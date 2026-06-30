Tất cả tài xế chú ý đề xuất lắp đặt camera giám sát trên xe từ Bộ Công an

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng Hồ sơ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh của người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ; đầu tư Hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị ghi nhận hình ảnh của người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách với nhiều điểm mới đáng chú ý nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, để đảm bảo triển khai theo đúng quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025), dự thảo Nghị định đã đề xuất quy định về lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ; quy định về lộ trình lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 08 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe).

Cùng với đó, để đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nâng cao hiệu quả, tăng cường tính công khai, minh bạch trong phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tăng giám sát từ xa qua dữ liệu, tạo ý thức tự giác chấp hành quy định về TTATGT của doanh nghiệp, chủ xe, lái xe, dự thảo Nghị định đã quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với các loại thiết bị: Thiết bị giám sát hành trình là những dữ liệu cơ bản về hành trình của xe; thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách là những dữ liệu dạng video được ghi nhận liên tục trong mọi điều kiện ánh sáng. Các thiết bị này có chức năng tự động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi gây mất an toàn giao thông của người lái xe và tự động đưa ra cảnh báo an toàn.

Đáng chú ý, dữ liệu thu được hiện nay được chụp ảnh định kỳ, không truyền theo thời gian thực nên có thời điểm lái xe không vi phạm nhưng thiết bị vẫn tự động chụp ảnh hoặc hình ảnh không có giá trị sử dụng, làm tốn dung lượng bộ nhớ tại thiết bị, tại máy chủ dịch vụ, không đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, cảnh báo và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, chức năng tự động phát hiện các hành vi vi phạm, hành vi mất an toàn để kịp thời cảnh báo ngay cho lái xe theo thời gian thực, góp phần bảo đảm TTATGT. Do vậy, dự thảo Nghị định quy định dữ liệu vi phạm và dữ liệu về hành vi mất an toàn được ghi nhận từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ được truyền về máy chủ dịch vụ, từ máy chủ dịch vụ truyền về máy chủ Cục Cảnh sát giao thông theo thời gian thực.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, chủ phương tiện, đơn vị cung cấp dịch vụ, người lái xe trong việc quản lý, sử dụng thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách; nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, qua đó góp phần bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025).

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an ﻿