Từ 10/8, quy định mới liên quan đến ô tô có hiệu lực, lái xe cả nước chú ý

Ngày 19/6 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 218/2026/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2024/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động vận tải đường bộ. Thời gian có hiệu lực bắt đầu từ ngày 10/8/2026.

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Đáng chú ý, điều 4 của Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải cho người lái xe kinh doanh vận tải của đơn vị kinh doanh vận tải.

Theo Nghị định, Sở Xây dựng sẽ có trách nhiệm thực hiện việc này. Trong quá trình tổ chức tập huấn Sở Xây dựng được phối hợp với đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn địa phương, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, hiệp hội vận tải ô tô địa phương, cơ sở đào tạo lái xe ô tô, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, các trường đào tạo từ trung cấp trở lên (các trường có chuyên ngành vận tải) để tổ chức tập huấn cho người lái xe.

Trước khi tổ chức tập huấn Sở Xây dựng thông báo đến đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn địa phương tối thiểu trước 30 ngày (tính đến ngày bắt đầu tổ chức tập huấn) về kế hoạch tập huấn. Trong thời gian trước 20 ngày (tính đến ngày bắt đầu tập huấn) đơn vị kinh doanh vận tải lập và gửi danh sách học viên đăng ký tập huấn đến Sở Xây dựng.

Theo Nghị định của Chính phủ, học viên có thể tham gia tập huấn theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Người dự tập huấn phải bảo đảm tham gia đầy đủ thời gian học thì mới đủ điều kiện để được kiểm tra.

Kết thúc chương trình tập huấn, người học phải làm bài kiểm tra (tự luận hoặc trắc nghiệm trên giấy hoặc trên máy tính) trong thời gian 120 phút. Điểm kiểm tra kết thúc chương trình tập huấn được chấm theo thang điểm 10, điểm kiểm tra từ 5 điểm trở lên là đạt yêu cầu và được Sở Xây dựng cấp Giấy chứng nhận tập huấn.

Những lái xe kinh doanh vận tải có điểm của bài kiểm tra đạt dưới 5 điểm thì được Sở Xây dựng kiểm tra lại sau tối thiểu 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc của mỗi đợt tập huấn.

Giấy chứng nhận tập huấn có giá trị trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.