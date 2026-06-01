100% sinh viên NEU có việc làm sau khi ra trường nhờ học ngành này: Cực "khát nhân lực", mức lương 30 triệu đồng/tháng trong tầm tay

Theo Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2025 của Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Thương mại điện tử là ngành duy nhất của trường đạt tỷ lệ 100% sinh viên có việc làm sau khi ra trường.

Không chỉ sở hữu đầu ra ấn tượng, đây còn là một trong những ngành học có sức hút lớn nhất tại NEU. Trong kỳ tuyển sinh năm 2025, Thương mại điện tử dẫn đầu toàn trường với mức điểm chuẩn 28,83 điểm. Trước đó, năm 2024, ngành này cũng có điểm chuẩn vượt mốc 28, cho thấy sức hút lớn đối với thí sinh trong nhiều năm liên tiếp.

Thương mại điện tử là ngành học thuộc khối ngành kinh tế, dựa trên nền tảng công nghệ thông tin để thực hiện các giao dịch thương mại, thanh toán điện tử, marketing điện tử.

Theo học ngành Thương mại điện tử, sinh viên được tiếp cận nhiều học phần chuyên ngành như Chiến lược kinh doanh điện tử, Giao dịch điện tử, Thanh toán điện tử, Thiết kế và lập trình web, Digital Marketing, Quản trị sàn thương mại điện tử... Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng phân tích, nghiên cứu, đánh giá hiệu quả hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp, cùng với các kỹ năng mềm cần thiết để thích ứng với môi trường làm việc hiện đại.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Thương mại điện tử có thể làm việc tại các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp công nghệ, các công ty đa quốc gia, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu về thương mại điện tử hoặc tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng. Ngoài ra, với nền tảng kiến thức về kinh doanh số, người học cũng có thể tự khởi nghiệp, xây dựng doanh nghiệp hoặc phát triển các mô hình kinh doanh trực tuyến.

Ngành học “khát nhân lực”

Xu hướng dịch chuyển từ mua bán truyền thống sang môi trường trực tuyến đã giúp thương mại điện tử trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế số. Không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho doanh nghiệp, lĩnh vực này còn tạo ra hàng chục nghìn việc làm mới, kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo Báo cáo Kinh tế số của Google, thương mại điện tử Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 30% mỗi năm. Đến năm 2025, quy mô nền kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 57 tỷ USD, trong đó thương mại điện tử đóng góp khoảng 39 tỷ USD. Đến năm 2030, hai con số này được dự báo tăng lên lần lượt 220 tỷ USD và 150 tỷ USD.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nguồn nhân lực lại đang trở thành bài toán lớn của ngành. Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) Nguyễn Ngọc Dũng từng nhận định nhân lực thương mại điện tử hiện ở trong tình trạng “giật gấu vá vai” do thiếu hụt nghiêm trọng. Theo ông, Hiệp hội nhiều năm qua luôn phối hợp với Hà Nội, TP.HCM và các địa phương xây dựng chương trình phát triển thương mại điện tử bền vững, với mong muốn cung cấp nguồn nhân lực chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường.

Điều này cho thấy cơ hội việc làm dành cho sinh viên ngành Thương mại điện tử không chỉ rộng mở ở thời điểm hiện tại mà còn hứa hẹn tiếp tục tăng trưởng trong tương lai. Với nhu cầu tuyển dụng lớn từ cả doanh nghiệp truyền thống lẫn các nền tảng kinh doanh số, đây được đánh giá là một trong những ngành học giàu triển vọng nhất trong kỷ nguyên kinh tế số.

Có mức lương hấp dẫn

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực thương mại điện tử tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi mức lương hấp dẫn để thu hút nhân sự. Nhờ đó, thu nhập của người làm trong lĩnh vực này được đánh giá ở mức cao so với mặt bằng chung, dù có sự chênh lệch đáng kể tùy theo kinh nghiệm và năng lực.

Theo khảo sát, sinh viên mới tốt nghiệp hoặc thực tập tại các doanh nghiệp thương mại điện tử thường có mức thu nhập từ 6-10 triệu đồng/tháng. Sau vài năm tích lũy kinh nghiệm, mức lương có thể tăng lên 15-20 triệu đồng/tháng. Với những nhân sự cấp quản lý, đặc biệt là vị trí Giám đốc thương mại điện tử, con số này có thể dao động từ 30-50 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn tùy năng lực và quy mô doanh nghiệp. Bên cạnh lương cứng, người lao động còn có thể nhận thêm các khoản thưởng, hoa hồng và phúc lợi khác.

Hiện nay, ngoài Đại học Kinh tế Quốc dân, nhiều cơ sở đào tạo uy tín cũng tuyển sinh ngành Thương mại điện tử như Đại học Thương mại, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM… Với nhu cầu nhân lực lớn cùng triển vọng nghề nghiệp rộng mở, Thương mại điện tử được đánh giá là một trong những ngành học giàu tiềm năng trong kỷ nguyên kinh tế số.

(Tổng hợp)