Cảnh báo 1 TÍN HIỆU cực quan trọng của ung thư gan: Nhiều người còn cố cãi chỉ đau vai thông thường

Đau vai là một triệu chứng phổ biến mà nhiều người từng gặp phải. Trong đa số trường hợp, nguyên nhân xuất phát từ các vấn đề cơ xương khớp như căng cơ, viêm quanh khớp vai, thoái hóa đốt sống cổ hoặc chấn thương.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y khoa, một số trường hợp đau vai kéo dài, đặc biệt là đau vùng vai phải kèm theo các triệu chứng toàn thân khác, có thể liên quan đến bệnh lý của các cơ quan nội tạng, trong đó có gan.

Gan là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như chuyển hóa chất dinh dưỡng, giải độc và tổng hợp các chất cần thiết cho cơ thể. Một đặc điểm đáng chú ý là gan không có các thụ thể cảm nhận đau giống như nhiều cơ quan khác. Vì vậy, ở giai đoạn đầu, các tổn thương ở gan thường diễn tiến âm thầm và ít gây triệu chứng rõ rệt.

Tuy nhiên, khi gan bị tổn thương, sưng to hoặc lớp bao bên ngoài gan bị kéo căng, các dây thần kinh xung quanh có thể bị kích thích.

Tín hiệu đau từ vùng gan có thể lan đến vai phải thông qua cơ chế được gọi là đau quy chiếu.

Đây là dấu hiệu mà rất nhiều người nghĩ bình thường nên vô tình bỏ qua

Các chuyên gia cho biết, đau vai liên quan đến bệnh lý gan thường có đặc điểm là đau âm ỉ, kéo dài, không liên quan rõ ràng đến vận động hay chấn thương.

Người bệnh có thể cảm thấy đau hoặc tức nặng ở vùng vai phải hoặc khu vực gần xương bả vai. Việc nghỉ ngơi hoặc thay đổi tư thế thường không làm giảm đáng kể triệu chứng.

Mặc dù vậy, đau vai không phải là dấu hiệu đặc hiệu của ung thư gan. Trên thực tế, phần lớn các trường hợp đau vai đều xuất phát từ những nguyên nhân lành tính và phổ biến hơn. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự suy diễn hoặc quá lo lắng khi xuất hiện triệu chứng này.

Điều cần lưu ý là khi đau vai kéo dài không rõ nguyên nhân và đi kèm các biểu hiện bất thường khác như: mệt mỏi kéo dài, chán ăn, sụt cân không chủ ý, vàng da, vàng mắt hoặc nước tiểu sẫm màu,... thì người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và kiểm tra chức năng gan nếu cần thiết.

Ung thư gan hiện là một trong những loại ung thư phổ biến tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Theo các chuyên gia, bệnh thường khó phát hiện ở giai đoạn sớm do các triệu chứng ban đầu khá mờ nhạt. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã phát triển hoặc chức năng gan bị ảnh hưởng đáng kể.

Ngoài yếu tố triệu chứng, việc chủ động phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe gan đóng vai trò quan trọng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia, tránh hút thuốc lá, kiểm soát cân nặng và tập luyện thể dục thường xuyên. Bên cạnh đó, ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya và quản lý căng thẳng cũng góp phần hỗ trợ chức năng gan hoạt động hiệu quả hơn.

Đối với những người có yếu tố nguy cơ cao như mắc viêm gan virus B hoặc C, có tiền sử xơ gan, gan nhiễm mỡ hoặc thường xuyên sử dụng rượu bia, việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát theo chỉ định của bác sĩ là cần thiết để phát hiện sớm các bất thường.

Đau vai là triệu chứng khá phổ biến và trong đa số trường hợp không liên quan đến ung thư gan. Tuy nhiên, nếu cơn đau kéo dài, tái phát nhiều lần, không xác định được nguyên nhân hoặc xuất hiện cùng các dấu hiệu bất thường khác như mệt mỏi kéo dài, sụt cân, vàng da hay chán ăn, người bệnh nên chủ động đi khám để được chẩn đoán chính xác.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát các bệnh lý về gan và duy trì lối sống lành mạnh vẫn là những biện pháp quan trọng giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn: Bohe, Sohu