra ngoài như mọi ngày, người phụ nữ không ngờ phía sau cánh cửa lại là một cơn gió mạnh đến mức có thể thay đổi mọi thứ chỉ trong tích tắc. Sự việc xảy ra vào cuối tháng 12/2025 tại thị trấn Hamburg, bang New York (Mỹ), trong bối cảnh khu vực này hứng chịu những đợt gió giật rất mạnh do thời tiết cực đoan.

Theo tờ New York Post, bà Diane Miller đến thăm nhà con gái thì quyết định mở cửa lưới để bước ra ngoài. Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa vừa mở, một luồng gió cực mạnh bất ngờ ập tới.

Camera an ninh trước cửa nhà ghi lại cảnh bà gần như bị nhấc bổng khỏi mặt đất trước khi bị hất văng ra phía trước. Cơ thể bà chao đảo một lúc rồi rơi xuống một bụi cây gần đó.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc bởi diễn biến chỉ kéo dài vài giây nhưng đủ cho thấy sức mạnh đáng sợ của gió bão.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, bà Miller cho biết bản thân gần như không kịp phản ứng.

"Lúc đó tôi có cảm giác như mình bị gió cuốn đi, chẳng khác nào một cánh diều" , bà Diane Miller nhớ lại.

Theo lời kể của người phụ nữ, khi bị gió cuốn đi, bà hoàn toàn không thể kiểm soát cơ thể và chỉ biết chờ đến khi va chạm với bụi cây mới dừng lại.

May mắn, bụi cây đã giúp giảm lực va đập nên bà chỉ bị xây xát và đau nhức nhẹ, không gặp chấn thương nghiêm trọng.

Gió giật hơn 110 km/h tạo nên tình huống hiếm gặp

Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực Hamburg ghi nhận gió giật lên tới khoảng 70 dặm/giờ (khoảng 113 km/h). Đây là mức gió đủ sức làm đổ cây, tốc mái nhà và cuốn bay nhiều vật thể ngoài trời.

Các chuyên gia khí tượng cho biết những cơn gió giật mạnh thường hình thành rất nhanh và có thể tạo ra lực tác động lớn trong thời gian ngắn. Khi cửa nhà hoặc cửa lưới được mở đúng lúc gió mạnh ập tới, người đứng gần cửa có nguy cơ mất thăng bằng, đặc biệt nếu không kịp bám vào vật cố định.

Sau khi đoạn camera được lan truyền, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi một hành động đơn giản như mở cửa lại có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm đến vậy. Không ít ý kiến cũng cho rằng việc bà Miller chỉ bị thương nhẹ là điều vô cùng may mắn.

Theo New York Post, sau sự cố, bà Miller đã bình phục và coi đây là trải nghiệm mà bà sẽ không bao giờ quên. Vụ việc cũng là lời nhắc nhở người dân cần đặc biệt thận trọng khi di chuyển hoặc mở cửa ra ngoài trong điều kiện gió bão và thời tiết cực đoan.

Theo New York Post, AOL, The Mirror