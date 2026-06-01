1 trường ở Việt Nam vừa lọt top 700 ĐH tốt nhất thế giới, vượt ĐH Y và Bách Khoa: Đạt chuẩn quốc tế 5 sao, sinh viên ra trường không lo thất nghiệp

Nhắc đến những trường đại học thường xuyên xuất hiện trên các bảng xếp hạng quốc tế, nhiều người thường nghĩ ngay đến các tên tuổi lâu năm như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Y Hà Nội hay các đại học quốc gia. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, một trường đại học tại TP.HCM lại liên tục gây chú ý khi giữ vị trí nổi bật ở nhiều bảng xếp hạng toàn cầu, đó là Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Không còn là câu chuyện của một mùa xếp hạng đơn lẻ, từ QS, Times Higher Education (THE), U.S. News đến URAP, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đều có mặt trong nhóm đại học Việt Nam có thứ hạng quốc tế nổi bật.

Liên tục góp mặt ở các bảng xếp hạng lớn, có chỉ số vượt nhiều trường top đầu trong nước

Theo bảng xếp hạng Best Global Universities 2026–2027 do U.S. News & World Report công bố ngày 16/6/2026, Việt Nam có 11 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng. Trong danh sách này, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đứng thứ 615 thế giới, là trường có thứ hạng cao thứ hai của Việt Nam, chỉ sau Đại học Duy Tân.

Ở cùng bảng xếp hạng này, Trường Đại học Y Hà Nội đứng thứ 957, còn Đại học Bách khoa Hà Nội đứng thứ 1808. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu xét riêng theo bảng U.S. News 2026–2027, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đang đứng trên cả hai cái tên vốn rất quen thuộc với học sinh và phụ huynh Việt Nam.

Ảnh: Báo Tiền Phong

Không chỉ có U.S. News, ở các bảng xếp hạng quốc tế khác, trường này cũng duy trì vị trí khá ổn định. Trên QS World University Rankings 2026, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đứng thứ 684 thế giới trong tổng số 1.501 cơ sở giáo dục được xếp hạng. Ở THE World University Rankings 2026, trường nằm trong nhóm 601–800 đại học tốt nhất thế giới. Với QS Asia University Rankings 2026, trường xếp thứ 231 châu Á; còn theo THE Asia University Rankings 2026, trường nằm trong nhóm 251–300 châu Á. Trên URAP 2025, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đứng thứ 576 thế giới, tiếp tục nằm trong nhóm trường đại học Việt Nam có thành tích nghiên cứu nổi bật.

Nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy thế mạnh của Trường Đại học Tôn Đức Thắng không chỉ nằm ở việc “có tên” trên bảng xếp hạng, mà ở việc trường xuất hiện tương đối đồng đều trên nhiều hệ thống đánh giá khác nhau. Mỗi bảng xếp hạng dùng một bộ tiêu chí riêng: có bảng nhấn mạnh công bố khoa học và trích dẫn, có bảng chú trọng môi trường nghiên cứu, quốc tế hóa, giảng dạy hoặc phát triển bền vững. Việc duy trì hiện diện ở nhiều bảng xếp hạng cho thấy nhà trường không phát triển theo một chiều, mà đang đầu tư đồng thời cho nghiên cứu, chất lượng đào tạo và năng lực hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, ở một số xếp hạng theo nhóm ngành, trường còn cho thấy vị thế khá rõ nét. Theo thông tin trường công bố về bảng THE World University Rankings by Subject 2025, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu Việt Nam ở khối ngành kỹ thuật, với 3 năm liên tiếp giữ nhóm 301-400 thế giới ở lĩnh vực Engineering. Đây là một chi tiết đáng chú ý bởi kỹ thuật vốn là sân chơi cạnh tranh mạnh của các trường công nghệ - kỹ thuật lâu năm trong nước.

Gây ấn tượng nhờ môi trường học tập, kiểm định quốc tế và tỷ lệ có việc làm cao

Trường Đại học Tôn Đức Thắng là trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam có cơ sở vật chất và điều kiện giảng dạy được xếp hạng 5 sao theo chuẩn QS Stars. Trụ sở chính của trường đặt tại đường Nguyễn Hữu Thọ, khu Nam Sài Gòn, với khu học xá hiện đại, thư viện, không gian học tập mở, sân vận động, hồ bơi, sân tennis và nhiều khu phục vụ hoạt động thể chất.

Khuôn viên trường được mô tả như một “công viên xanh giữa lòng thành phố”, hướng đến mô hình học đường hiện đại, thân thiện môi trường và phục vụ sự phát triển toàn diện của người học. Ngoài cơ sở chính tại TP.HCM, trường còn có các cơ sở đào tạo tại Lâm Đồng, Khánh Hòa và Cà Mau.

Bên cạnh cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo của trường cũng được xây dựng theo hướng kiểm định quốc tế. Theo công bố trên website chính thức, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã được kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn FIBAA giai đoạn 2024 - 2030.

Ở cấp chương trình đào tạo, trường hiện có 20 chương trình đạt chuẩn AUN-QA, 15 chương trình đạt chuẩn FIBAA và 9 chương trình đạt chuẩn ASIIN. Đây là ba hệ thống kiểm định quen thuộc trong giáo dục đại học, đặc biệt với các chương trình kinh tế, kỹ thuật, khoa học ứng dụng và công nghệ. Nói cách khác, thay vì chỉ tập trung vào xếp hạng, trường cũng đầu tư khá rõ cho bài toán “đầu ra đào tạo phải được đo bằng chuẩn bên ngoài”.

Trên website chính thức, trường hiện giới thiệu hệ đào tạo đại học với 51 ngành tiêu chuẩn, 20 ngành tiên tiến, 11 ngành đại học bằng tiếng Anh và 15 ngành liên kết quốc tế. Dải ngành đào tạo khá rộng, trải từ công nghệ thông tin, kỹ thuật điện - điện tử, kỹ thuật công trình, dược, môi trường, luật, tài chính - ngân hàng, kế toán đến quản trị kinh doanh, ngoại ngữ, thiết kế và khoa học thể thao.

Một điểm khác thường được phụ huynh và học sinh quan tâm là cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Theo số liệu công khai, tỷ lệ người học tốt nghiệp đại học có việc làm năm 2025 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, thống kê tính đến tháng 6/2025 cho thấy nhiều ngành có tỷ lệ sinh viên có việc làm trong vòng 12 tháng sau tốt nghiệp đạt 100%.

Danh sách này trải rộng ở khá nhiều lĩnh vực như luật, môi trường và bảo vệ môi trường, công nghệ kỹ thuật môi trường, toán ứng dụng, thống kê, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang… Dù tỷ lệ việc làm có thể khác nhau giữa từng khóa, từng ngành và phụ thuộc cách thống kê của mỗi trường, con số trên vẫn cho thấy bức tranh khá tích cực về đầu ra của sinh viên.

(Tổng hợp)