Hoa hậu Bảo Ngọc lên tiếng về nghi vấn sửa thư đỗ thạc sĩ trường top đầu thế giới

Trưa 23/6, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc phản hồi về nghi vấn "phông bạt" việc làm giả thư trúng tuyển thạc sĩ tại Đại học Columbia. Theo nàng hậu, thư trúng tuyển là văn bản do Đại học Columbia cấp và nội dung liên quan đến trường học, chương trình đào tạo, kết quả tuyển sinh hoàn toàn không có bất kỳ sự thay đổi nào so với tài liệu gốc.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết trong quá trình chuẩn bị hình ảnh để công khai, một số thông tin cá nhân và dữ liệu cần được bảo mật đã được che lại nhằm đảm bảo quyền riêng tư. Tuy nhiên, cách thức trình bày hình ảnh sau khi xử lý dẫn đến những băn khoăn và thắc mắc từ công chúng.

Hoa hậu Bảo Ngọc lên tiếng khi bị tố "phông bạt" học vấn.

Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết cô ghi nhận các ý kiến đóng góp và nhận thấy việc xử lý, chia sẻ những thông tin này cần được thực hiện cẩn trọng hơn.

Sau khi rà soát, nàng hậu và ê-kíp cập nhật lại hình ảnh theo hướng rõ ràng, phù hợp hơn, đồng thời bảo đảm giữ nguyên nội dung của tài liệu gốc trong phạm vi thông tin được phép công khai.

Liên quan đến kế hoạch học tập, Bảo Ngọc cho hay, do những lý do khách quan cũng như ưu tiên cho các công việc đang triển khai, cô đã sắp xếp lùi thời điểm bắt đầu chương trình thạc sĩ tại Đại học Columbia sang tháng 5/2027.

"Bảo Ngọc trân trọng sự quan tâm, góp ý và những thắc mắc từ khán giả trong thời gian qua. Đây là những phản hồi giúp Bảo Ngọc nhìn nhận mọi việc một cách thận trọng hơn trong quá trình chia sẻ các thông tin cá nhân trước công chúng. Bảo Ngọc xin cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của mọi người" , cô tâm sự.

Cách đây vài ngày, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng tải thư mời tham gia chương trình Thạc sĩ Hành chính công (MPA), chuyên ngành Khoa học và Chính sách môi trường tại Trường Chính sách công và Quan hệ quốc tế (SIPA) - trường thành viên của Đại học Columbia (Hoa Kỳ), từ học kỳ mùa hè năm 2026.

Chương trình được đào tạo theo hình thức toàn thời gian và sinh viên phải duy trì trạng thái học toàn thời gian trong suốt quá trình học tập.

Theo nhà trường, năm nay có nhiều ứng viên chất lượng đặc biệt xuất sắc và việc Bảo Ngọc được tuyển chọn là một thành tích đáng tự hào. Ngoài thư mời nhập học, cô còn được trao danh hiệu SIPA Environmental Fellow, đi kèm khoản hỗ trợ học phí.

Hình ảnh thư trúng tuyển Đại học Columbia do Hoa hậu Bảo Ngọc đăng tải lại vào trưa 23/6.

Bài đăng của Bảo Ngọc nhanh chóng nhận được nhiều chú ý của khán giả. Bên cạnh những lời khen ngợi, một số khán giả phát hiện hình ảnh thư trúng tuyển được nàng hậu có dấu hiệu bất thường. Cụ thể, bức thư xuất hiện lỗi chính tả khi cụm từ "no tuition" (tạm dịch: miễn học phí) bị viết nhầm thành "ho tuition". Tên của Giám đốc chương trình học là "Dr. Steven Cohen" cũng bị viết nhầm thành "Dr. Steve Cohen". Đây được cho là những lỗi hiếm khi xảy ra, đặc biệt với một trường đại học danh tiếng của Mỹ.

Trước những tranh cãi, Bảo Ngọc có động thái chỉnh sửa bài đăng, thay bằng thư mời khác có thêm thông tin cô nhận học bổng trị giá 15.000 USD.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, từng giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Năm 2022, cô đăng quang Hoa hậu Liên lục địa khi đại diện Việt Nam tranh tài tại cuộc thi này.

Bên cạnh sắc vóc, Bảo Ngọc còn được mệnh danh là "hoa hậu tri thức". Người đẹp tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế TP.HCM, sở hữu IELTS 8.0 cùng nhiều học bổng quốc tế như Đại học New South Wales (Australia), chương trình SEED của Chính phủ Canada và Đại học Quốc gia Singapore.