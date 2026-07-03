5 lỗi khi gửi tiết kiệm có thể khiến bạn mất tiền lãi

Thực tế, nhiều người vẫn đang mắc những lỗi rất phổ biến khi gửi tiết kiệm.

1. Chỉ nhìn lãi suất để chọn kỳ hạn

Đây có lẽ là lỗi phổ biến nhất. Nhiều người thấy kỳ hạn 12 tháng có lãi suất cao hơn 3 hoặc 6 tháng nên lập tức chọn gửi dài hơn với suy nghĩ "càng lâu càng lời". Tuy nhiên, kỳ hạn phù hợp không nên được quyết định chỉ bằng lãi suất, mà còn phải dựa trên thời điểm bạn dự kiến sử dụng khoản tiền đó.

Nếu chọn kỳ hạn quá dài nhưng giữa chừng lại cần tiền để sửa nhà, chữa bệnh, mua xe hay giải quyết việc gia đình, bạn có thể phải rút trước hạn. Khi đó, phần lớn ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất không kỳ hạn cho toàn bộ thời gian gửi, đồng nghĩa khoản lãi kỳ vọng gần như không còn.

Lãi suất cao chỉ thực sự có ý nghĩa khi bạn giữ được khoản tiền đến ngày đáo hạn.

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2. Không đọc kỹ quy định về rút trước hạn

Nhiều người chỉ quan tâm mức lãi được quảng cáo mà bỏ qua các điều kiện đi kèm. Đến khi cần rút tiền mới phát hiện mình không được hưởng mức lãi như đã tính, hoặc không hiểu vì sao số tiền nhận về thấp hơn kỳ vọng.

Hiện nay, mỗi ngân hàng có quy định khác nhau về việc rút trước hạn hoặc rút một phần tiền gửi. Có nơi cho phép giữ nguyên lãi đối với phần tiền còn lại, có nơi sẽ tính lại toàn bộ khoản tiền theo lãi suất không kỳ hạn. Chỉ vài phút tìm hiểu trước khi gửi có thể giúp bạn tránh mất một khoản lãi không đáng có.

3. Dồn toàn bộ tiền vào một sổ tiết kiệm

Nhiều người có thói quen gom toàn bộ tiền nhàn rỗi vào một khoản tiết kiệm duy nhất để dễ quản lý. Cách làm này có ưu điểm là đơn giản, nhưng lại thiếu linh hoạt.

Ví dụ, bạn có 300 triệu đồng và gửi toàn bộ trong một sổ kỳ hạn 12 tháng. Nếu sau 5 tháng cần dùng 50 triệu đồng, bạn có thể phải rút trước hạn cả khoản tiền, dẫn đến ảnh hưởng đến lãi suất. Trong khi đó, nếu chia thành nhiều khoản nhỏ với các kỳ hạn khác nhau, bạn sẽ chủ động hơn khi phát sinh nhu cầu sử dụng tiền mà không ảnh hưởng đến toàn bộ số tiền đang gửi.

4. Không để sẵn một khoản tiền dự phòng

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người phải rút tiết kiệm trước hạn là không có quỹ dự phòng. Tiền tiết kiệm dài hạn và tiền dùng cho các tình huống khẩn cấp nên là hai khoản hoàn toàn khác nhau.

Nếu toàn bộ tiền đều được mang đi gửi, chỉ cần phát sinh một khoản chi ngoài kế hoạch như sửa xe, nhập viện, thất nghiệp hoặc gia đình có việc gấp, bạn sẽ buộc phải tất toán khoản tiết kiệm trước thời hạn. Điều này không chỉ làm giảm tiền lãi mà còn khiến kế hoạch tài chính ban đầu bị phá vỡ.

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5. Gửi xong rồi... quên luôn

Không ít người sau khi gửi tiết kiệm gần như không kiểm tra lại khoản tiền của mình cho đến ngày cần dùng. Việc không theo dõi ngày đáo hạn hoặc tình trạng khoản tiền gửi có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội điều chỉnh kỳ hạn, cập nhật mức lãi suất mới hoặc sắp xếp lại kế hoạch tài chính.

Đặc biệt, nếu ngân hàng tự động tái tục, khoản tiền sẽ tiếp tục được gửi theo kỳ hạn mới. Điều này không hẳn là bất lợi, nhưng nếu đúng thời điểm bạn cần sử dụng tiền hoặc có kế hoạch đầu tư khác, việc không để ý ngày đáo hạn có thể khiến bạn mất đi sự chủ động.

Kết luận

Gửi tiết kiệm là kênh tài chính có mức độ an toàn cao, nhưng không đồng nghĩa với việc "gửi thế nào cũng được". Chỉ một vài quyết định tưởng như rất nhỏ như chọn kỳ hạn theo lãi suất, dồn toàn bộ tiền vào một sổ hay không chuẩn bị quỹ dự phòng cũng có thể khiến hiệu quả của khoản tiết kiệm giảm đi đáng kể.

Thay vì chỉ quan tâm ngân hàng nào có lãi suất cao nhất, hãy dành thêm thời gian để xác định mục tiêu của khoản tiền, thời điểm có thể cần sử dụng và mức độ linh hoạt mình cần. Đó mới là yếu tố quyết định một khoản tiết kiệm có thực sự phát huy hiệu quả hay không.