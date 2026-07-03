Thu hồi, tiêu huỷ trên toàn quốc cặp dầu gội xả "made in Việt Nam", ai đang sử dụng nên kiểm tra ngay

Ngày 2/3, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn quốc đối với 2 sản phẩm chăm sóc tóc mang nhãn hiệu Herba Luxe do lưu hành với công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Động thái này được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 1690/QĐ-SYT ngày 15/6/2026 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Quốc tế Chiko Việt Nam sản xuất.

Hai sản phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi gồm: Nourishing Hair Care Conditioner (số tiếp nhận Phiếu công bố 336/25/CBMP-PT) và Nourishing Hair Care Shampoo (số tiếp nhận Phiếu công bố 337/25/CBMP-PT).

Ảnh minh hoạ

Theo Cục Quản lý Dược, cả hai sản phẩm do Hộ kinh doanh Đàm Thị Tuyến (địa chỉ thôn Phúc Lý, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, còn đơn vị sản xuất là Công ty TNHH Quốc tế Chiko Việt Nam (địa chỉ Cụm công nghiệp Hoàng Xá, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ).

Lý do thu hồi là các sản phẩm lưu thông trên thị trường có công thức không đúng với hồ sơ công bố mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn dừng ngay việc kinh doanh và sử dụng hai sản phẩm nêu trên, đồng thời trả lại cho đơn vị cung ứng. Các địa phương cũng được giao tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với Hộ kinh doanh Đàm Thị Tuyến và Công ty TNHH Quốc tế Chiko Việt Nam, Cục Quản lý Dược yêu cầu gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại để tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 28/7.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa và Sở Y tế tỉnh Phú Thọ được giao giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy của các đơn vị liên quan và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trước ngày 13/8.



