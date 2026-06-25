Nóng bức nên ăn gì? Thay vì chỉ ăn thịt bò, thịt gà - 3 loại thịt này đang được đánh giá là dễ ăn hơn trong mùa hè

Mùa hè là thời điểm cơ thể dễ mất nước, đổ nhiều mồ hôi và tiêu hao năng lượng nhanh hơn bình thường. Không ít người có xu hướng ăn ít thịt vì sợ nóng trong người hoặc cảm giác ngấy sau bữa ăn. Tuy nhiên, cắt giảm hoàn toàn thực phẩm giàu đạm lại không phải lựa chọn tốt, bởi protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khối cơ, tăng cường miễn dịch và phục hồi cơ thể.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều quan trọng không phải là bỏ thịt, mà là lựa chọn những loại thực phẩm phù hợp với nhu cầu của cơ thể trong từng thời điểm. Vào mùa hè, các loại thịt ít béo, giàu protein và dễ tiêu hóa thường được ưu tiên hơn.

Thịt vịt - Nguồn đạm chất lượng cao cho ngày nắng nóng

Nếu thịt bò và thịt gà thường xuất hiện trong bữa cơm gia đình thì thịt vịt lại là thực phẩm được nhiều người đánh giá cao mỗi khi thời tiết trở nên oi ả.

Thịt vịt chứa lượng protein tương đối cao, đồng thời cung cấp nhiều vitamin nhóm B, sắt, kẽm và các axit béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe tim mạch. So với nhiều loại thịt đỏ, thịt vịt có kết cấu mềm, dễ ăn và ít tạo cảm giác ngấy.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, protein từ thịt gia cầm là nguồn đạm chất lượng tốt, phù hợp với đa số người trưởng thành khi được chế biến hợp lý. Từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, ông cho biết việc đa dạng hóa nguồn protein từ cá, gia cầm, đậu đỗ và các thực phẩm khác giúp cân bằng dinh dưỡng và hạn chế tình trạng ăn quá nhiều một loại thực phẩm.

Thịt vịt cũng rất dễ chế biến thành nhiều món thanh mát cho mùa hè như: Vịt luộc chấm gừng, Vịt om sấu, Cháo vịt, Gỏi vịt bắp cải, Bún măng vịt... Những món ăn này vừa bổ sung đạm, vừa kích thích vị giác trong những ngày nóng bức.

Cá - Loại "thịt trắng" được khuyến khích ăn nhiều hơn

Nhắc đến thực phẩm phù hợp cho mùa hè, cá luôn nằm trong nhóm được các chuyên gia dinh dưỡng ưu tiên. Không chỉ giàu protein chất lượng cao, cá còn chứa ít chất béo bão hòa hơn thịt đỏ. Đặc biệt, nhiều loại cá còn cung cấp omega-3 - dưỡng chất có lợi cho tim mạch, não bộ và hệ miễn dịch.

Trong các loại cá phổ biến, cá chép, cá rô phi, cá trắm hay cá diêu hồng đều có giá thành phải chăng và dễ tìm mua tại chợ hoặc siêu thị.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chế độ ăn lành mạnh nên ưu tiên các nguồn protein từ cá, đậu và các loại hạt thay vì tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ hoặc thực phẩm chế biến sẵn. Một ưu điểm khác của cá là dễ tiêu hóa hơn nhiều loại thịt khác, phù hợp với người lớn tuổi, trẻ em hoặc những người thường xuyên cảm thấy đầy bụng khi thời tiết nóng nực.

Một số món ngon từ cá thích hợp cho mùa hè gồm: Cá hấp gừng hành, Cá hấp xì dầu, Cá nấu canh chua, Cá kho nghệ, Cá nướng giấy bạc ăn kèm rau sống,...Những món ăn này vừa giữ được vị ngọt tự nhiên của cá vừa hạn chế dầu mỡ.

Ngao - Nhỏ nhưng giàu dinh dưỡng

Trong danh sách những thực phẩm vừa ngon, bổ và tiết kiệm cho mùa hè, ngao là cái tên thường bị nhiều người bỏ quên. Ngao chứa lượng protein khá cao nhưng lại rất ít chất béo. Ngoài ra, thực phẩm này còn cung cấp sắt, kẽm, vitamin B12 và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Đặc biệt, nước luộc ngao có vị ngọt tự nhiên, giúp bữa ăn trở nên thanh mát và dễ chịu hơn trong những ngày nhiệt độ tăng cao.

Các món từ ngao cũng rất đa dạng: Canh ngao nấu chua, Ngao hấp sả, Ngao hấp Thái, Bún ngao, Cháo ngao, Miến ngao rau cải,...Chỉ với một lượng ngao vừa phải, bữa cơm gia đình đã có thêm nguồn đạm chất lượng mà không tạo cảm giác nặng bụng.

Mùa hè không nhất thiết phải kiêng thịt bò hay thịt gà

Thực tế, không có bằng chứng khoa học nào cho thấy thịt bò hay thịt gà là thực phẩm "gây nóng" cần phải loại bỏ hoàn toàn trong mùa hè.

Điều quan trọng nằm ở cách chế biến và lượng tiêu thụ. Các món chiên rán nhiều dầu mỡ, nướng cháy hoặc ăn quá nhiều trong một bữa có thể khiến cơ thể cảm thấy khó chịu hơn khi thời tiết nóng. Ngược lại, thịt bò luộc, thịt gà hấp, salad gà hay các món canh từ thịt nạc vẫn là lựa chọn dinh dưỡng tốt.

Các chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành nên đa dạng nguồn protein thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm duy nhất. Việc luân phiên giữa thịt gà, thịt vịt, cá, ngao, tôm, trứng, sữa và các loại đậu sẽ giúp cơ thể nhận được đầy đủ axit amin, vitamin và khoáng chất cần thiết.

Trong những ngày nắng nóng, một bữa ăn lý tưởng nên có đủ protein, rau xanh, trái cây và nước uống. Đây mới là chìa khóa giúp cơ thể duy trì năng lượng, giảm cảm giác mệt mỏi và vượt qua mùa hè một cách khỏe mạnh.

Thay vì chỉ quanh quẩn với thịt bò hay thịt gà, bạn hoàn toàn có thể làm mới thực đơn bằng thịt vịt, cá và ngao. Đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ chế biến, phù hợp với khẩu vị của nhiều gia đình Việt và đặc biệt rất "dễ ăn" trong những ngày thời tiết oi bức.