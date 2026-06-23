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CLIP: Bắt gặp rùa biển quý hiếm bơi trong Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang

| | Sống

Các hướng dẫn viên lặn biển đã bắt gặp rùa biển quý hiếm bơi trong Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngày 23-6, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang cho biết trong lúc hướng dẫn đoàn du khách bơi ngắm san hô tại khu vực dàn phao dành cho khách tham quan thuộc Khu bảo tồn biển Hòn Mun, anh Nguyễn Hữu Đại - hướng dẫn viên lặn biển có nhiều năm kinh nghiệm - đã bất ngờ phát hiện một con rùa biển (đồi mồi) đang bơi lội tự nhiên giữa làn nước trong xanh.

Theo anh Đại, dù đã nhiều năm gắn bó với nghề nhưng đây là lần đầu tiên anh được tận mắt chứng kiến rùa biển xuất hiện ngay tại khu vực đang hướng dẫn du khách tham quan.

"Lúc đó tôi vừa bất ngờ vừa vui. Con rùa bơi rất chậm, rất tự nhiên. Du khách ai cũng thích thú nhưng chỉ đứng từ xa quan sát để không làm phiền nó" - anh Đại chia sẻ.

Để bảo đảm không ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên của loài động vật quý hiếm này, anh Đại đã nhắc nhở du khách giữ khoảng cách, không bơi theo, không vây quanh hay cố gắng chạm vào cá thể rùa. Mọi người cùng lặng lẽ dõi theo "cư dân" đặc biệt của đại dương cho đến khi con vật từ từ bơi ra xa.

Rùa biển quý hiếm bơi trong Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang

Theo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, rùa biển cũng đã xuất hiện tại Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang vào tháng 10-2024. Sự xuất hiện của rùa biển tại Hòn Mun là tín hiệu đáng mừng, cho thấy môi trường sống của các loài sinh vật biển đang từng bước được cải thiện sau nhiều nỗ lực bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái.

Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đánh giá những người làm du lịch biển không chỉ là người đưa du khách khám phá vẻ đẹp của Vịnh Nha Trang mà còn đóng vai trò là cầu nối lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch xanh, có trách nhiệm.

Đơn vị này kỳ vọng trong tương lai, những hình ảnh đẹp như rùa biển, cá heo, thậm chí cá voi xuất hiện trên vùng biển Vịnh Nha Trang sẽ không còn là điều hiếm gặp mà trở thành minh chứng cho một hệ sinh thái biển khỏe mạnh, nơi con người và thiên nhiên cùng chung sống hài hòa.

Theo K. Nam

Người lao động

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