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Tại sao trên chảo thường xuất hiện lỗ tròn?

| | Sống

Lỗ tròn xuất hiện ở cán chảo là một thiết kế có nhiều công dụng tiện lợi.

Mỗi ngày, chúng ta đều sử dụng hàng chục món đồ quen thuộc mà hiếm khi đặt câu hỏi về những chi tiết nhỏ trên đó. Chiếc chảo trong căn bếp là một ví dụ điển hình. Từ chiên, xào đến áp chảo thực phẩm, đây là vật dụng gần như không thể thiếu trong mọi gia đình. Thế nhưng, có một chi tiết xuất hiện trên hầu hết các loại chảo mà ít người thực sự biết công dụng của nó: chiếc lỗ tròn ở cuối cán cầm. Nhìn qua, nhiều người cho rằng đây chỉ là một yếu tố trang trí hoặc đơn thuần là một phần của thiết kế. Tuy nhiên, đằng sau chiếc lỗ nhỏ bé ấy lại là hàng loạt công năng hữu ích, được tính toán kỹ lưỡng nhằm mang đến sự tiện lợi cho cả người sử dụng lẫn nhà sản xuất.

Lỗ tròn giúp treo chảo tiện lợi

Công dụng dễ nhận thấy nhất của lỗ tròn trên cán chảo là giúp người dùng treo chảo lên móc hoặc giá đỡ. Thay vì xếp chồng nhiều dụng cụ nấu nướng lên nhau, việc treo chảo giúp tiết kiệm diện tích, đồng thời giữ cho không gian bếp luôn gọn gàng và ngăn nắp. Đây cũng là cách bảo quản được nhiều đầu bếp chuyên nghiệp áp dụng bởi chảo sẽ khô ráo nhanh hơn sau khi vệ sinh, hạn chế tình trạng đọng nước, ẩm mốc hoặc gỉ sét đối với một số chất liệu.

Hỗ trợ trong quá trình nấu ăn

Không chỉ có tác dụng cất giữ, chiếc lỗ này còn hỗ trợ đáng kể trong quá trình nấu ăn. Nhiều người thường đặt thìa hoặc muôi nấu lên mặt bếp mỗi khi đảo thức ăn, khiến dầu mỡ hoặc nước sốt rơi vãi ra xung quanh. Trong khi đó, với một số thiết kế chảo hiện đại, phần cán của thìa gỗ hoặc muôi có thể được gác vào lỗ tròn trên tay cầm. Nhờ vậy, dụng cụ nấu nướng có vị trí cố định, giúp khu vực chế biến sạch sẽ hơn và giảm bớt sự lộn xộn trong lúc nấu ăn.

Tạo điểm nhấn thẩm mỹ trong thiết kế

Ngoài yếu tố công năng, lỗ tròn ở đầu cán chảo còn mang tính thẩm mỹ. Chi tiết nhỏ này giúp tổng thể thiết kế trở nên cân đối, bớt đơn điệu và tạo cảm giác “hoàn thiện” hơn về mặt thị giác. Chính sự đơn giản nhưng hiệu quả này khiến nhiều thương hiệu vẫn duy trì thiết kế lỗ treo, kể cả trên các dòng chảo cao cấp hoặc chuyên dụng.

Tại sao trên dao thường xuất hiện lỗ tròn?

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
chảo, lỗ tròn

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