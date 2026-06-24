Lịch thi đấu World Cup 25/6 theo giờ Việt Nam: Neymar tái xuất cùng Brazil, Hàn Quốc vẫn có nguy cơ bị loại ở lượt trận "sinh tử"

Vòng bảng World Cup 2026 đang bước vào những giờ phút quyết định. Ngày 25/6 chứng kiến 6 trận đấu cuối cùng của các bảng A, B và C, nơi nhiều tấm vé vào vòng 1/16 sẽ được xác định. Đáng chú ý, Hàn Quốc dù đang nắm lợi thế vẫn chưa thể yên tâm khi nguy cơ bị loại vẫn hiện hữu.

Lịch thi đấu World Cup ngày 25/600h00: Thụy Sĩ - Canada, màn đại chiến định ngôi đầu

Trận đấu mở màn ngày 25/6 là cuộc chạm trán giữa Thụy Sĩ và Canada. Sau hai lượt trận, cả hai đội đều đang có cơ hội lớn giành vé đi tiếp nên kết quả trận đấu này nhiều khả năng sẽ quyết định vị trí nhất bảng. Canada là một trong những hiện tượng thú vị của giải đấu năm nay, trong khi Thụy Sĩ tiếp tục cho thấy sự ổn định vốn có ở các sân chơi lớn.

02h00: Bosnia & Herzegovina - Qatar, trận đấu của hy vọng

Hai tiếng sau, Bosnia & Herzegovina gặp Qatar trong trận cầu được xem là "còn nước còn tát". Trong bối cảnh cuộc đua giành suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất vẫn rất khốc liệt, cả Bosnia lẫn Qatar đều buộc phải hướng đến chiến thắng, đồng thời ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để cải thiện hiệu số.

05h00: Brazil ra sân, Scotland đứng trước thử thách cực đại

Khung giờ 5h sáng chứng kiến ứng viên vô địch Brazil đối đầu Scotland với sự trở lại của siêu sao Neymar. Selecao vẫn được đánh giá vượt trội về chất lượng đội hình, nhưng Scotland cho thấy họ không phải đối thủ dễ chịu sau những màn trình diễn đầy kỷ luật ở hai lượt trận đầu tiên.

Một chiến thắng sẽ giúp Brazil củng cố vị trí đầu bảng trước khi bước vào vòng 1/16.

Morocco - Haiti: Cuộc chiến âm thầm nhưng không kém phần căng thẳng

Diễn ra cùng giờ với trận Brazil, Morocco sẽ gặp Haiti. Đại diện châu Phi vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp, trong khi Haiti đang nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ ở lượt đấu cuối. Đây là trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng chung cuộc của bảng C.

08h00: Mexico hướng đến vòng knock-out với vị thế số 1

Mexico gặp CH Czech trong trận đấu cuối cùng của bảng A. Đội bóng CONCACAF đang nắm lợi thế lớn sau hai lượt trận đầu và chỉ cần thêm một kết quả thuận lợi để khép lại vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, CH Czech vẫn còn cơ hội cạnh tranh nên chắc chắn sẽ không dễ dàng buông xuôi.

08h00: Hàn Quốc đá trận "sinh tử" với Nam Phi

Đây là trận đấu đáng chú ý nhất ngày 25/6 đối với người hâm mộ châu Á. Hàn Quốc hiện vẫn chưa chắc suất đi tiếp và hoàn toàn có thể rơi vào tình thế nguy hiểm nếu sảy chân trước Nam Phi. Đại diện châu Phi cũng đang rất khát điểm để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Với việc trận đấu giữa Mexico và CH Czech diễn ra cùng giờ, cục diện bảng A có thể thay đổi liên tục theo từng bàn thắng. Hàn Quốc vì thế không chỉ phải quan tâm đến kết quả của mình mà còn phải dõi theo diễn biến trên sân đấu còn lại.

Không còn cơ hội sửa sai, các đội tuyển bước vào ngày 25/6 với tâm thế "được ăn cả, ngã về không". Trong khi Brazil hướng đến ngôi đầu bảng, Canada muốn khẳng định vị thế ngựa ô thì Hàn Quốc lại đứng trước áp lực lớn nhất khi nguy cơ bị loại vẫn còn hiện hữu.